Kako varno odstraniti led z avtomobilskih stekel?

Zima prinaša neizogibno opravilo za vse, ki parkirajo na prostem – boj z zamrznjenimi stekli. Čeprav se zdi preprosto, lahko nepravilno strganje ledu povzroči škodo na steklu in vozilu. Najboljše rezultate dosežete s kombinacijo spreja za odmrzovanje in kakovostnega strgala.
Pogoste napake, ki se jim morate izogniti
Mnogi vozniki v naglici naredijo napake, ki imajo lahko drage posledice:
Motor v prostem teku: puščanje motorja prižganega, da se vozilo ogreje, je škodljivo za okolje in povečuje obrabo motorja.
Neprimerni predmeti: nikoli ne uporabljajte CD-jev, bančnih kartic ali kovinskih predmetov – ti lahko povzročijo praske.
Vroča voda: polivanje stekel z vročo ali mlačno vodo lahko povzroči razpoke zaradi nenadne spremembe temperature.
Izbira pravega strgala
Za klasično strganje uporabite plastično strgalo z robustnim rezilom. Kovinska rezila so prepovedana. Idealno strgalo ima:
- gumijasto ustnico za odstranjevanje stopljenega ledu,
- rebrasto stran za razbijanje debelejših oblog,
- teleskopski ročaj, ki ohranja roke suhe in čiste.
Alternativne rešitve
Če strganje ledu z avtomobilskih stekel ni za vas, obstajajo druge rešitve:
Spreji za odmrzovanje: zaradi visoke vsebnosti alkohola hitro stopijo led.
Termofor: napolnite ga z vročo vodo in postavite na armaturno ploščo 20–30 minut pred odhodom.
Grelniki: modeli na 12-voltno vtičnico niso priporočljivi, saj obremenjujejo akumulator. Najboljša, a dražja rešitev je neodvisni grelnik, ki odtaja stekla, ščiti motor in zmanjšuje emisije.
Preventiva proti zaledenitvi
Najboljša rešitev je preventiva:
Stekla premažite z mešanico kisa in vode (1:3) pri temperaturah do –4 C.
Uporabite zaščitne prevleke za vetrobransko steklo in ogledala (stare nogavice so lahko improvizirana rešitev).
Redno čistite stekla – čista stekla manj verjetno zmrznejo. Pred parkiranjem zato vedno vklopite brisalce, da odstranite umazanijo. Redno preverjajte metlice brisalcev, saj obrabljene povzročajo praske.
Led na notranji strani stekel
Če se led nabere znotraj vozila, je vzrok vlaga v kabini. Led odstranite s strgalom, kristale pa pobrišite z brisačo. Nikoli ne uporabljajte kemičnih odmrzovalcev v notranjosti – njihovi hlapi so nevarni za zdravje.
Kaj zahteva zakon?
Pred vožnjo morajo biti vetrobransko steklo in sprednja stranska stekla popolnoma očiščena snega in ledu. V nasprotnem primeru vas lahko policija oglobi s kaznijo v višini 200 evrov.
Vir: Index.hr
