Kako podaljšati življenjsko dobo akumulatorja?

Mrzlo jutro, hitenje v službo ... in avto se ne zažene. Ta neprijetna situacija je marsikomu dobro znana, piše Index.hr. Akumulatorji so eden najpogostejših razlogov, da vozilo odpove poslušnost – še posebej pozimi. Dobra novica pa je, da lahko z nekaj preprostimi navadami močno zmanjšate možnost okvare in podaljšate življenjsko dobo akumulatorja.
Kako prepoznati, da je akumulator na koncu?
Preden akumulator dokončno odpove, pogosto pokaže opozorilne znake:
med zagonom motorja se notranje ali zunanje luči opazno zatemnijo,
ob poskusu vžiga slišite hitro klikanje,
motor se vrti počasneje kot običajno.
Klasični svinčeno-kislinski akumulatorji zdržijo 3–5 let, medtem ko AGM akumulatorji običajno delujejo 4–7 let. Po petih letih uporabe se možnost nenadne okvare močno poveča, zato strokovnjaki priporočajo preventivno menjavo.
1. Izklopite vse, kar ni nujno
Ena sama prižgana notranja lučka lahko čez noč popolnoma izprazni akumulator. Enako velja za:
kamere,
radio,
navigacijo,
grelce sedežev,
dodatno vgrajene električne naprave.
T. i. parazitska poraba je pogost vzrok težav – gre za naprave, ki ostanejo aktivne tudi po izklopu motorja. Če sumite na takšno porabo, lahko z multimetrom preverite tok v mirovanju. Vrednosti nad 50 mA kažejo na skritega porabnika.
2. Redno vozite – akumulator potrebuje gibanje
Akumulatorji najbolje delujejo, ko se redno polnijo. Če avto stoji dva tedna ali več, se lahko napolnjenost močno zmanjša. Ponavljajoča se globoka praznjenja skrajšajo življenjsko dobo, zato je priporočljivo:
vsaj enkrat tedensko voziti 30 minut ali več,
pred daljšim mirovanjem akumulator popolnoma napolniti,
vozilo parkirati v hladnem, suhem prostoru.
Za daljše obdobje neuporabe je idealen vzdrževalni polnilec, ki ohranja optimalno napolnjenost.
3. Izogibajte se kratkim vožnjam
Kratke relacije so za akumulator najtežje. Alternator namreč potrebuje nekaj časa, da nadomesti energijo, porabljeno ob zagonu motorja. Če so vaše vožnje večinoma krajše od 16 km, se akumulator ne uspe popolnoma napolniti, kar vodi v:
nastajanje sulfatnih kristalov,
zmanjšanje kapacitete,
hitrejšo obrabo.
Če se kratkim vožnjam ne morete izogniti, občasno naredite daljšo vožnjo ali uporabite vzdrževalni polnilec.
4. Zaščitite akumulator pred ekstremnimi temperaturami
Tako kot električna vozila izgubljajo doseg v mrazu in vročini, tudi klasični akumulatorji trpijo v ekstremnih razmerah.
Vročina pospeši korozijo in praznjenje.
Mraz zgosti elektrolit in oteži zagon motorja.
Zanimivo: akumulatorji v hladnejših regijah v povprečju zdržijo dlje kot tisti v vročih podnebjih.
Kako zmanjšati vpliv temperature?
poleti parkirajte v senci ali pod nadstreškom,
pozimi avto hranite v garaži,
razmislite o AGM akumulatorju, ki bolje prenaša temperaturne ekstreme.
5. Ohranite akumulator čist in dobro pritrjen
Prah, umazanija in mastne obloge lahko povzročijo korozijo na priključkih. To poveča električni upor, zaganjalnik pa potrebuje več energije za zagon motorja.
Za optimalno delovanje:
priključke očistite z mešanico sode bikarbone in vode,
po čiščenju nanesite zaščitno mast,
preverite, ali je akumulator trdno pritrjen, saj vibracije poškodujejo notranje plošče,
akumulator, starejši od treh let, dajte enkrat letno pregledati.
Akumulator je srce električnega sistema vašega vozila – in ko odpove, odpove vse. Z nekaj preprostimi navadami lahko močno zmanjšate možnost okvare, podaljšate življenjsko dobo akumulatorja in se izognete neprijetnim presenečenjem na mrzla jutra.
