Kako varno odstraniti led z avtomobilskih stekel?

Zima prinaša neizogibno opravilo za vse, ki parkirajo na prostem – boj z zamrznjenimi stekli. Čeprav se zdi preprosto, lahko nepravilno strganje ledu povzroči škodo na steklu in vozilu. Najboljše rezultate dosežete s kombinacijo spreja za odmrzovanje in kakovostnega strgala.

Ste tudi vi strgalo za led ves čas uporabljali napačno?

Mnogi vozniki v naglici naredijo napake, ki imajo lahko drage posledice:

Motor v prostem teku: puščanje motorja prižganega, da se vozilo ogreje, je škodljivo za okolje in povečuje obrabo motorja.

Neprimerni predmeti: nikoli ne uporabljajte CD-jev, bančnih kartic ali kovinskih predmetov – ti lahko povzročijo praske.

Vroča voda: polivanje stekel z vročo ali mlačno vodo lahko povzroči razpoke zaradi nenadne spremembe temperature.