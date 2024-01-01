Film/tv
Varni v prometu
So električni avti res nevarni za pešce?Ste se že vprašali, ali so tihi električni avtomobili nevarni? Odgovor vas bo presenetil. Raziskava iz Leedsa je pokazala, da električna vozila v resnici niso nič bolj nevarna za pešce kot klasični avtomobili. Pozornost pa preusmerjajo na drugo vrsto vozil ...
0
Varni v prometu
Nakup rabljenega avta: Koliko prevoženih kilometrov bi moral imeti?Kako varno kupiti rabljen avtomobil? Poglejte, na kaj morate biti pozorni pri preverjanju prevoženih kilometrov.
0
Visoki obrati
Veste, kaj morate storiti z rabljenimi avtomobilskimi preprogami?Rabljene avtomobilske preproge ne sodijo med komunalne odpadke. Odkrijte, kam jih pravilno odvreči, kako jih reciklirati in kreativno ponovno uporabiti.
0
Varni v prometu
Če ste mislili, da s tako vožnjo prihranite z gorivom, se motiteSe tudi vi vozite po klancu navzdol z avtomobilom v prostem teku, ker mislite, da tako prihranite z gorivom? Poglejte, zakaj je taka vožnja nevarna in neučinkovita.
0
Varni v prometu
Tako lahko sami naredite tekočino za vetrobransko stekloSte vedeli, da lahko tekočino za pranje vetrobranskega stekla pripravite kar sami doma? S samo tremi enostavnimi sestavinami lahko to zimo znatno prihranite, hkrati pa si zagotovite dobro vidljivost na cestah, kar je ključno za varno vožnjo v mrzlih mesecih.
1
Visoki obrati
Te znamke avtomobilov so najboljšePreverite lestvice najboljših in najslabših avtomobilsih znamk, ki jih je za leto 2026 pripravil Consumer Reports.
0
Varni v prometu
Zato avtomobila ne bi smeli voziti v bundiPoglejte, zakaj v avtomobilu za volanom ne smete nositi debelih zimskih jaken.
3
Visoki obrati
So električni avtomobili res nevarni zaradi sevanja?Vas skrbi, ali električni avtomobili oddajajo nevarno sevanje? Nemška študija je analizirala več modelov. Spodaj izveste, kaj so ugotovili.
0
Varni v prometu
Vsak šesti voznik bi padel na izpitu, če bi ga moral znova opravljatiOpravili so raziskavo med 2.000 vozniki. Rezultati so precej zaskrbljujoči.
1
Varni v prometu
Napaka, ki jo dela večina voznikov, vas lahko stane celo premoženjeSte vedeli, da lahko ta napaka med točenjem goriva privede do okvare sistema EVAP?
2
Visoki obrati
Kako podaljšati življenjsko dobo baterije električnega vozila?Ali veste, kako skrbeti za baterijo vašega električnega avtomobila? Odkrijte preproste trike za daljšo življenjsko dobo baterije. Vozite pametno, vozite dlje!
0
Varni v prometu
Leglo bakterij in virusov: To so najbolj umazani deli v taksijuVeste, kaj vse se skriva na površinah taksijev in Uberjev? Strokovnjaki so analizirali najbolj 'problematične' dele vozila, ki pogosto gostijo več bakterij in virusov kot straniščne školjke. Preverite, katerim se je najbolje izogibati in kako se zaščititi pred neprijetnimi okužbami med vožnjo.
0