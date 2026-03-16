Kako preveriti tlak v avtomobilskih pnevmatikah?

Neustrezen tlak v pnevmatikah ne le poveča porabo goriva, ampak lahko povzroči tudi nevarne vozne situacije. Čeprav mnogi vozniki zanemarjajo redne preglede, so ti ključni za varnost. Spodaj vam predstavljamo vse, kar morate vedeti o pravilnem tlaku v pnevmatikah.

Kje najti informacije o pravilnem tlaku?

Optimalen zračni tlak za zimske, letne ali celoletne pnevmatike je odvisen predvsem od vozila, natančne specifikacije pa predpisuje proizvajalec. Te informacije običajno najdete na enem od naslednjih mest: na nalepki na notranji strani B-stebrička na voznikovi strani, na notranji strani pokrova rezervoarja za gorivo, v predalu ali v navodilih za uporabo vozila. Lahko pa vrednosti poiščete tudi v spletnih tabelah. Pomembno je vedeti, da je treba tlak prilagoditi obremenitvi vozila – pri polni obremenitvi ga je treba povečati. Če želite prihraniti še več goriva, lahko tlak nekoliko povečate za 0,2 do 0,3 bara nad priporočeno vrednostjo, vendar lahko to zmanjša udobje vožnje, ker pnevmatike postanejo trše. Nekateri proizvajalci celo določajo dve vrednosti: nižjo za udobje in višjo za varčnejšo vožnjo.

icon-expand Nasvete o priporočenem tlaku v avtomobilskih pnevmatikah lahko najdete na različnih mestih. FOTO: Shutterstock

Kako pogosto morate preverjati tlak v pnevmatikah?

Strokovnjaki priporočajo preverjanje tlaka v pnevmatikah vsaka dva tedna, vendar to počne le malo voznikov. Redni pregledi so bistveni za varnost, saj lahko prenizek tlak povzroči nestabilnost vozila in v najslabšem primeru nevarno počenje pnevmatike. V novejših avtomobilih vas bodo sistemi za nadzor tlaka v pnevmatikah (TPMS) opozorili na težavo, mnogi pa na zaslonu prikažejo tudi natančen tlak. Tudi s TPMS je še vedno priporočljivo občasno ročno preverjanje, še posebej, če opazite spremembe v obnašanju vozila, nenavadne zvoke ali če se zdi, da je ena pnevmatika bolj izpraznjena kot druge. Že majhna odstopanja, le 0,5 bara, lahko povečajo vašo zavorno pot in povečajo porabo goriva za približno 0,3 litra na 100 kilometrov.

Najboljši merilniki tlaka v pnevmatikah na testu

Če se odločite za nakup lastnega merilnika, vam lahko pri izbiri pomagajo testi. Po enem od njih je zmagovalec testa Flaig z oceno 1,4 (zelo dobro). Sledita mu AstroAI (1,7 - dobro) in ATsafepro (2,1 - dobro). Mannesmannov merilnik je bil ocenjen kot zadovoljiv (3,3), Qwork kot zadosten (3,6), medtem ko je Michelinov merilnik na testu prejel oceno nezadostno (5,0).

icon-expand Preden kupite merilnik tlaka, raje preverite, kako se je odrezal na testih. FOTO: Shutterstock

Posledice nepravilnega tlaka v pnevmatikah

Vožnja s prenizkim tlakom naredi avtomobil "gobast" in nestabilen, kar je še posebej opazno pri menjavi voznega pasu. V skrajnih primerih se lahko aktivira tudi sistem ESP, kar je jasen znak, da morate takoj preveriti pnevmatike. Po drugi strani pa nekoliko višji tlak (0,2 do 0,3 bara) velja za varnega in lahko zmanjša porabo. Vendar pa je bistveno previsok tlak nevaren, ker zmanjša stično površino pnevmatike s površino, kar povzroči slab oprijem, zlasti na mokri cesti. Prav tako vodi do neenakomerne obrabe profila in skrajša življenjsko dobo pnevmatike.

Kako pravilno preveriti tlak v pnevmatikah?

Najlažji način za preverjanje in polnjenje pnevmatik je na bencinski črpalki, kjer je storitev običajno brezplačna. Ključno je, da tlak preverite na hladnih pnevmatikah, idealno pred začetkom vožnje ali po nekaj prevoženih kilometrih do najbližje črpalke. Topel zrak se širi, kar lahko privede do netočnih, višjih odčitkov. Pri preverjanju ne pozabite na rezervno pnevmatiko, če jo imate. Preverjanje je obvezno pred vsakim daljšim potovanjem ali pri sezonski menjavi pnevmatik.

