Te avtomobile najpogosteje vozijo psihopati

Vozniki avtomobilov z glasnimi motorji pogosto vznemirjajo ljudi okoli sebe in nova študija kaže, da imajo lahko takšni vozniki nekatere lastnosti, ki bi vas lahko na cesti neprijetno presenetile.
Psihologinja Julie Aitken Schermer z Univerze Western Ontario je zaradi vse večjega števila vozil s prirejenimi dušilci zvoka in ojačanimi motorji, ki povzročajo nadlogo ostali udeležencem na cestah, razmišljala o motivih za tem pojavom in opravila raziskavo, piše New York Post.
Psihopati vozijo hrupna vozila
"Kdo si resnično želi povzročati takšen hrup? Vsak dan se srečujemo s temi glasnimi avtomobili in motorji, ki me vedno znova presenetijo. Moj pes se prestraši in pogosto vidim druge prestrašene živali, kot so veverice," je komentirala Aitken Schermerjeva.
V poročilu je zapisala: "Želja po glasnem avtomobilu s spremenjenim dušilcem je bila povezana z moškimi, ki so imeli na testih visoko stopnjo psihopatije in sadizma."
Psihologinja je intervjuvala 529 mladih, večinoma moških, o vožnji avtomobilov, ki povzročajo hrup.
"Ugotovili smo, da sta sadizem in psihopatija ključna dejavnika, ki določata, kdo želi spremeniti svoje dušilce, kdo se počuti bolj povezan s svojim vozilom in kdo misli, da so glasni avtomobili res 'kul'. To je psihopatija, ki prihaja na površje in verjetno uživajo med opazovanjem ljudi, ki jih to moti," je pojasnila.
V New Yorku glasni avtomobili povzročajo ogromo nadlogo in škodijo kakovosti življenja, zato se je mestna uprava odločila uvesti posebne kamere za nadzor hrupa, da bi zmanjšala število tovrstnih nepremišljenih voznikov.
Schermerjeva je priznala, da vsi navdušenci nad glasnimi avtomobili nimajo skupnih lastnosti nevarne kriminalne sekte, vendar jih je vseeno veliko.
"Osebni profil, ki sem ga videla pri lastnikih hrupnih avtomobilov, je enak osebnostnemu profilu ljudi, ki izvajajo nezakonita dejanja," je zaključila.
Vir: net.hr
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV