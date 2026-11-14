Celoletne pnevmatike namesto zimskih? Slovenska pravila so jasna

Celoletne pnevmatike namesto zimskih?

Voznikom, ki se želijo izogniti dvakratni menjavi pnevmatik na leto, so lahko celoletne pnevmatike zanimiva rešitev. Omogočajo uporabo skozi vse leto, zato jih ni treba menjavati ob prehodu iz toplejšega v hladnejše obdobje. Toda ali jih lahko uporabljamo tudi pozimi, ne da bi imeli v avtomobilu dodatne snežne verige? Odgovor je da. Slovenska zakonodaja namreč ne zahteva, da bi morale biti na osebnem avtomobilu nameščene izključno pnevmatike, označene kot zimske. Pomembno je, da pnevmatike izpolnjujejo predpisane pogoje za zimsko opremo. Agencija za varnost prometa pojasnjuje, da se za zimske pnevmatike štejejo tudi pnevmatike z ustrezno proizvajalčevo oznako M+S, M.S ali M&S oziroma s simbolom snežinke, če so po zasnovi, sestavi ali strukturi tekalne plasti namenjene učinkovitejši vožnji v snežnih razmerah. To pomeni, da lahko ustrezne celoletne pnevmatike uporabljamo namesto zimskih, vendar morajo biti nameščene na vseh štirih kolesih in izpolnjevati zahtevano najmanjšo globino profila.

icon-expand Razmišljate, da bi namesto zimskih pnevmatik letos uporabljali celoletne? FOTO: Luka Kotnik

Katero oznako morajo imeti celoletne pnevmatike?

Pred nakupom oziroma uporabo celoletnih pnevmatik je treba preveriti oznake na njihovem boku. Najpomembnejše so: M+S, M.S ali M&S: oznake, ki jih slovenska zakonodaja priznava pri opredelitvi zimskih pnevmatik. Simbol snežinke: piktogram snežinke, običajno prikazan znotraj obrisa treh gorskih vrhov, ki označuje pnevmatiko, namenjeno zahtevnejšim snežnim razmeram. Pri tem je pomembno, da zgolj napis All Season oziroma celoletna ni zakonsko zagotovilo, da pnevmatika izpolnjuje pogoje za zimsko opremo. Voznik mora preveriti dejanske oznake in lastnosti pnevmatike. Za uporabo v Sloveniji ni treba, da ima pnevmatika hkrati obe oznaki. Bistveno je, da ustreza zakonski opredelitvi zimske pnevmatike.

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Koliko profila morajo imeti celoletne pnevmatike?

Tudi če imajo celoletne pnevmatike vse potrebne oznake, to še ne pomeni, da jih lahko uporabljamo ne glede na njihovo obrabljenost. Slovenska zakonodaja določa, da morajo biti glavni kanali dezena pnevmatik, ki štejejo za zimsko opremo, globoki najmanj tri milimetre. Če je profil manjši, pnevmatika ne šteje več za zimsko pnevmatiko, temveč se pri ugotavljanju ustreznosti zimske opreme obravnava kot poletna. To pomeni, da mora voznik redno preverjati globino profila vseh štirih pnevmatik. Ni dovolj, da ustrezno globino ohranjata samo sprednji ali zadnji par. Pri tem velja opozoriti, da je tri milimetre zakonski minimum, ne pa nujno priporočljiva globina za varno vožnjo v zahtevnih zimskih razmerah.

icon-expand Voznike, ki pozimi ali v zimskih razmerah nimajo predpisane zimske opreme, lahko doleti globa v višini 40 evrov. FOTO: Shutterstock

Ali moramo imeti v avtomobilu tudi snežne verige?

Če se voznik odloči za ustrezne celoletne pnevmatike, ki izpolnjujejo pogoje za zimske pnevmatike, mu po slovenski zakonodaji ni treba imeti snežnih verig kot obveznega dela zimske opreme. Drugače je, če ima na avtomobilu nameščene poletne pnevmatike. V tem primeru mora imeti v priboru ustrezno velike snežne verige oziroma verigam enakovredne pripomočke za pogonska kolesa. Pri vozilih s štirikolesnim pogonom veljajo posebna pravila glede nameščanja verig: pri stalnem štirikolesnem pogonu morajo biti verige vsaj za eno os, pri priklopljivem pogonu pa za stalno vklopljeno os. Policija ob tem opozarja, da morajo biti verige v razmerah, ko so potrebne, tudi pravilno nameščene. Njihova uporaba je ustrezna takrat, ko je na cesti toliko snega, da pnevmatika med vožnjo ne pride v stik s površino vozišča. Čeprav verige pri ustreznih celoletnih pnevmatikah niso obvezne, jih je pri vožnji v hribe in na območja z obilnejšim sneženjem smiselno imeti s seboj.

Kakšna globa grozi, če nimamo ustrezne zimske opreme?

Voznike, ki pozimi ali v zimskih razmerah nimajo predpisane zimske opreme, lahko doleti globa v višini 40 evrov. Če vozilo zaradi neustrezne opreme obstane na cesti in ovira promet, je kazen precej višja. Predpisana je globa 500 evrov in pet kazenskih točk. Policist lahko v zimskih razmerah tudi prepove nadaljnjo vožnjo in vozilo izloči iz prometa, dokler niso odpravljeni razlogi za takšen ukrep. Pozabiti ne smemo niti na čiščenje avtomobila. Vozilo mora biti pred vožnjo očiščeno snega, ledu in drugih snovi, ki bi lahko vplivale na njegove vozne lastnosti ali med vožnjo odpadale z njega. Za neustrezno očiščeno vozilo je predpisana globa 200 evrov.

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So celoletne pnevmatike res primerne za vsakega voznika?

Čeprav so celoletne pnevmatike v Sloveniji zakonsko dovoljena alternativa zimskim, to še ne pomeni, da so najboljša izbira za vsakogar. Primerne so lahko predvsem za voznike, ki se večinoma vozijo po mestih in nižinskih območjih, opravijo manj kilometrov ter se lahko ob močnem sneženju izognejo vožnji. Drugače je pri voznikih, ki vsakodnevno premagujejo daljše razdalje, se vozijo po avtocestah, hribovitih cestah ali območjih, kjer so pozimi pogosti sneg, led in nizke temperature. Zanje je smiselno razmisliti o kakovostnih zimskih pnevmatikah. Pomembna je tudi kakovost izbranih celoletnih pnevmatik. Vsi modeli namreč nimajo enakih lastnosti pri zaviranju, oprijemu na mokri cesti in vožnji po snegu. Celoletne pnevmatike so torej lahko povsem zakonita izbira tudi za zimo 2026/2027, vendar je pred odločitvijo treba preveriti oznake, globino profila in dejanske vozne potrebe. Zakonsko ustrezna pnevmatika namreč še ne zagotavlja enake varnosti v vseh zimskih razmerah.

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