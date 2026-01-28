Moskisvet.com
Varni v prometu

Ta gumb v avtomobilu izboljša vidljivost med vožnjo

E.R.
28. 01. 2026 05.00
2

Njegova funkcija je najbolj uporabna ponoči.

Pred kratkim so uporabniki družbenih omrežij ugotovili, da ima majhen gumb na avtomobilskih ogledalih praktično funkcijo. Objava je postala viralna na TikToku, ko je ženska opozorila na manj znane lastnosti avtomobila, piše Express.

Videoposnetek omenja, da le približno pet odstotkov ljudi pozna nekatere od skritih funkcij avtomobila, vključno s to, ki jo omogoča majhen gumb na vzvratnem ogledalu.

Gumb na vzvratnem ogledalu ima pomembno funkcijo!
Gumb na vzvratnem ogledalu ima pomembno funkcijo! FOTO: Shutterstock

Ta funkcija preprečuje bleščanje luči avtomobilov zadaj

"Luči avtomobila za vami vas lahko zaslepijo, ko vozite ponoči. Morate samo pritisniti ta majhen gumb pod vzvratnim ogledalom, to bo vklopilo funkcijo proti bleščanju," je pojasnila uporabnica, ki na svojem profilu redno objavlja informativne vsebine o vozilih.

So vam zmrznila vrata avtomobila ali ključavnica?
Preberi še
So vam zmrznila vrata avtomobila ali ključavnica?

Gumb, ki spominja na gumb za vklop, je pogosto spregledan, zlasti pri starejših vozilih. Vendar je njegova funkcija samodejne zatemnitve izjemno uporabna za vožnjo ponoči. Ko je vzvratno ogledalo nastavljeno, lahko prepreči bleščanje luči avtomobila za vami in vozniku zagotovi boljšo vidljivost.

Čeprav veliko ljudi ne ve za to funkcijo, jo lahko uporabite za izboljšanje svoje vozne izkušnje. Za varno vožnjo je namreč nujen neoviran pogled na cesto.

Kako izstopiti iz avtomobila, ko drug parkira preblizu?
Preberi še
Kako izstopiti iz avtomobila, ko drug parkira preblizu?

Posnetek je hitro postal viralen in je sprožil plaz komentarjev. Nekateri kar niso mogli verjeti, da ne poznajo nekaterih funkcij gumbov v svojih avtomobilih. Vendar vsi niso bili presenečeni nad nasvetom, saj je neki moški zapisal: "Ljudje z zdravo pametjo vedo vse to." Druga oseba se je strinjala z njim: "Vedel sem za dobesedno vsako od teh stvari."

Na vetrobranskem steklu led, vi pa nimate strgala?
Preberi še
Na vetrobranskem steklu led, vi pa nimate strgala?

V spodnjem videoposnetku si oglejte, katere uporabne trike je še izpostavila tiktokerica:

Vir: net.hr

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
?rnogled 18. 12. 2024 13.00
0 0
Tega ne vejo samo nedeljski vozniki, pa še tistih vsaj polovica to ve.
ODGOVORI
kekec_pokec 17. 12. 2024 17.25
2 0
Ah dejte no. Danes ima večina novih avtomobilov vzvratna ogledala, ki se sama zasenčijo vi pa ste kopirali en članek iz Bangladeša
ODGOVORI
