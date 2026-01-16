Brisalci: Kako pogosto jih je treba menjati?

Medtem ko redno menjamo olje, preverjamo tlak v pnevmatikah in dolivamo tekočine, večina voznikov na metlice brisalcev pomisli šele, ko te začnejo puščati sledi po steklu, opozarja Index.hr. A prav brisalci so eden ključnih elementov varne vožnje – še posebej v dežju, snegu in megli. Slabo delujoči brisalci niso le nadležni. Zaradi zmanjšane vidljivosti lahko predstavljajo resno tveganje, zato je pomembno, da jih ne zanemarimo.

Koliko časa dejansko zdržijo brisalci?

Pogosto slišimo, da je priporočljiva menjava enkrat na leto, nekateri proizvajalci pa svetujejo celo vsakih šest mesecev. Resnica je, da je življenjska doba brisalcev odvisna od pogojev, v katerih vozite. Večina voznikov se ne vozi v idealnem okolju. Brisalce uničujejo: močno sonce in UV-žarki, mraz in zmrzal, dež, sneg in vlaga, ozon v zraku, umazanija in drobni kamenčki na steklu. Guma zaradi teh vplivov razpoka, otrdi in izgubi prožnost. Zato se lahko zgodi, da brisalci odpovejo že veliko prej kot v enem letu. Silikonske metlice sicer zdržijo dlje, a tudi te niso večne.

icon-expand Življenjska doba brisalcev odvisna od pogojev, v katerih vozite. FOTO: Shutterstock

Kako prepoznati, da so brisalci dotrajani

Prvi znaki obrabe so običajno zelo očitni: tanke vodne črte na steklu, neenakomerno brisanje, preskakovanje ali tresenje, škripanje in drgnjenje, deli stekla, ki ostanejo mokri. Če brisalce pogledate od blizu, lahko opazite razpoke, odstopanje gume ali celo manjkajoče koščke. To pomeni, da metlica ne more več tesno slediti steklu, kar povzroči razmazovanje in nevarne "mrtve kote". Najbolje je, da brisalce zamenjate, preden se pojavijo te težave – ne šele takrat, ko postanejo moteče.

Preberi še Brez njenega izuma si vožnje danes ne moremo predstavljati

Kako podaljšati življenjsko dobo brisalcev?

Z nekaj preprostimi navadami lahko brisalcem podaljšate življenjsko dobo:

1. Redno čiščenje

Občasno obrišite gumijasti rob z mehko krpo, navlaženo s tekočino za pranje stekla. Tako odstranite pesek in umazanijo, ki poškodujeta gumo.

2. Ne uporabljajte brisalcev na suhem steklu

Suho steklo ustvarja trenje, ki hitro obrabi metlice.

3. Pozimi odstranite led

Preden vklopite brisalce, vedno odstranite led z vetrobranskega stekla. Zamrznjena guma se lahko strga že ob prvem potegu.

4. Očistite steklo

Večja umazanija ali pesek na steklu delujeta kot brusni papir.

Preberi še To je najbolj podcenjen del avtomobila, ki pa vam lahko reši življenje

Menjava brisalcev: hitro, enostavno in poceni

Dobra novica je, da je menjava brisalcev eno najpreprostejših opravil, ki jih lahko opravite sami. Cene se gibljejo od 20 evrov za osnovne gumijaste metlice do 50 evrov za silikonske, ki zdržijo dlje. Postopek je pri večini avtomobilov enak: dvignite ročico brisalca, pritisnite sprožilni jeziček, odstranite staro metlico, namestite novo, dokler ne zaslišite klika. Pomembno je le, da izberete model, ki ustreza vašemu vozilu.

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.