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avto nevihta
Varni v prometu

Kako zaščititi avto pred nevihto?

Moškisvet.com
10. 09. 2026 11.40
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Mnogi vozniki delajo usodno napako, ko med neurjem iščejo zavetje pod krošnjami dreves. Naučite se, kako s premišljenim ravnanjem in uporabo osnovnih materialov zaščititi vozilo, ko vas nenadno nevreme preseneti na cesti.

Močne nevihte iz leta v leto vse pogosteje ujamejo voznike nepripravljene. To lahko povzroči resno škodo na avtomobilu – še posebej, če ima vozilo panoramsko streho ali je parkirano na nevarnem mestu.

Ponjave kot najboljša zaščita

Ena najučinkovitejših rešitev je posebna ponjava proti toči. Ponjava, izdelana iz debelega, trpežnega materiala, absorbira udarce in ščiti karoserijo ter okna.

Kupiti jo je mogoče v trgovinah z avtomobilsko opremo in celo na nekaterih bencinskih črpalkah. Čeprav gre za minimalno naložbo, znatno zmanjša tveganje za draga popravila.

Kaj pa, če vas nevihta preseneti? Improvizirajte!

Če nimate pri roki ponjave, brez panike. Strokovnjaki svetujejo, da lahko avtomobil zaščitite tudi z improviziranimi sredstvi, kot so:

- odeje,

- brisače,

- talne preproge,

- karton.

Karkoli je boljše kot nič, saj lahko vsaka plast, ki ublaži udarce toče, prepreči lom stekla in udrtine na pločevini.

Močne nevihte iz leta v leto vse pogosteje ujamejo voznike nepripravljene.
Močne nevihte iz leta v leto vse pogosteje ujamejo voznike nepripravljene. FOTO: Profimedia

Najvarnejša zavetišča med nevihtami

Če vas toča ujame med vožnjo, poskusite čim prej poiskati zavetje. Najboljše možnosti so:

- nadstreški na bencinskih črpalkah,

- samopostrežne avtopralnice,

- pokrita parkirišča,

- javne garaže (tudi če so plačljive),

- garaže nakupovalnih središč.

Tudi kratkotrajno zavetje lahko prepreči resno škodo.

Najslabša ideja: parkirati avto pod drevesom

Mnogi vozniki nagonsko parkirajo pod krošnjami, misleč, da jih bodo listje in veje zaščitile. Vendar je to izjemno tvegano.

Močne veje lahko padejo na avto pod sunki vetra in dežja, uničijo vozilo in potencialno ogrozijo mimoidoče. Zato je ta možnost priporočljiva le v stabilnih vremenskih razmerah – nikoli med nevihto.

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Vir: Kurir.rs

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KOMENTARJI (2)

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Gonilnik 22. 08. 2025 11.00
0 0
Varnost je na prvem mestu povsod. Ko se začne toča, je zelo malo časa za zaščito avta. Ustavit na odstavnem pasu, vse 4 utripalke. Ponjava mora imeti kljukice za pritrditev pred vetrom. Če je nimate, lahko hitro položite 4 gumijaste tepihe na streho, pa jih močan veter vseeno odnese. Čim prej zaščititi sebe, pred ubijalsko tičo, da se umaknete v vozilo, dokler toča ne preneha. Bo treba izdelati prtljažnik na strehi, z daljinskim odpiranjem pokrova proti toči delno, da se vidi naprej in v celoti, ko vozilo stoji.
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?rni Ov?ar 21. 08. 2025 10.06
0 0
Kako bi pa bilo ,če bi sebe zaščitili ?
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