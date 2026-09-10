Kako zaščititi avto pred nevihto?

Močne nevihte iz leta v leto vse pogosteje ujamejo voznike nepripravljene. To lahko povzroči resno škodo na avtomobilu – še posebej, če ima vozilo panoramsko streho ali je parkirano na nevarnem mestu.

Ena najučinkovitejših rešitev je posebna ponjava proti toči. Ponjava, izdelana iz debelega, trpežnega materiala, absorbira udarce in ščiti karoserijo ter okna.

Kupiti jo je mogoče v trgovinah z avtomobilsko opremo in celo na nekaterih bencinskih črpalkah. Čeprav gre za minimalno naložbo, znatno zmanjša tveganje za draga popravila.

Kaj pa, če vas nevihta preseneti? Improvizirajte!

Če nimate pri roki ponjave, brez panike. Strokovnjaki svetujejo, da lahko avtomobil zaščitite tudi z improviziranimi sredstvi, kot so:

- odeje,

- brisače,

- talne preproge,

- karton.

Karkoli je boljše kot nič, saj lahko vsaka plast, ki ublaži udarce toče, prepreči lom stekla in udrtine na pločevini.