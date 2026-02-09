Moskisvet.com
moški toči gorivo
Varni v prometu

Napaka, ki jo dela večina voznikov, vas lahko stane celo premoženje

E.R.
09. 02. 2026 13.30
2

Ste vedeli, da lahko ta napaka med točenjem goriva privede do okvare sistema EVAP?

Navada, ki vas lahko drago stane

Večina voznikov je to že storila: ko se točenje goriva na črpalki samodejno ustavi, še nekajkrat pritisnejo na sprožilec, da zaokrožijo znesek ali dodajo še malo. Čeprav se zdi neškodljivo, lahko ta navada povzroči drage okvare sistema EVAP (Evaporative Emission Control).

Mehanik Trez je v viralnem videu z več kot 533.000 ogledi pokazal posledice dolgotrajnega dolivanja goriva. V njegovo delavnico je prišla Honda Civic letnik 2016 z več napakami v sistemu EVAP. Stranka je že zamenjala zračni ventil, a težava ni bila odpravljena.

Kaj se zgodi v sistemu EVAP?

Sistem EVAP (Evaporative Emission Control) vašega avtomobila obstaja predvsem zato, da ujame hlape goriva in prepreči njihov vstop v ozračje, pojasnjuje CarParts.com .

Ko je motor ugasnjen, se hlapi goriva iz rezervoarja za gorivo shranjujejo v posodi z ogljem. Ko so pogoji ustrezni, se odpre odzračevalni ventil in ti hlapi se vsesajo v motor, kjer se med normalnim zgorevanjem sežgejo.

Težava nastane, ko vozniki po samodejnem izklopu še naprej klikajo na ročico. Takrat tekoči bencin vstopi v sistem, ki je namenjen le hlapom. Posledice:

- filter v posodi z ogljem se poslabša,

- cevi se zamašijo,

- sistem preneha delovati pravilno.

"Vsakič, ko v poln rezervoar natočite gorivo, gre tja, kamor ne bi smel. Kanistre z oljem je zelo drago zamenjati!" opozarja Trez.

Stroški popravila

Zamenjava posode z ogljem lahko stane slabih 600 evrov ali več, navaja RepairPal. Za razliko od ohlapnega pokrovčka rezervoarja, ki ga lahko zamenjate, onesnažene posode ni mogoče popraviti – potrebna je menjava.

Vir: Motor1 & RepairPal & Carparts.com

gorivo točenje goriva avto avtomobil vozilo okvara okvara sistema EVAP sistem EVAP bencin hlapi avtomobilizem
Varni v prometu

Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
maksi23 28. 11. 2025 08.14
0 0
Jap, če mi kdaj točijo gorivo delavci na črpalki, to zmeraj počnejo :(
ODGOVORI
Pacman 27. 11. 2025 16.27
1 2
A res nimate kej pametnejšega pisat?
ODGOVORI
