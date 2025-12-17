So električni avti res nevarni za pešce?

Ste se že vprašali, ali so tihi električni avtomobili nevarni? Odgovor vas bo presenetil. Raziskava iz Leedsa je pokazala, da električna vozila v resnici niso nič bolj nevarna za pešce kot klasični avtomobili. Pozornost pa preusmerjajo na drugo vrsto vozil ...

V zadnjih letih se je ob hitrem porastu električnih vozil pojavilo tudi veliko vprašanj o njihovi varnosti. Ker so ti avtomobili tišji in pogosto težji od klasičnih bencinskih modelov, so mnogi domnevali, da predstavljajo večje tveganje za pešce. A obsežna analiza Univerze v Leedsu kaže povsem drugačno sliko, poroča Tech Spot. Raziskovalna ekipa pod vodstvom profesorice mobilnosti in energetske prihodnosti Zie Wadud je pregledala skoraj desetletje podatkov britanske vlade o prometnih nesrečah. Poseben poudarek je bil na obdobju med letoma 2019 in 2023, ko je prodaja električnih vozil močno narasla, hkrati pa je postal obvezen tudi sistem zvočnega opozarjanja pri nizkih hitrostih.

Električna vozila niso pogosteje udeležena v nesrečah s pešci

Glavno vprašanje raziskave je bilo, ali so električni avtomobili zaradi svoje tišine pogosteje vpleteni v trke s pešci. Rezultati so jasni: stopnja nesreč je skoraj identična. Električna vozila: 57,82 nesreč Bencinska vozila: 58,88 nesreč Razlika je tako majhna, da je statistično nepomembna. To pomeni, da električni avtomobili niso nič bolj nevarni za pešce kot klasični avtomobili z motorjem z notranjim zgorevanjem.

Teža električnih vozil ne povzroča hujših poškodb

Pogosta skrb je tudi, da bi dodatna masa baterij lahko povzročila hujše posledice ob trku. A raziskava tega ni potrdila. Kljub večji teži električnih vozil ni bilo zaznati večje verjetnosti za hude poškodbe pešcev. Razlog? Napredni varnostni sistemi, ki so pri električnih vozilih pogosto boljši kot pri starejših bencinskih modelih. Ti sistemi pomagajo preprečevati nesreče ali zmanjšati njihovo resnost.

Hibridi predstavljajo večje tveganje – a z manj hudimi posledicami

Zanimiv del študije je izpostavil hibridna vozila. Ta so imela: - višjo stopnjo nesreč s pešci, - a manj hude poškodbe kot pri bencinskih vozilih. Raziskovalci menijo, da je razlog v načinu vožnje hibridov, ki pogosto preklapljajo med električnim in bencinskim načinom ter se veliko uporabljajo v mestih.

Največje tveganje za pešce: vozila SUV

Če električna vozila niso problem, pa študija jasno izpostavlja drugo kategorijo: športne terence (SUV). Vozila SUV zaradi: - večje mase, - višjega sprednjega dela, - in manjše preglednosti, povzročajo občutno več hudih ali smrtnih poškodb pešcev. To še posebej velja za starejše modele, ki nimajo sodobnih varnostnih sistemov. Profesorica Wadud je ob tem poudarila: "Manj bi nas morale skrbeti nevarnosti električnih vozil in bolj vse večja razširjenost SUV-jev."

Razlike med vozniki: ženske varnejše, mlajši vozniki bolj tvegani

Študija je razkrila tudi zanimive vzorce glede voznikov: - voznice redkeje povzročijo hude poškodbe pešcev, - mlajši vozniki pa predstavljajo večje tveganje. To potrjuje že znane trende o previdnosti in izkušnjah v prometu.

Nasprotujoče si ugotovitve drugih raziskav

Leedska študija se razlikuje od raziskave Londonske šole za higieno in tropsko medicino, ki je lani trdila, da so električna in hibridna vozila za pešce dvakrat nevarnejša zaradi tišine. Razlike med študijama kažejo, da je potrebnih še več analiz, predvsem glede vpliva hitrosti, okolja in voznih navad.

Zaključek: električna vozila niso grožnja – pozornost bi morali usmeriti drugam

Nova analiza jasno kaže, da električna vozila niso bolj nevarna za pešce kot klasični avtomobili. Tehnološki napredek, obvezni zvočni sistemi in boljša varnostna oprema so očitno opravili svoje. Največje tveganje za pešce pa še naprej predstavljajo: - vozila SUV, - mlajši vozniki, - starejši modeli avtomobilov brez naprednih varnostnih sistemov. Električna vozila tako niso problem – prej del rešitve.

