avto vozi po mestu
Varni v prometu

Ali kratke vožnje po mestu škodujejo motorju?

E.R.
12. 01. 2026 04.00
0

Strokovnjaki razkrivajo, zakaj so mestne relacije lahko problematične.

Mnogi vozniki se sprašujejo, ali lahko kratke, mestne vožnje povzročijo več škode kot dolge relacije. Odgovor je presenetljivo jasen: da, lahko. Za kratko vožnjo štejemo pot, ki traja manj kot 15 minut ali približno 10 kilometrov. Čeprav bo motor z majhnim številom kilometrov vedno v boljšem stanju kot tisti z več sto tisoč prevoženimi kilometri, lahko pogoste kratke relacije povzročijo specifične obremenitve, ki jih vozniki pogosto spregledajo.

Zakaj so kratke vožnje problematične?

Motor ne doseže optimalne temperature

Motorji z notranjim izgorevanjem so zasnovani tako, da najbolje delujejo pri določeni delovni temperaturi. Pri hladnem zagonu je olje gosto in potrebuje nekaj časa, da doseže vse gibljive dele. Dokler se olje ne segreje, je mazanje slabše, kar povečuje obrabo.

Poleg tega se materiali v motorju (aluminij, jeklo, lito železo) raztezajo različno hitro. Šele ko se motor ogreje, vsi deli delujejo usklajeno in z minimalnim trenjem.

Kaj se zgodi, če motor ugasnemo prehitro?

Če vožnja traja premalo časa, da bi motor dosegel delovno temperaturo, se pojavijo dodatne težave:

Dizelski motorji

DPF filter se ne segreje dovolj, da bi sprožil regeneracijo.

Posledica je nabiranje saj, ki lahko sčasoma povzroči draga popravila.

Bencinski motorji

Zaradi prenizke temperature se lahko nabirajo ogljične obloge na svečkah in ventilih.

Motor deluje manj učinkovito in težje vžge.

Pomembno: dolgotrajno ogrevanje v prostem teku ni rešitev. Motorji so zasnovani za delovanje med vožnjo, ne za dolgotrajno mirovanje.

Kratke vožnje škodijo tudi drugim delom vozila

1. Zavorni sistem

V mestni vožnji se zavira bistveno pogosteje kot na odprti cesti. To pomeni:

hitrejšo obrabo zavornih ploščic,

večjo obremenitev zavornih diskov,

pogostejše menjave.

2. Akumulator

Pri vsakem zagonu motorja zaganjač porabi veliko energije. Če je vožnja prekratka, alternator nima časa, da bi akumulator ponovno napolnil.

Posledice:

akumulator se postopoma prazni,

življenjska doba se skrajša,

pogostejši so težki zagoni v hladnem vremenu.

3. Električna vozila

Tudi EV-ji niso imuni na težave:

kratke vožnje povzročajo plitke cikle polnjenja,

baterija ostaja v ozkem območju napolnjenosti,

dolgoročno se lahko zmanjša doseg.

Najboljša praksa za baterije EV:

ohranjajte napolnjenost med 20 % in 80 %,

polnite do 100 % le pred daljšimi potovanji,

izogibajte se popolnemu praznjenju.

Kako zmanjšati škodo, če se kratkim vožnjam ne morete izogniti?

Enkrat na teden naredite vsaj 30 minut vožnje brez ustavljanja (npr. po obvoznici ali avtocesti).

Redno preverjajte stanje akumulatorja.

Pri dizlih poskrbite, da se DPF občasno lahko regenerira.

Ne ogrevajte vozila v prostem teku – raje se odpeljite nežno in postopoma.

Vir: Index.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
