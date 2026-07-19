Kako očistiti avtomobilske sedeže? Triki, ki jih morate poznati

Redno čiščenje avtomobilskih sedežev ni pomembno le zaradi estetike, temveč tudi zaradi vašega zdravja – še posebej v poletnih mesecih, ko se znoj vpije v tkanino in ustvari idealne pogoje za rast bakterij. Madeži maščobe in umazanije na oblazinjenih sedežih so lahko trdovratni, vendar obstajajo preizkušene metode, ki jih odstranijo hitro in učinkovito.

Tri žlice sode bikarbone zmešajte z malo alkoholnega kisa, dokler ne dobite gladke zmesi. S staro zobno ščetko nanesite pasto neposredno na madež. Pustite jo delovati, dokler se ne posuši, nato pa jo preprosto posesajte. V večini primerov madeži izginejo brez sledi.

Pena za britje ni namenjena samo obrazu – presenetljivo dobro deluje tudi na tkaninah. Nanesite jo neposredno na umazano mesto, počakajte nekaj minut in obrišite s suho krpo. Preprosto in učinkovito.

V skledi zmešajte alkoholni kis z vodo in dodajte malo detergenta za čiščenje posode. V to tekočino namočite krpo, madež dobro zdrgnite, nato pa obrišite s čisto, vlažno krpo. Po potrebi ponovite. Ne skrbite zaradi vonja po kisu – ta hitro izhlapi. Namesto kisa lahko uporabite tudi limonin sok.

Z malo truda in temi preprostimi sestavinami, ki jih verjetno že imate doma, bodo vaši sedeži spet videti in dišali kot novi, vožnja pa bo veliko prijetnejša.