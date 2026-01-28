Ta gumb v avtomobilu izboljša vidljivost med vožnjo

Pred kratkim so uporabniki družbenih omrežij ugotovili, da ima majhen gumb na avtomobilskih ogledalih praktično funkcijo. Objava je postala viralna na TikToku, ko je ženska opozorila na manj znane lastnosti avtomobila, piše Express. Videoposnetek omenja, da le približno pet odstotkov ljudi pozna nekatere od skritih funkcij avtomobila, vključno s to, ki jo omogoča majhen gumb na vzvratnem ogledalu.

icon-expand Gumb na vzvratnem ogledalu ima pomembno funkcijo! FOTO: Shutterstock

Ta funkcija preprečuje bleščanje luči avtomobilov zadaj

"Luči avtomobila za vami vas lahko zaslepijo, ko vozite ponoči. Morate samo pritisniti ta majhen gumb pod vzvratnim ogledalom, to bo vklopilo funkcijo proti bleščanju," je pojasnila uporabnica, ki na svojem profilu redno objavlja informativne vsebine o vozilih.

Gumb, ki spominja na gumb za vklop, je pogosto spregledan, zlasti pri starejših vozilih. Vendar je njegova funkcija samodejne zatemnitve izjemno uporabna za vožnjo ponoči. Ko je vzvratno ogledalo nastavljeno, lahko prepreči bleščanje luči avtomobila za vami in vozniku zagotovi boljšo vidljivost. Čeprav veliko ljudi ne ve za to funkcijo, jo lahko uporabite za izboljšanje svoje vozne izkušnje. Za varno vožnjo je namreč nujen neoviran pogled na cesto.

Posnetek je hitro postal viralen in je sprožil plaz komentarjev. Nekateri kar niso mogli verjeti, da ne poznajo nekaterih funkcij gumbov v svojih avtomobilih. Vendar vsi niso bili presenečeni nad nasvetom, saj je neki moški zapisal: "Ljudje z zdravo pametjo vedo vse to." Druga oseba se je strinjala z njim: "Vedel sem za dobesedno vsako od teh stvari."

V spodnjem videoposnetku si oglejte, katere uporabne trike je še izpostavila tiktokerica:

