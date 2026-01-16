Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Brisalci
Varni v prometu

Brisalci: Kako pogosto jih je treba menjati?

E.R.
16. 01. 2026 02.00
0

Koliko zdržijo brisalci? Raziskali smo dejavnike, ki vplivajo na njihovo življenjsko dobo, in zbrali nasvete za pravilno vzdrževanje.

Medtem ko redno menjamo olje, preverjamo tlak v pnevmatikah in dolivamo tekočine, večina voznikov na metlice brisalcev pomisli šele, ko te začnejo puščati sledi po steklu, opozarja Index.hr. A prav brisalci so eden ključnih elementov varne vožnje – še posebej v dežju, snegu in megli.

Slabo delujoči brisalci niso le nadležni. Zaradi zmanjšane vidljivosti lahko predstavljajo resno tveganje, zato je pomembno, da jih ne zanemarimo.

Koliko časa dejansko zdržijo brisalci?

Pogosto slišimo, da je priporočljiva menjava enkrat na leto, nekateri proizvajalci pa svetujejo celo vsakih šest mesecev. Resnica je, da je življenjska doba brisalcev odvisna od pogojev, v katerih vozite.

Večina voznikov se ne vozi v idealnem okolju. Brisalce uničujejo:

močno sonce in UV-žarki,

mraz in zmrzal,

dež, sneg in vlaga,

ozon v zraku,

umazanija in drobni kamenčki na steklu.

Guma zaradi teh vplivov razpoka, otrdi in izgubi prožnost. Zato se lahko zgodi, da brisalci odpovejo že veliko prej kot v enem letu. Silikonske metlice sicer zdržijo dlje, a tudi te niso večne.

Življenjska doba brisalcev odvisna od pogojev, v katerih vozite.
Življenjska doba brisalcev odvisna od pogojev, v katerih vozite. FOTO: Shutterstock

Kako prepoznati, da so brisalci dotrajani

Prvi znaki obrabe so običajno zelo očitni:

tanke vodne črte na steklu,

neenakomerno brisanje,

preskakovanje ali tresenje,

škripanje in drgnjenje,

deli stekla, ki ostanejo mokri.

Če brisalce pogledate od blizu, lahko opazite razpoke, odstopanje gume ali celo manjkajoče koščke. To pomeni, da metlica ne more več tesno slediti steklu, kar povzroči razmazovanje in nevarne "mrtve kote".

Najbolje je, da brisalce zamenjate, preden se pojavijo te težave – ne šele takrat, ko postanejo moteče.

Brez njenega izuma si vožnje danes ne moremo predstavljati
Preberi še
Brez njenega izuma si vožnje danes ne moremo predstavljati

Kako podaljšati življenjsko dobo brisalcev?

Z nekaj preprostimi navadami lahko brisalcem podaljšate življenjsko dobo:

1. Redno čiščenje

Občasno obrišite gumijasti rob z mehko krpo, navlaženo s tekočino za pranje stekla. Tako odstranite pesek in umazanijo, ki poškodujeta gumo.

2. Ne uporabljajte brisalcev na suhem steklu

Suho steklo ustvarja trenje, ki hitro obrabi metlice.

3. Pozimi odstranite led

Preden vklopite brisalce, vedno odstranite led z vetrobranskega stekla. Zamrznjena guma se lahko strga že ob prvem potegu.

4. Očistite steklo

Večja umazanija ali pesek na steklu delujeta kot brusni papir.

To je najbolj podcenjen del avtomobila, ki pa vam lahko reši življenje
Preberi še
To je najbolj podcenjen del avtomobila, ki pa vam lahko reši življenje

Menjava brisalcev: hitro, enostavno in poceni

Dobra novica je, da je menjava brisalcev eno najpreprostejših opravil, ki jih lahko opravite sami.

Cene se gibljejo od 20 evrov za osnovne gumijaste metlice do 50 evrov za silikonske, ki zdržijo dlje.

Postopek je pri večini avtomobilov enak:

dvignite ročico brisalca,

pritisnite sprožilni jeziček,

odstranite staro metlico,

namestite novo, dokler ne zaslišite klika.

Pomembno je le, da izberete model, ki ustreza vašemu vozilu.

Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: Index.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
avto avtomobil vozilo vzdrževanje avtomobila brisalci menjava brisalcev avtomobilski brisalci varnost v prometu avto deli
Varni v prometu

Zakaj ročna zavora pozimi zmrzne in kako ukrepati?

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1434