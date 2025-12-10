Tako lahko sami naredite tekočino za vetrobransko steklo

Dobra vidljivost je ključna za varno vožnjo. Brisalci sami ne zadoščajo, saj lahko večji delci umazanije – denimo ptičji iztrebki – poškodujejo gumo in zmanjšajo učinkovitost čiščenja. Zato je pomembno, da imate v avtomobilu vedno dovolj tekočine za pranje vetrobranskega stekla.
Pozimi je to še posebej pomembno. Kot poroča Weather Network, so zime znane po tem, da se avtomobili hitreje umažejo, hkrati pa nizke temperature povečajo tveganje za zmrzovanje tekočine.
Višje cene – a obstaja rešitev
Tekočine za pranje vetrobranskega stekla so postale dražje, kar je za voznike dodatna obremenitev. Strokovnjakinja Kelly Sonnenburg iz Weather Network je zato delila preprost trik, kako lahko tekočino pripravite sami doma, z uporabo le treh sestavin, ki jih ima večina ljudi že v kuhinji.
"Zimska sezona vožnje je tu in to pomeni umazane ceste ter še bolj umazana vetrobranska stekla. To sezono boste porabili ogromno tekočine za pranje," je pojasnila Sonnenburg.
Kaj potrebujete za izdelavo domače tekočine za čiščenje vetrobranskega stekla?
Za pripravo potrebujete:
- 4 skodelice (946 ml) vode,
- skodelice (118 ml) izopropilnega alkohola,
- 1 čajno žličko detergenta za pomivanje posode.
Postopek:
Sestavine zmešajte v posodi.
Po želji dodajte nekaj kapljic modrega jedilnega barvila, da bo tekočina videti kot kupljena.
Mešanico nalijte v prazno posodo za tekočino.
"Napolnite prazno posodo in izgleda kot prava tekočina. Čisti tudi kot prava," je dejala Sonnenburg.
Zakaj deluje?
Izopropil alkohol preprečuje zmrzovanje mešanice.
Voda in detergent ustvarita učinkovito čistilno raztopino, ki odstrani umazanijo z vetrobranskega stekla.
Kot dodajajo pri Weather Network, je to preprost način, kako prihraniti denar in hkrati poskrbeti za varno vožnjo v zimskih razmerah.
Mešane reakcije voznikov
Trik je na družbenih omrežjih sprožil različne odzive. Nekateri vozniki so ga pohvalili kot cenovno ugodno rešitev, drugi pa so izrazili dvom o dolgoročni učinkovitosti domače mešanice.
Vir: Express
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV