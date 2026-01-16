Brisalci: Kako pogosto jih je treba menjati?

Medtem ko redno menjamo olje, preverjamo tlak v pnevmatikah in dolivamo tekočine, večina voznikov na metlice brisalcev pomisli šele, ko te začnejo puščati sledi po steklu, opozarja Index.hr. A prav brisalci so eden ključnih elementov varne vožnje – še posebej v dežju, snegu in megli.
Slabo delujoči brisalci niso le nadležni. Zaradi zmanjšane vidljivosti lahko predstavljajo resno tveganje, zato je pomembno, da jih ne zanemarimo.
Koliko časa dejansko zdržijo brisalci?
Pogosto slišimo, da je priporočljiva menjava enkrat na leto, nekateri proizvajalci pa svetujejo celo vsakih šest mesecev. Resnica je, da je življenjska doba brisalcev odvisna od pogojev, v katerih vozite.
Večina voznikov se ne vozi v idealnem okolju. Brisalce uničujejo:
močno sonce in UV-žarki,
mraz in zmrzal,
dež, sneg in vlaga,
ozon v zraku,
umazanija in drobni kamenčki na steklu.
Guma zaradi teh vplivov razpoka, otrdi in izgubi prožnost. Zato se lahko zgodi, da brisalci odpovejo že veliko prej kot v enem letu. Silikonske metlice sicer zdržijo dlje, a tudi te niso večne.
Kako prepoznati, da so brisalci dotrajani
Prvi znaki obrabe so običajno zelo očitni:
tanke vodne črte na steklu,
neenakomerno brisanje,
preskakovanje ali tresenje,
škripanje in drgnjenje,
deli stekla, ki ostanejo mokri.
Če brisalce pogledate od blizu, lahko opazite razpoke, odstopanje gume ali celo manjkajoče koščke. To pomeni, da metlica ne more več tesno slediti steklu, kar povzroči razmazovanje in nevarne "mrtve kote".
Najbolje je, da brisalce zamenjate, preden se pojavijo te težave – ne šele takrat, ko postanejo moteče.
Kako podaljšati življenjsko dobo brisalcev?
Z nekaj preprostimi navadami lahko brisalcem podaljšate življenjsko dobo:
1. Redno čiščenje
Občasno obrišite gumijasti rob z mehko krpo, navlaženo s tekočino za pranje stekla. Tako odstranite pesek in umazanijo, ki poškodujeta gumo.
2. Ne uporabljajte brisalcev na suhem steklu
Suho steklo ustvarja trenje, ki hitro obrabi metlice.
3. Pozimi odstranite led
Preden vklopite brisalce, vedno odstranite led z vetrobranskega stekla. Zamrznjena guma se lahko strga že ob prvem potegu.
4. Očistite steklo
Večja umazanija ali pesek na steklu delujeta kot brusni papir.
Menjava brisalcev: hitro, enostavno in poceni
Dobra novica je, da je menjava brisalcev eno najpreprostejših opravil, ki jih lahko opravite sami.
Cene se gibljejo od 20 evrov za osnovne gumijaste metlice do 50 evrov za silikonske, ki zdržijo dlje.
Postopek je pri večini avtomobilov enak:
dvignite ročico brisalca,
pritisnite sprožilni jeziček,
odstranite staro metlico,
namestite novo, dokler ne zaslišite klika.
Pomembno je le, da izberete model, ki ustreza vašemu vozilu.
Vir: Index.hr
