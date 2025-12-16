Nakup rabljenega avta: Koliko prevoženih kilometrov bi moral imeti?

Kako varno kupiti rabljen avtomobil? Poglejte, na kaj morate biti pozorni pri preverjanju prevoženih kilometrov.

Nakup rabljenega avtomobila je lahko odlična priložnost za prihranek, a hkrati tudi past, če kupec ne preveri ključnih podatkov o vozilu. Med najpogostejšimi težavami, s katerimi se srečujejo kupci, so ponarejeni števci kilometrov, prikrite tehnične napake in splošna obrabljenost vozila, ki je na prvi pogled ne opazimo, opozarjajo na Kurir.rs. Da bi se izognili dragim presenečenjem, je pomembno razumeti, kako prepoznati realno kilometrino in kakšne pasti se skrivajo za "preveč lepimi" ponudbami.

Koliko kilometrov je normalno za rabljen avtomobil?

Po izkušnjah prodajalcev rabljenih vozil naj bi avtomobil v povprečju prevozil 15.000 do 20.000 kilometrov na leto. To pomeni, da bi moral 3–4 leta star avto imeti približno 50.000 do 60.000 kilometrov. Če je številka bistveno višja, obstaja velika verjetnost, da je bil avto intenzivno izkoriščen pogosto v taksi službah, dostavi ali sistemih souporabe vozil. Takšna vozila so lahko na zunaj lepo ohranjena, vendar je notranjost pogosto močno obrabljena: sedeži, volan, prestavna ročica, podvozje in vzmetenje. To pomeni krajšo življenjsko dobo in večje stroške popravil za novega lastnika.

Zakaj nizka kilometrina ni vedno dobra novica?

Presenetljivo nizka kilometrina je lahko prav tako opozorilni znak. Po ocenah strokovnjakov ima približno tretjina rabljenih avtomobilov na trgu sledi manipulacije s števcem. Zato jo je pred nakupom nujno preveriti.

Kako preveriti realno kilometrino?

Preverjanje VINkode v uradnih bazah. Vizualna ocena obrabe: pedala, volan, varnostni pasovi, sedeži. Primerjava stanja vozila s številkami na števcu. Če se stanje vozila ne ujema s prijavljeno kilometrino, je to jasen znak, da nekaj ni v redu.

Katera kilometrina je najboljša izbira?

Strokovnjaki poudarjajo, da so najbolj zanesljivi avtomobili tisti, ki imajo nekaj več kot 100.000 kilometrov. Zakaj? Ker je v tem obdobju prejšnji lastnik običajno že opravil ključne servise, kot so: menjava zobatega jermena, servis podvozja, menjava tekočin, popravila manjših obrabnih delov. Tak avto je pogosto boljša izbira kot vozilo s "sumljivo nizko" kilometrino.

Avtomobili z okoli 200.000 km

Ti lahko še vedno predstavljajo dobro izbiro, vendar zahtevajo temeljit pregled. Pri tej kilometrini se lahko pojavijo težave z: motorjem, turbino, dvomasnim vztrajnikom, podvozjem. Zato je pomembno preveriti celotno servisno zgodovino.

Osnovna pravila za varen nakup rabljenega avtomobila

Da bi zmanjšali tveganje, strokovnjaki priporočajo naslednje korake: Pred nakupom vedno: preverite zgodovino vozila preko VINkode, ocenite obrabo notranjosti, izogibajte se vozilom, ki prevozijo več kot 25.000 km na leto, opravite popoln tehnični pregled pri neodvisnem serviserju. Pravilna ocena stanja vozila in realne kilometrine je ključna za to, da bo avtomobil zanesljivo služil še vrsto let brez nepričakovanih in dragih popravil takoj po nakupu.

