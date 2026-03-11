Postanite zvezda: Slovenija ima talent čaka nate!

Če imate poseben talent, ki ga želite pokazati širši Sloveniji, je zdaj pravi trenutek. Prijave za novo sezono priljubljene oddaje Slovenija ima talent so še vedno odprte, zato imajo vsi nadarjeni posamezniki in skupine še vedno priložnost, da stopijo na veliki oder in navdušijo občinstvo ter žirijo.
Oddaja že vrsto let odkriva izjemne talente z različnih področij – od petja, plesa in akrobacij do iluzije, komedije in drugih edinstvenih spretnosti. Prav raznolikost nastopov je tista, ki vsako sezono poskrbi za presenečenja, čustvene trenutke in nepozabne zgodbe.
Za mnoge nastopajoče je bila oddaja Slovenija ima talent odskočna deska do prepoznavnosti, novih priložnosti in uresničitve sanj. Nekateri so po nastopu zgradili uspešne kariere, drugi pa so s svojim talentom navdušili občinstvo in pridobili številne oboževalce. Prijave za največji televizijski šov talentov, del katerega ste lahko tudi VI, so odprte!
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV