Veste, kaj pomenijo oznake na avtomobilskih pnevmatikah?

1. Velikost pnevmatike

Primer: 205/55 R16 91V 205: Širina pnevmatike v milimetrih. 55: Višina preseka pnevmatike kot odstotek širine (tukaj 55 % od 205 mm). R: Konstrukcija pnevmatike (R = radialna). 16: Premer platišča v palcih. 91: Indeks nosilnosti (maksimalna teža, ki jo pnevmatika prenese). V: Hitrostni indeks (maksimalna dovoljena hitrost). Lokacija: Ta oznaka je vtisnjena na bočni strani pnevmatike.

2. Indeks nosilnosti (Load Index)

Primer: 91 Označuje, koliko teže lahko pnevmatika nosi pri največji dovoljeni hitrosti. Indeks 91 pomeni nosilnost 615 kg na pnevmatiko. Pomembnost: Previsok ali prenizek indeks nosilnosti lahko vpliva na varnost in zmogljivost vozila.

3. Hitrostni indeks (Speed Rating)

Primer: V Določa največjo hitrost, ki jo pnevmatika prenese pod polno obremenitvijo. Na primer, indeks "V" pomeni največjo hitrost 240 km/h. Pomembnost: Izbira pravega hitrostnega indeksa je pomembna za varno vožnjo in dolgotrajnost pnevmatike.

4. Oznaka DOT (Department of Transportation)

Primer: DOT X3 RT 8D 0123 0123: Datum izdelave, kjer prvi dve številki pomenita teden, zadnja dva pa leto izdelave (01 = prvi teden, 23 = leto 2023). Lokacija: Na bočni strani pnevmatike. Pomembnost: Pnevmatike starejše od 6–10 let so lahko nevarne, saj material sčasoma izgubi prožnost.

5. Oznake za sezono

M+S (Mud and Snow): Primerno za blato in sneg, vendar ne nujno za zimske razmere. Simbol snežinke: Označuje pnevmatike, certificirane za zimsko vožnjo. All Season: Pnevmatike za celoletno uporabo. Lokacija: Na bočni strani pnevmatike.

6. Tlak pnevmatike

Priporočen tlak: Ni vtisnjen na pnevmatiki, ampak je naveden v navodilih za uporabo vozila ali na nalepki na vozilu. Pomembnost: Napačen tlak vpliva na porabo goriva, obrabo in vodljivost.

7. Oznake za obrabo (Treadwear Indicator)

Na bočni strani lahko najdete oznako TWI (Tread Wear Indicator), ki označuje mesto indikatorja obrabe. Ko profil doseže 1,6 mm, je pnevmatika zakonsko neprimerna za vožnjo.

8. Dodatne oznake

XL: Pnevmatika s povečano nosilnostjo. Run Flat: Pnevmatika, ki omogoča vožnjo tudi po predrtju. E4: Homologacija za uporabo v EU.

