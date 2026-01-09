Kako dolgo bo v električnem avtu delovalo gretje, če obtiči v snegu?

Vsako zimo se ponavlja ista zgodba: vozniki obtičijo v dolgih zastojih, snežni meteži pa ceste spremenijo v ledene pasti. Takrat postane ogrevanje v avtomobilu ključnega pomena – včasih celo življenjskega. A koliko časa lahko avto dejansko vzdržuje toploto? In ali se električni avtomobili v takšnih razmerah obnesejo bolje ali slabše od vozil z motorjem na notranje izgorevanje? Nemški strokovnjak za električna vozila Stefan Moeller, direktor podjetja Nextmove, je to preveril v praksi, poroča AutoBild. Za test je izbral Kio eNiro, se odpravil v snežni mraz in preveril, kako dolgo lahko električni avto ostane topel brez vožnje.

Test električnega avtomobila: noč v Kii eNiro pri –5 °C

Moeller je avto parkiral v snegu pri –5 C, podrl zadnje sedeže in si uredil improvizirano posteljo. Notranjo temperaturo je nastavil na 19 C, baterija pa je bila ob začetku napolnjena na 86 %, kar je pomenilo približno 358 km dosega. Že ob zagonu je eNiro zagotovil 7 kW ogrevalne moči, kar je kabino hitro ogrelo. Ko je avto dosegel nastavljeno temperaturo, je toplotna črpalka prevzela glavno vlogo in porabo zmanjšala na manj kot 1 kW.

Rezultat po 9,5 ure

poraba energije za ogrevanje: 0,8 kWh, padec napolnjenosti baterije: 12 %, izguba dosega: 70 km. Moellerjeva ocena: V ogrevanem eNiru bi lahko brez težav zdržal več kot tri dni. Njegov nasvet voznikom: v zelo mrzlih dneh se na pot odpravite z nekoliko več rezerve v bateriji – enako pa velja tudi za vozila z motorjem na notranje izgorevanje.

Polnjenje v mrazu: ali električni avto zdrži?

Moeller je preveril tudi polnjenje pri nizkih temperaturah. Tudi pri –10 C je eNiro polnil z močjo 13 kW, saj ima model vgrajeno ogrevanje baterije, ki se samodejno vklopi pri polnjenju v mrazu. Del energije (2–3 kW) se uporabi za ogrevanje baterije, kar omogoča stabilno polnjenje. Glede na velikost baterije in prisotnost toplotne črpalke lahko večina sodobnih električnih vozil v mrazu ostane ogrevana od enega do treh dni.

Kako se v mrazu obnesejo klasični avtomobili?

Vozila z motorjem na notranje izgorevanje imajo eno veliko prednost: odvečno toploto. Motorji namreč več kot polovico energije iz goriva pretvorijo v toploto, ki jo lahko kabina izkoristi za ogrevanje.

Poraba goriva v prostem teku

dizel (2.0): 0,5–0,7 l/h, bencinar : 0,8–0,9 l/h. Pri 50-litrskem rezervoarju lahko avto v prostem teku deluje skoraj tri dni, če so izklopljeni veliki porabniki (klima, gretje stekel, močne luči). Pri manjših motorjih je ogrevanje pri nizkih vrtljajih šibkejše. Povečevanje vrtljajev z dodajanjem plina ne pomaga, saj motor toploto učinkovito proizvaja le pod obremenitvijo – kar v mirovanju ni mogoče.

Posebna opozorila za starejša vozila

Pri starejših prestižnih modelih z veliko električnimi porabniki (npr. BMW 740d iz 90. let) se lahko zgodi, da alternator ne dohaja porabe. Rezultat: prazna baterija in ugasnjen motor, čeprav je v rezervoarju še dovolj goriva.

Kako se pripraviti na vožnjo v zimskih razmerah?

Ne glede na to, ali vozite električni ali klasični avto, je ključnega pomena: vedno odpeljati z dovolj napolnjeno baterijo ali polnim rezervoarjem, sproti dopolnjevati energijo, ko je to mogoče.

Priporočljiva oprema za zimske razmere: topla odeja za vsakega potnika, termoska z vročim čajem ali juho, energijski prigrizki, polnilec za telefon, naglavna svetilka, lopata ali zložljiva lopata, kabli za zagon.

