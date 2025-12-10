Moskisvet.com
Dobra vidljivost je ključna za varno vožnjo. Brisalci sami ne zadoščajo, zato je pomembno, da imate v avtomobilu vedno dovolj tekočine za pranje vetrobranskega stekla.
Varni v prometu

Tako lahko sami naredite tekočino za vetrobransko steklo

E.R.
10. 12. 2025 04.00
1

Ste vedeli, da lahko tekočino za pranje vetrobranskega stekla pripravite kar sami doma? S samo tremi enostavnimi sestavinami lahko to zimo znatno prihranite, hkrati pa si zagotovite dobro vidljivost na cestah, kar je ključno za varno vožnjo v mrzlih mesecih.

Dobra vidljivost je ključna za varno vožnjo. Brisalci sami ne zadoščajo, saj lahko večji delci umazanije – denimo ptičji iztrebki – poškodujejo gumo in zmanjšajo učinkovitost čiščenja. Zato je pomembno, da imate v avtomobilu vedno dovolj tekočine za pranje vetrobranskega stekla.

Pozimi je to še posebej pomembno. Kot poroča Weather Network, so zime znane po tem, da se avtomobili hitreje umažejo, hkrati pa nizke temperature povečajo tveganje za zmrzovanje tekočine.


Dobra vidljivost je ključna za varno vožnjo. Brisalci sami ne zadoščajo, zato je pomembno, da imate v avtomobilu vedno dovolj tekočine za pranje vetrobranskega stekla. FOTO: Shutterstock

Višje cene – a obstaja rešitev

Tekočine za pranje vetrobranskega stekla so postale dražje, kar je za voznike dodatna obremenitev. Strokovnjakinja Kelly Sonnenburg iz Weather Network je zato delila preprost trik, kako lahko tekočino pripravite sami doma, z uporabo le treh sestavin, ki jih ima večina ljudi že v kuhinji.

"Zimska sezona vožnje je tu in to pomeni umazane ceste ter še bolj umazana vetrobranska stekla. To sezono boste porabili ogromno tekočine za pranje," je pojasnila Sonnenburg.

Kaj potrebujete za izdelavo domače tekočine za čiščenje vetrobranskega stekla?

Za pripravo potrebujete:

- 4 skodelice (946 ml) vode,

- skodelice (118 ml) izopropilnega alkohola,

- 1 čajno žličko detergenta za pomivanje posode.

Postopek:

Sestavine zmešajte v posodi.

Po želji dodajte nekaj kapljic modrega jedilnega barvila, da bo tekočina videti kot kupljena.

Mešanico nalijte v prazno posodo za tekočino.

"Napolnite prazno posodo in izgleda kot prava tekočina. Čisti tudi kot prava," je dejala Sonnenburg.


Če v doma pripravljeno mešanico dodate še žličko modrega barvila, bo videti kot kupljena! FOTO: Shutterstock

Zakaj deluje?

Izopropil alkohol preprečuje zmrzovanje mešanice.

Voda in detergent ustvarita učinkovito čistilno raztopino, ki odstrani umazanijo z vetrobranskega stekla.

Kot dodajajo pri Weather Network, je to preprost način, kako prihraniti denar in hkrati poskrbeti za varno vožnjo v zimskih razmerah.

Mešane reakcije voznikov

Trik je na družbenih omrežjih sprožil različne odzive. Nekateri vozniki so ga pohvalili kot cenovno ugodno rešitev, drugi pa so izrazili dvom o dolgoročni učinkovitosti domače mešanice.

Vir: Express

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Varni v prometu

Če ste mislili, da s tako vožnjo prihranite z gorivom, se motite

Visoki obrati

Te znamke avtomobilov so najboljše

Mali princ 13. 12. 2025 16.35
1 0
V katerem maksimarketu pa lahko kupim izopropil alkohol? Hvala Lp
ODGOVORI
