Kako zaščititi avto pred nevihto?

Močne nevihte iz leta v leto vse pogosteje ujamejo voznike nepripravljene. To lahko povzroči resno škodo na avtomobilu – še posebej, če ima vozilo panoramsko streho ali je parkirano na nevarnem mestu.
Ponjave kot najboljša zaščita
Ena najučinkovitejših rešitev je posebna ponjava proti toči. Ponjava, izdelana iz debelega, trpežnega materiala, absorbira udarce in ščiti karoserijo ter okna.
Kupiti jo je mogoče v trgovinah z avtomobilsko opremo in celo na nekaterih bencinskih črpalkah. Čeprav gre za minimalno naložbo, znatno zmanjša tveganje za draga popravila.
Kaj pa, če vas nevihta preseneti? Improvizirajte!
Če nimate pri roki ponjave, brez panike. Strokovnjaki svetujejo, da lahko avtomobil zaščitite tudi z improviziranimi sredstvi, kot so:
- odeje,
- brisače,
- talne preproge,
- karton.
Karkoli je boljše kot nič, saj lahko vsaka plast, ki ublaži udarce toče, prepreči lom stekla in udrtine na pločevini.
Najvarnejša zavetišča med nevihtami
Če vas toča ujame med vožnjo, poskusite čim prej poiskati zavetje. Najboljše možnosti so:
- nadstreški na bencinskih črpalkah,
- samopostrežne avtopralnice,
- pokrita parkirišča,
- javne garaže (tudi če so plačljive),
- garaže nakupovalnih središč.
Tudi kratkotrajno zavetje lahko prepreči resno škodo.
Najslabša ideja: parkirati avto pod drevesom
Mnogi vozniki nagonsko parkirajo pod krošnjami, misleč, da jih bodo listje in veje zaščitile. Vendar je to izjemno tvegano.
Močne veje lahko padejo na avto pod sunki vetra in dežja, uničijo vozilo in potencialno ogrozijo mimoidoče. Zato je ta možnost priporočljiva le v stabilnih vremenskih razmerah – nikoli med nevihto.
Vir: Kurir.rs
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