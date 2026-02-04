Te avtomobile najpogosteje vozijo psihopati

Vozniki avtomobilov z glasnimi motorji pogosto vznemirjajo ljudi okoli sebe in nova študija kaže, da imajo lahko takšni vozniki nekatere lastnosti, ki bi vas lahko na cesti neprijetno presenetile. Psihologinja Julie Aitken Schermer z Univerze Western Ontario je zaradi vse večjega števila vozil s prirejenimi dušilci zvoka in ojačanimi motorji, ki povzročajo nadlogo ostali udeležencem na cestah, razmišljala o motivih za tem pojavom in opravila raziskavo, piše New York Post.

Preberi še Lastniki teh avtomobilov imajo najnižji IQ

Psihopati vozijo hrupna vozila

"Kdo si resnično želi povzročati takšen hrup? Vsak dan se srečujemo s temi glasnimi avtomobili in motorji, ki me vedno znova presenetijo. Moj pes se prestraši in pogosto vidim druge prestrašene živali, kot so veverice," je komentirala Aitken Schermerjeva. V poročilu je zapisala: "Želja po glasnem avtomobilu s spremenjenim dušilcem je bila povezana z moškimi, ki so imeli na testih visoko stopnjo psihopatije in sadizma." Psihologinja je intervjuvala 529 mladih, večinoma moških, o vožnji avtomobilov, ki povzročajo hrup.

Preberi še Te avtomobilske znamke najpogosteje vozijo psihopati, te pa najbolj umirjeni vozniki

"Ugotovili smo, da sta sadizem in psihopatija ključna dejavnika, ki določata, kdo želi spremeniti svoje dušilce, kdo se počuti bolj povezan s svojim vozilom in kdo misli, da so glasni avtomobili res 'kul'. To je psihopatija, ki prihaja na površje in verjetno uživajo med opazovanjem ljudi, ki jih to moti," je pojasnila. V New Yorku glasni avtomobili povzročajo ogromo nadlogo in škodijo kakovosti življenja, zato se je mestna uprava odločila uvesti posebne kamere za nadzor hrupa, da bi zmanjšala število tovrstnih nepremišljenih voznikov.

Preberi še Ti avtomobili najmanj izgubljajo na vrednosti

Schermerjeva je priznala, da vsi navdušenci nad glasnimi avtomobili nimajo skupnih lastnosti nevarne kriminalne sekte, vendar jih je vseeno veliko. "Osebni profil, ki sem ga videla pri lastnikih hrupnih avtomobilov, je enak osebnostnemu profilu ljudi, ki izvajajo nezakonita dejanja," je zaključila.

Preberi še Ste vedeli, da vaš avto pozimi porabi več goriva?

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.