Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Slovenija ima talent 10
Film/tv

Postanite zvezda: Slovenija ima talent čaka nate!

M.S.
11. 03. 2026 11.14
0

Nova sezona priljubljene oddaje Slovenija ima talent odpira vrata vsem, ki si želite pokazati svoje edinstvene veščine. Ne zamudite priložnosti, da zasijete na velikem odru in morda postanete nova slovenska zvezda, ki bo navdušila občinstvo in žirijo s svojim talentom.

Če imate poseben talent, ki ga želite pokazati širši Sloveniji, je zdaj pravi trenutek. Prijave za novo sezono priljubljene oddaje Slovenija ima talent so še vedno odprte, zato imajo vsi nadarjeni posamezniki in skupine še vedno priložnost, da stopijo na veliki oder in navdušijo občinstvo ter žirijo.

Žiranti Slovenija ima talent
Žiranti Slovenija ima talent FOTO: POP TV
Slovenija ima talent in Na lovu: Prijavi se v novo sezono
Preberi še
Slovenija ima talent in Na lovu: Prijavi se v novo sezono

Prijavite se in postanite nova slovenska zvezda!

Oddaja že vrsto let odkriva izjemne talente z različnih področij – od petja, plesa in akrobacij do iluzije, komedije in drugih edinstvenih spretnosti. Prav raznolikost nastopov je tista, ki vsako sezono poskrbi za presenečenja, čustvene trenutke in nepozabne zgodbe.

Slovenija ima talent 10
Slovenija ima talent 10 FOTO: 24ur.com
Tako bosta zmagovalca šova Slovenija ima talent zapravila 50.000 evrov
Preberi še
Tako bosta zmagovalca šova Slovenija ima talent zapravila 50.000 evrov

Za mnoge nastopajoče je bila oddaja Slovenija ima talent odskočna deska do prepoznavnosti, novih priložnosti in uresničitve sanj. Nekateri so po nastopu zgradili uspešne kariere, drugi pa so s svojim talentom navdušili občinstvo in pridobili številne oboževalce. Prijave za največji televizijski šov talentov, del katerega ste lahko tudi VI, so odprte!

Slovenija ima talent 10
Slovenija ima talent 10 FOTO: 24ur.com
Najbolj priljubljeni šov v Sloveniji se vrača
Preberi še
Najbolj priljubljeni šov v Sloveniji se vrača
Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Slovenija ima talent prijave talent šov TV oddaja novi talenti talent show nova sezona
Film/tv

Kaj se dogaja s Kmetijo?

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1554