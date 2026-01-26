Moskisvet.com
Varni v prometu

Kaj pomenijo opozorilne lučke v avtomobilu in kako pravilno ukrepati?

E.R.
26. 01. 2026 03.06
0

Preverite, katerih šest opozorilnih lučk na armaturni plošči v avtomobilu, ne bi smeli ignorirati!

Nenaden prižig rdeče ali rumene opozorilne lučke na armaturni plošči je trenutek, ki marsikateremu vozniku povzroči nelagodje, piše Index.hr. V nekaj sekundah se je treba odločiti, ali lahko varno nadaljujete pot ali morate takoj ustaviti. Napačna reakcija lahko pomeni drago popravilo ali celo nevarno situacijo na cesti.

Čeprav številni vozniki opozorila ignorirajo v upanju, da bodo "zdržali do servisa", strokovnjaki opozarjajo, da je to pogosto najhujša možna odločitev.

Kaj pomenijo barve opozorilnih lučk?

Opozorilni simboli v avtomobilu delujejo podobno kot semafor:

Zelena pomeni, da je sistem aktiven in deluje normalno.

Rumena opozarja, da je potrebna pozornost ali pregled v kratkem.

Rdeča pa pomeni takojšnjo ustavitev vozila, saj gre lahko za resno okvaro.

Pomembno je vedeti, da se simboli med proizvajalci razlikujejo, zato je priročnik vozila nepogrešljiv vir informacij.

Rdeče opozorilne lučke: ukrepajte takoj

Simbol oljne posode – nevarnost za motor

Če se prižge rdeča oljna posoda z valovito črto, je nivo olja kritično nizek. Vozilo takoj ustavite, počakajte nekaj minut in preverite nivo.

Če se prikaže rdeča posoda brez valovite črte, gre za izgubo oljnega tlaka. To je ena najresnejših okvar. Nadaljevanje vožnje lahko povzroči popolno uničenje motorja.

Ko zasveti lučka za olje, se nemudoma ustavite.
Ko zasveti lučka za olje, se nemudoma ustavite. FOTO: Shutterstock

Simbol termometra – pregrevanje motorja

Ta lučka opozarja, da se motor pregreva. Ustavite se na varnem mestu in pustite motorju, da se ohladi.

Nikoli ne odpirajte pokrova hladilnega sistema, dokler je motor vroč – para in vrela tekočina lahko povzročita hude opekline.

Simbol termometra
Simbol termometra FOTO: Shutterstock

Klicaj v krogu – težave z zavorami

Če lučka sveti rdeče, ko je ročna zavora zategnjena, je to normalno.

Če ostane prižgana med vožnjo, lahko pomeni:

premalo zavorne tekočine,

okvaro zavornega sistema,

obrabljene zavorne ploščice.

Vozilo je treba takoj ustaviti in poklicati pomoč.

Klicaj v krogu
Klicaj v krogu FOTO: Shutterstock

Rumene opozorilne lučke: previdno, a brez panike

Check engine – težava v motorju

Rumena lučka motorja je ena najpogostejših opozoril. Lahko nakazuje:

okvarjeno lambda sondo,

težave z vžigom,

poškodovan kabel,

napako v izpušnem sistemu.

Vožnja je običajno še mogoča, vendar obisk servisa ne sme čakati.

ESP – izklopljen sistem stabilnosti

Če simbol avtomobila z valovito črto sveti neprekinjeno, je sistem za stabilnost izklopljen ali okvarjen.

Ker vozilo brez ESP-ja izgubi pomemben varnostni mehanizem, je potrebna previdna vožnja in čimprejšnji obisk servisa.

Včasih težavo reši že pritisk na gumb za vklop ESP-ja.

Lučka ESP
Lučka ESP FOTO: Shutterstock

Pnevmatika s klicajem – nepravilni tlak

Najpogostejši razlog je prenizek ali previsok tlak v pnevmatikah.

Redkeje gre za okvarjen senzor. Če vozilo nima sistema za nadzor tlaka, bodite pozorni na:

vlečenje vozila v eno stran,

tresenje volana,

slabši odziv pri zavijanju.

Opozorilne lučke niso samo za okras

Opozorilne lučke so zasnovane tako, da vas pravočasno opozorijo na težave. Ignoriranje signalov lahko vodi v drage okvare ali nevarne situacije. Najboljša praksa je preprosta: ko se prižge rdeča lučka, takoj ustavite; pri rumeni pa čim prej preverite stanje.

Vir: Index.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
avto avtomobil vozilo varnost varna vožnja armaturna plošča opozorilne lučke
Varni v prometu

Nevidna zimska nevarnost, ki ogroža voznike v mrazu

