Kako ustaviti avto, če odpovedo zavore?

15. 03. 2026 04.00
Poglejte, kaj naredi v tem primeru strokovnjakinja za avtomobile.

Strokovnjakinja za avtomobile, ki ima profil na TikToku pod imenom master_driver666, je pokazala, kako ustaviti avto, ko odpovedo zavore, piše The Mirror.

Njen videoposnetek je kmalu postal viralen, začne pa se s tem, ko poskuša iz menjalnika izvleči kos plastike, medtem ko jo moški glas poziva, naj se ustavi.

"Pravzaprav je to pokrov, snemite ga in nato vtaknite ključ v tisto luknjo. Poglejte! Zdaj lahko prestavim brez težav. Torej vam ni treba klicati vlečne službe!" je razkrila strokovnjakinja.

Moški v videoposnetku je bil navdušen nad trikom in je ugotovil, da je prihranil 800 dolarjev.

"V vašem avtomobilu je še veliko več funkcij za nujne primere! Nekatere od njih prihranijo denar. Nekatere rešujejo življenja!" je dejala strokovnjakinja.

Kako ustaviti vozilo, če zavore ne delujejo?

"Za začetek, če vozite in vam zavore prenehajo delovati, ostanite mirni! Samo povlecite elektronsko ročno zavoro in jo trdno držite. Takole! Zagotovo se boste ustavili. Nato, če motor deluje, vendar se vaš avto ne vžge, ko obrnete ključ, je rešitev zelo preprosta," je dejala.

Strokovnjakinja je nato ugotovila, da bi se vozilo zagnalo, če bi iz prtljažnika vzeli ključ za kolo in z njim nekajkrat rahlo potrkali po spodnji strani rezervoarja za gorivo.

Strokovnjakinja je nato pokazala na armaturno ploščo in videla, da se je prižgala lučka za motor. "Ne skrbite! Prepričajte se, da je pokrovček rezervoarja za gorivo pravilno zaprt," je rekla. Pravilno je zaprla pokrovček in ugotovila, da je lučka ugasnila.

Njeni sledilci so bili navdušeni in so se ji zahvalili. "Zelo pametno! Prihranila sem denar. Najlepša hvala," so komentirali.

Vir: net.hr

