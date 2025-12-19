Moskisvet.com
lučke v avtu
Varni v prometu

Če vam med vožnjo zasveti ta lučka, nemudoma ustavite vozilo

E.R.
19. 12. 2025 03.00
0

Poglejte, zakaj prižiga te lučke med vožnjo ne smete nikoli ignorirati!

Med vožnjo se na armaturni plošči lahko prižge cela vrsta opozorilnih lučk, a ena med njimi zahteva posebno pozornost – lučka za akumulator. Čeprav jo mnogi vozniki spregledajo ali odložijo ukrepanje, strokovnjaki opozarjajo, da lahko pomeni resno okvaro, ki lahko vozilo povsem onesposobi, poroča kurir.rs.

Kaj v resnici pomeni prižgana lučka akumulatorja?

Če se lučka prižge med vožnjo, to ne pomeni nujno, da je akumulator prazen. Pogosto je težava drugje – v alternatorju, ki skrbi za polnjenje akumulatorja in napajanje električnih sistemov v vozilu.

Avtomobilski strokovnjak Scotty Kilmer opozarja, da je ime lučke zavajajoče. Starejši avtomobili so imeli oznako ALT, ki je jasno nakazovala na alternator. Današnja ikona baterije pa mnoge zavede, da iščejo napako na napačnem mestu.

Lučka za akumulator
Lučka za akumulator FOTO: Shutterstock

Če alternator odpove, akumulator ne prejema več energije, kar lahko povzroči:

- ugašanje motorja,

- izpad električnih sistemov,

- nezmožnost ponovnega zagona vozila.

Zato je ob prižgani lučki med vožnjo nujno, da se čim prej ustavite in preverite stanje.

Kaj storiti, če se prižge med vožnjo?

Ko se opozorilna lučka prižge med vožnjo, to pomeni, da električni sistem ne deluje pravilno. Nadaljevanje vožnje lahko povzroči, da se vozilo ustavi sredi ceste, kar je nevarno tako za vas kot za druge udeležence v prometu.

Kilmer svetuje:

"Najprej preverite alternator – v večini primerov je težava tam, ne v akumulatorju."

Okvara alternatorja: Ključni znaki, ki jih ne smete spregledati
Preberi še
Okvara alternatorja: Ključni znaki, ki jih ne smete spregledati

Kaj pa, če se lučka prižge, ko je vozilo v prostem teku?

Če se lučka prižge, ko avto stoji, in ugasne, ko speljete, je to običajno znak, da je akumulator oslabljen, vendar še vedno deluje. V takšnem primeru lahko vozite še nekaj časa, a zamenjava akumulatorja bo kmalu potrebna.

Pomembno pa je, da ne kupite novega akumulatorja prehitro. Pogosto je težava v polnilnem sistemu, ne v sami bateriji.

Lučka "Check Engine" – kdaj je razlog za skrb?

Kilmer opozarja tudi na pogosto napačno razumevanje lučke preveri motor. Če se občasno prižge in ugasne, to običajno ni znak resne okvare. Mnogi vozniki v paniki zamenjajo dele, ki sploh niso pokvarjeni, in tako po nepotrebnem zapravijo denar.

Kljub temu strokovnjaki organizacije RAC priporočajo, da vozilo čim prej odpeljete na diagnostiko, če lučka ostane prižgana. Lahko gre za manjšo napako, lahko pa tudi za resnejšo okvaro, ki jo je bolje odkriti pravočasno.

Vir: Kurir.rs

avto avtomobil vozilo varnost varna vožnja lučka akumulator kaj storiti lučka za akumulator alternator avtomobilske lučke diagnostika vozila avtomobilske okvare
Varni v prometu

So električni avti res nevarni za pešce?

