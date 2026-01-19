Moskisvet.com
Črni led je videti kot navaden moker asfalt, zato ga vozniki pogosto spregledajo
Varni v prometu

Nevidna zimska nevarnost, ki ogroža voznike v mrazu

E.R.
19. 01. 2026 04.00
0

Ste že slišali za "črni led"? Poglejte, kaj to je in zakaj je za voznike tako nevaren, da mu pogosto pravijo tudi nevidni morilec.

Z občutnim padcem temperatur se na cestah pojavi ena najnevarnejših zimskih pasti – črni led, ki ga meteorologi pogosto opisujejo kot "nevidnega morilca", poroča Index.hr. Gre za pojav, ki vsako leto preseneti številne voznike, saj ga je skoraj nemogoče opaziti, dokler vozilo ne izgubi oprijema. Tudi najbolj izkušeni vozniki se mu težko izognejo, ker ne dopušča niti najmanjše napake.

Kaj je črni led in zakaj ga ne vidimo?

Kljub imenu črni led ni črn, temveč popolnoma prozoren. Videti je kot navaden moker asfalt, zato ga vozniki pogosto spregledajo. Nastane, ko se stopljeni sneg ali dež ponovno ohladi in zmrzne na cestišču, ki je padlo pod ledišče. Ker v ledu ni zračnih mehurčkov, se popolnoma zlije s podlago in ostane skoraj neviden.

Do poledice lahko pride tudi takrat, ko je zrak nad ničlo, medtem ko je asfalt še vedno dovolj hladen, da voda na njem zmrzne. Največja nevarnost preži pozno zvečer, ponoči in zgodaj zjutraj, ko se površine najhitreje ohladijo. Posebej izpostavljeni so mostovi, nadvozi in senčni odseki cest, kjer se led zadrži dlje časa. Manj prometne ceste so prav tako bolj tvegane, saj vozila ne ustvarijo dovolj toplote, da bi led stopila.

Črni led je videti kot navaden moker asfalt, zato ga vozniki pogosto spregledajo
Črni led je videti kot navaden moker asfalt, zato ga vozniki pogosto spregledajo FOTO: Shutterstock

Kako prepoznati, da je cesta poledenela?

Črni led je težko opaziti, vendar obstajajo subtilni znaki, ki lahko opozorijo na nevarnost. Če je cesta videti mokra, vozila pred vami pa ne dvigujejo vodnih kapljic, je to pogosto znak, da gre za poledico. Pomaga tudi opazovanje drugih voznikov – nenadno zmanjšanje hitrosti ali rahlo zanašanje vozila pred vami lahko pomeni, da je cesta spolzka.

V takih razmerah je nujno zmanjšati hitrost, povečati varnostno razdaljo in se izogibati sunkovitim premikom z volanom, zavoro ali plinom. Mirna vožnja je ključna, saj lahko že majhen nenaden gib povzroči zdrs.

Kaj storiti, če vozilo zdrsne?

Če začutite, da pnevmatike izgubljajo stik s podlago, je najpomembnejše, da ostanete zbrani. Nenadno zaviranje ali sunkovito obračanje volana lahko situacijo samo poslabša. Najboljši odziv je, da nežno popustite plin in pustite, da se vozilo samo umiri. Zavore se ne dotikajte, dokler se oprijem ne povrne.

Volan držite naravnost ali ga rahlo obrnite v smer, v katero drsi zadnji del vozila. Ko ponovno začutite oprijem, lahko previdno nadaljujete. Za upočasnitev je veliko varneje uporabiti motorno zaviranje – prestavite v nižjo prestavo in pustite, da motor sam zmanjša hitrost.

Zakaj je previdnost pozimi ključnega pomena?

Vožnja po poledici zahteva večjo pozornost kot v običajnih razmerah. Zavorna pot se lahko podaljša tudi za dvakrat, zato je varnostna razdalja med vozili bistvenega pomena. Posebej previdni bodite na mostovih, v predorih in na odsekih, kjer se asfalt počasneje ogreje. Zjutraj je nevarnost še večja, saj se temperatura zraka dvigne hitreje kot temperatura cestišča.

Črni led je zahrbten, ker ga ne vidimo – a z ustrezno previdnostjo, prilagojeno hitrostjo in mirnimi reakcijami lahko zmanjšamo tveganje in varno pridemo na cilj.

Vir: Index.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
avto avtomobil vozilo sneg led zima črni led varnost vožnja
