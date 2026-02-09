Napaka, ki jo dela večina voznikov, vas lahko stane celo premoženje

Večina voznikov je to že storila: ko se točenje goriva na črpalki samodejno ustavi, še nekajkrat pritisnejo na sprožilec, da zaokrožijo znesek ali dodajo še malo. Čeprav se zdi neškodljivo, lahko ta navada povzroči drage okvare sistema EVAP (Evaporative Emission Control).

Mehanik Trez je v viralnem videu z več kot 533.000 ogledi pokazal posledice dolgotrajnega dolivanja goriva. V njegovo delavnico je prišla Honda Civic letnik 2016 z več napakami v sistemu EVAP. Stranka je že zamenjala zračni ventil, a težava ni bila odpravljena.