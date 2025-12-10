Tako lahko sami naredite tekočino za vetrobransko steklo

Dobra vidljivost je ključna za varno vožnjo. Brisalci sami ne zadoščajo, saj lahko večji delci umazanije – denimo ptičji iztrebki – poškodujejo gumo in zmanjšajo učinkovitost čiščenja. Zato je pomembno, da imate v avtomobilu vedno dovolj tekočine za pranje vetrobranskega stekla.

Brez njenega izuma si vožnje danes ne moremo predstavljati

Pozimi je to še posebej pomembno. Kot poroča Weather Network, so zime znane po tem, da se avtomobili hitreje umažejo, hkrati pa nizke temperature povečajo tveganje za zmrzovanje tekočine.

Dobra vidljivost je ključna za varno vožnjo. Brisalci sami ne zadoščajo, zato je pomembno, da imate v avtomobilu vedno dovolj tekočine za pranje vetrobranskega stekla.

Tekočine za pranje vetrobranskega stekla so postale dražje, kar je za voznike dodatna obremenitev. Strokovnjakinja Kelly Sonnenburg iz Weather Network je zato delila preprost trik, kako lahko tekočino pripravite sami doma, z uporabo le treh sestavin, ki jih ima večina ljudi že v kuhinji.

"Zimska sezona vožnje je tu in to pomeni umazane ceste ter še bolj umazana vetrobranska stekla. To sezono boste porabili ogromno tekočine za pranje," je pojasnila Sonnenburg.