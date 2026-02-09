Napaka, ki jo dela večina voznikov, vas lahko stane celo premoženje

Navada, ki vas lahko drago stane
Večina voznikov je to že storila: ko se točenje goriva na črpalki samodejno ustavi, še nekajkrat pritisnejo na sprožilec, da zaokrožijo znesek ali dodajo še malo. Čeprav se zdi neškodljivo, lahko ta navada povzroči drage okvare sistema EVAP (Evaporative Emission Control).
Mehanik Trez je v viralnem videu z več kot 533.000 ogledi pokazal posledice dolgotrajnega dolivanja goriva. V njegovo delavnico je prišla Honda Civic letnik 2016 z več napakami v sistemu EVAP. Stranka je že zamenjala zračni ventil, a težava ni bila odpravljena.
Kaj se zgodi v sistemu EVAP?
Sistem EVAP (Evaporative Emission Control) vašega avtomobila obstaja predvsem zato, da ujame hlape goriva in prepreči njihov vstop v ozračje, pojasnjuje CarParts.com .
Ko je motor ugasnjen, se hlapi goriva iz rezervoarja za gorivo shranjujejo v posodi z ogljem. Ko so pogoji ustrezni, se odpre odzračevalni ventil in ti hlapi se vsesajo v motor, kjer se med normalnim zgorevanjem sežgejo.
Težava nastane, ko vozniki po samodejnem izklopu še naprej klikajo na ročico. Takrat tekoči bencin vstopi v sistem, ki je namenjen le hlapom. Posledice:
- filter v posodi z ogljem se poslabša,
- cevi se zamašijo,
- sistem preneha delovati pravilno.
"Vsakič, ko v poln rezervoar natočite gorivo, gre tja, kamor ne bi smel. Kanistre z oljem je zelo drago zamenjati!" opozarja Trez.
Stroški popravila
Zamenjava posode z ogljem lahko stane slabih 600 evrov ali več, navaja RepairPal. Za razliko od ohlapnega pokrovčka rezervoarja, ki ga lahko zamenjate, onesnažene posode ni mogoče popraviti – potrebna je menjava.
Vir: Motor1 & RepairPal & Carparts.com
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV