Italija: zimska oprema je obvezna na označenih cestah

V Italiji ni enotne obveznosti uporabe zimskih pnevmatik na vseh cestah. Na številnih cestnih odsekih velja obveznost zimske opreme od 15. novembra do 15. aprila, vendar je treba upoštevati lokalne predpise in prometne znake. Vozniki lahko obveznost izpolnijo z zimskimi pnevmatikami z oznako M+S ali z ustreznimi snežnimi verigami v vozilu. Simbol snežinke 3PMSF ni zakonsko obvezen. Posebna pravila veljajo na Južnem Tirolskem. Na avtocesti A22 med Brennerjem in Affijem ter v Bolzanu je zimska oprema obvezna od 15. novembra do 15. aprila tudi ob suhem vremenu. V dolini Aoste se obdobje na določenih cestah začne že 15. oktobra. Na to opozarjata italijanski avtomobilski klub ACI in nemški ADAC.

icon-expand Če se pozimi odpravljate čez mejo, preverite, kakšne pnevmatike potrebujete. FOTO: Shutterstock

Avstrija: oznaka M+S še vedno zadostuje

V Avstriji velja obveznost zimskih pnevmatik od 1. novembra do 15. aprila, vendar samo ob zimskih voznih razmerah, kot so sneg, snežna brozga in led. Pri osebnih vozilih do 3,5 tone morajo biti zimske pnevmatike nameščene na vseh štirih kolesih. Priznane so oznake M+S, M&S in M.S., zato simbol snežinke 3PMSF ni obvezen. Pomembna je tudi globina profila, ki mora znašati najmanj 4 milimetre pri običajnih radialnih pnevmatikah. Če uporabljate letne pnevmatike, lahko v določenih razmerah uporabite snežne verige na pogonskih kolesih, vendar le, kadar je cesta prekrita z neprekinjeno ali skoraj neprekinjeno plastjo snega ali ledu. To določa uradni avstrijski državni portal Österreich.gv.at.

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Nemčija: samo M+S ni več dovolj

Nemčija ima strožja pravila. Zimske pnevmatike niso obvezne v določenem koledarskem obdobju, temveč takrat, ko so na cestah zimske razmere, na primer sneg, poledica ali snežna brozga. Od 1. oktobra 2024 pnevmatike s samo oznako M+S ne izpolnjujejo več zakonskih zahtev za vožnjo v takšnih razmerah. Obvezen je simbol 3PMSF, torej snežinka znotraj obrisa treh gorskih vrhov. Pravilo velja tudi za celoletne pnevmatike. Nemški avtomobilski klub ADAC priporoča najmanj 4 milimetre profila, čeprav je zakonski minimum 1,6 milimetra. Za vožnjo v zimskih razmerah z neustreznimi pnevmatikami je predvidena globa najmanj 60 evrov in ena kazenska točka. Če voznik ovira druge udeležence, je globa višja.

icon-expand Pravila v Italiji, Avstriji, Nemčiji in na Hrvaškem se razlikujejo. FOTO: Shutterstock

Hrvaška: zimska oprema je obvezna od 15. novembra

Na Hrvaškem je zimska oprema obvezna od 15. novembra do 15. aprila na predpisanih zimskih odsekih javnih cest, ne glede na dejanske vremenske razmere. Za osebna vozila do 3,5 tone sta dovoljeni dve možnosti: Zimske pnevmatike z oznako M+S, M.S., M&S ali 3PMSF na vseh kolesih. Letne pnevmatike z najmanj 4 milimetri globokim profilom in snežne verige, ki jih namestite na pogonska kolesa. Pomembno je, da obveznost ne velja samo za gorske ceste, temveč tudi za številne avtoceste in državne ceste. Hrvaška policija je voznike na obvezno zimsko opremo znova opozorila 12. novembra 2026. Podrobnosti o cestnih odsekih in opremi objavlja Hrvatski autoklub (HAK).

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Če imate pnevmatike samo z oznako M+S, boste ob izpolnjevanju drugih pogojev z njimi lahko vozili v Italiji, Avstriji in na Hrvaškem. V Nemčiji pa v zimskih razmerah ne bodo zadostovale. Če pogosto potujete v različne evropske države, je zato smiselno izbrati pnevmatike s simbolom 3PMSF. Ta potrjuje, da je pnevmatika prestala predpisani preizkus oprijema na snegu. Ne pozabite preveriti tudi globine profila, tlaka in morebitnih poškodb. Zakonsko dovoljena pnevmatika namreč še ne zagotavlja dobrega oprijema, če je že močno obrabljena.

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