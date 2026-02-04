Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
psihopat za volanom
Varni v prometu

Te avtomobile najpogosteje vozijo psihopati

E.R.
04. 02. 2026 04.00
9

So ljudje, ki se jim mnogi želijo na cesti izogniti, zdaj pa je raziskava potrdila, zakaj se nekateri odločajo za določena vozila.

Vozniki avtomobilov z glasnimi motorji pogosto vznemirjajo ljudi okoli sebe in nova študija kaže, da imajo lahko takšni vozniki nekatere lastnosti, ki bi vas lahko na cesti neprijetno presenetile.

Psihologinja Julie Aitken Schermer z Univerze Western Ontario je zaradi vse večjega števila vozil s prirejenimi dušilci zvoka in ojačanimi motorji, ki povzročajo nadlogo ostali udeležencem na cestah, razmišljala o motivih za tem pojavom in opravila raziskavo, piše New York Post.

Lastniki teh avtomobilov imajo najnižji IQ
Preberi še
Lastniki teh avtomobilov imajo najnižji IQ

Psihopati vozijo hrupna vozila

"Kdo si resnično želi povzročati takšen hrup? Vsak dan se srečujemo s temi glasnimi avtomobili in motorji, ki me vedno znova presenetijo. Moj pes se prestraši in pogosto vidim druge prestrašene živali, kot so veverice," je komentirala Aitken Schermerjeva.

V poročilu je zapisala: "Želja po glasnem avtomobilu s spremenjenim dušilcem je bila povezana z moškimi, ki so imeli na testih visoko stopnjo psihopatije in sadizma."

Psihologinja je intervjuvala 529 mladih, večinoma moških, o vožnji avtomobilov, ki povzročajo hrup.

Te avtomobilske znamke najpogosteje vozijo psihopati, te pa najbolj umirjeni vozniki
Preberi še
Te avtomobilske znamke najpogosteje vozijo psihopati, te pa najbolj umirjeni vozniki

"Ugotovili smo, da sta sadizem in psihopatija ključna dejavnika, ki določata, kdo želi spremeniti svoje dušilce, kdo se počuti bolj povezan s svojim vozilom in kdo misli, da so glasni avtomobili res 'kul'. To je psihopatija, ki prihaja na površje in verjetno uživajo med opazovanjem ljudi, ki jih to moti," je pojasnila.

V New Yorku glasni avtomobili povzročajo ogromo nadlogo in škodijo kakovosti življenja, zato se je mestna uprava odločila uvesti posebne kamere za nadzor hrupa, da bi zmanjšala število tovrstnih nepremišljenih voznikov.

Ti avtomobili najmanj izgubljajo na vrednosti
Preberi še
Ti avtomobili najmanj izgubljajo na vrednosti

Schermerjeva je priznala, da vsi navdušenci nad glasnimi avtomobili nimajo skupnih lastnosti nevarne kriminalne sekte, vendar jih je vseeno veliko.

"Osebni profil, ki sem ga videla pri lastnikih hrupnih avtomobilov, je enak osebnostnemu profilu ljudi, ki izvajajo nezakonita dejanja," je zaključila.

Ste vedeli, da vaš avto pozimi porabi več goriva?
Preberi še
Ste vedeli, da vaš avto pozimi porabi več goriva?
Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: net.hr

avto avtomobil vozilo avtomobilizem promet psihopat hrup voznik
Visoki obrati

Tega ne smete avtomehaniku nikoli reči

KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
setisfekšn 30. 12. 2025 17.34
1 0
Bmw ni nič posebnega vozilo ki ga kujejo v ne vem kaj!občutek moči in hitrosti mu daje samo zadnji pogon ki vso težo vozila prenese na zadnja kolesa ki daje človeku navidezni mocnejši pospešek!
ODGOVORI
setisfekšn 30. 12. 2025 17.30
1 0
Iz teh ljudi veje primitivizem!!
ODGOVORI
Dr.Rugelj 20. 01. 2025 19.14
0 1
Spet se razburjajo neki zeleni,vegiji,lgbtjevci,harekrišnovci,rozaboysi,nebinarneži,theythemy,...ipd.
ODGOVORI
ajdanakolesu 20. 01. 2025 18.34
2 0
Pišete o Ameriki, tam imajo raje orožje v Sloveniji pa so nevarni vozniki v BMW !
ODGOVORI
ibasumik 20. 01. 2025 18.05
1 0
dejstvo je, da največ takih vozi bmwje, ker je to pač hud avto. Ampak to obenem ne pomeni, da so vsi, ki vozijo bmw, psihopati. Jih poznam dosti, ki ga vozijo in so čisto ok normalni ljudje.
ODGOVORI
Gargamel35 20. 01. 2025 15.48
3 1
Prestrašenih veveric si pa res ne želimo. Najbolje vse prepovedat ali vsaj obdavčit, kajne.
ODGOVORI
Animal_Pump 20. 01. 2025 15.38
4 1
Dvoje je...al je psihopat...al pa ima 15 centimeterskega... smokija. Al pa še manjšega...
ODGOVORI
Rock8 20. 01. 2025 14.36
3 1
Prepovedat,pa bo mir,razen seveda na dirkališčih...
ODGOVORI
mnsandman 20. 01. 2025 15.00
0 2
🤣🤣🤣
ODGOVORI
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1497