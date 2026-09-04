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Ni vseeno, kje in kako skladiščite pnevmatike.
Varni v prometu

Koliko se skrajša življenjska doba gum, če niso dovolj napolnjene?

Moškisvet.com
04. 09. 2026 13.53
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Avtomobilske pnevmatike se hitreje obrabijo, če niso ustrezno napolnjene. Koliko prej jih boste morali na ta račun zamenjati, izveste v nadaljevanju.

Proizvajalci avtomobilov so jasno določili, koliko morajo biti avtomobilske pnevmatike napolnjene pri določenih modelih vozila. Velika odstopanja niso dobra. Pri nekaterih modelih pa proizvajalci navajajo tudi, koliko je treba povečati tlak v pnevmatikah pri vožnji s polnim avtomobilom, z zasedenimi vsemi sedeži in prtljago.

Premalo napolnjene pnevmatike se pregrevajo, kar lahko skrajša njihovo življenjsko dobo za do 20 %. To pomeni, da jih boste morali zamenjati pri 32.000 kilometrih, namesto da bi zdržale okoli 40.000 kilometrov. Obenem se pri tem poveča tudi tveganje, da bi pnevmatike počile.

Pri prenapolnjenih pnevmatikah bočna stran in tekalna površina postaneta trši kot običajno, zmanjša se kontaktna površina pnevmatike s cestiščem, zaradi česar se hitreje obrabi. Ta sprememba lahko tudi zmanjša oprijem in zmogljivost avtomobilskih gum ...

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Vir: revijahak.hr

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