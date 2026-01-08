Skrajšale so se čakalne dobe za opravljanje vozniškega izpita

Minil je dober mesec dni odkar sta Agencija za varnost prometa (AVP) in ministrstvo za infrastrukturo sprejeli vrsto dodatnih ukrepov za skrajševanje čakalnih dob na vozniški izpit. Po ocenah ministrstva so rezultati že vidni, saj se je čas za pristop k praktičnemu delu izpita na najbolj obremenjenih območjih skrajšal za 33 odstotkov. Čakalne dobe za praktični del vozniškega izpita so novembra na najbolj obremenjenih območij znašale 100 dni. V Ljubljani, Domžalah, Kranju in na Jesenicah, kjer so bile čakalne vrste najdaljše, se je čas za pristop k praktičnemu delu vozniškega izpita skrajšal s 96 dni na 64 oziroma za 33 odstotkov, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo.

Na omenjenih območjih se je čakalna doba od konca junija, ko je najdaljša znašala 135 dni, skrajšala za 52 odstotkov. Vse do 28. februarja je praktični del tako v Ljubljani, Domžalah, Kranju in Jesenicah še mogoče opravljati tudi ob sobotah in nedeljah, so izpostavili. Tudi na drugih območjih po državi so zabeležili izboljšanje. Medtem ko so novembra čakalne dobe znašale do 51 dni v Mariboru, do 87 dni na Ptuju in 49 dni v Murski Soboti, je zdaj najkrajša čakalna doba za praktični del izpita trenutno v Mariboru in na Ptuju ter znaša do 10 dni. Krajše so tudi čakalne dobe za opravljanje teoretičnega dela izpita, najkrajša je v Celju in znaša 10 dni, v Krškem in Trbovljah pa je trenutna čakalna doba 17 dni.

Na ministrstvu in AVP so novembra sprejeli dodatne ukrepe za skrajševanje čakalnih dob na vozniški izpit, kjer je od 1. decembra do 28. februarja možno opravljati praktični del vozniškega izpita tako ob sobotah kot tudi ob nedeljah, na voljo pa je tudi več ocenjevalcev. Ukrep je po navedbah agencije časovno omejen, saj je namenjen hitrejšemu skrajšanju čakalnih dob v najbolj obremenjenih krajih.