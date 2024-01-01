Moskisvet.com
Kam na oddih? Ta evropska mesta so pozimi najlepša

Kam na oddih? Ta evropska mesta so pozimi najlepša

Svet
0
Na domu so ga našli mrtvega
Film/tv

Na domu so ga našli mrtvega

0
Tako zadovoljna s svojim telesom še ni bila
Šport

Tako zadovoljna s svojim telesom še ni bila

3
Pred vsemi se je podelal v hlače
Zabava

Pred vsemi se je podelal v hlače

0
Se ga spomnite? Danes ga ne bi prepoznali
Film/tv

Se ga spomnite? Danes ga ne bi prepoznali

0
Te znamke avtomobilov so najboljše
Visoki obrati

Te znamke avtomobilov so najboljše

Preverite lestvice najboljših in najslabših avtomobilsih znamk, ki jih je za leto 2026 pripravil Consumer Reports.
0
Top 10: Knjige, ki so navdušile Slovence
Zabava

Top 10: Knjige, ki so navdušile Slovence

Iščete popolno branje za vroče poletne dni? Odkrijte knjižne uspešnice, ki so v maju osvajale srca Slovencev.
0
To se dogaja z našim telesom med postenjem
Zdravje

To se dogaja z našim telesom med postenjem

Ljudje se postijo ob različnih priložnostih, ko so na dieti, postijo se kristjani, postijo se muslimani itd. Postenje lahko razumemo na različne načine – lahko gre za dolgotrajnejšo vzdržnost brez hrane, lahko za enodnevni post, kar je bolj običajno. Postenje je v grobem zgolj interval med dvema obrokoma, ki je lahko različno dolg, v tem času pa se naše celice obnavljajo.
0
Najboljše plaže za dopust 2025, ki so prava paša za oči
Potovanja

Najboljše plaže za dopust 2025, ki so prava paša za oči

Seznam desetih najboljših plaž za letošnje leto je sestavil in objavil TripAdvisor, na podlagi ocen in mnenj popotnikov, ki so jih obiskali.
0
10 najboljših roadtripov po Evropi 10 najboljših roadtripov po Evropi
Potovanja

10 najboljših roadtripov po Evropi

Evropa je zakladnica raznolikih pokrajin, zgodovinskih znamenitosti in kulturnih čudes. Najboljši način, da se naužijete vse njene lepote? Roadtrip! Od obalnih voženj do gorskih prelazov, teh 10 najboljših cestnih potovanj po Evropi ponuja nepozabne dogodivščine za vsakega popotnika.
0
Kaj izbira darila za valentinovo pove o vajini zvezi?
Odnosi

Kaj izbira darila za valentinovo pove o vajini zvezi?

Marsikomu ta uvožen praznik, ki slavi ljubezen, ni všeč, saj ni slovenski, a je hkrati eden tistih, ki ga preprosto ne smete prezreti, sicer se lahko znajdete v težavah pri vaši boljši polovici. Ji boste prinesli čokolado, vrtnice, nakit, jo peljali na večerjo ali morda kaj drugega? Preverite, kaj izbira darila pove o vas oziroma vajinem odnosu. Četudi praznik zaljubljencev ignorirate, to še ne pomeni, da je vse izgubljeno, če ste sicer pozorni.
1
Te stvari morate storiti takoj, ko vstanete, da boste bolj srečni
Zdravje

Te stvari morate storiti takoj, ko vstanete, da boste bolj srečni

Vsak si želi biti v življenju srečen, a to je lažje reči, kot pa storiti. Tempo življenja, visoki življenjski stroški, zdravje, veliko je stvari, ki nam lahko ''hodijo narobe''. Toda kot pravijo, sreča je v majhnih stvareh in tudi če želite svoje življenje spremeniti na bolje, za to včasih ni treba veliko.
0
To se zgodi, če redno jeste čebulo: pričakujete lahko te težave
Zdravje

To se zgodi, če redno jeste čebulo: pričakujete lahko te težave

Čebula je koristna in zdrava, a marsikdo je ne mara. Ne le zato, ker povzroča slab zadah, ampak ker ima tudi nekatere druge negativne posledice na telo. Čebula ima res čuden sloves.
0
Ste tudi vi strgalo za led ves čas uporabljali napačno?
Varni v prometu

Ste tudi vi strgalo za led ves čas uporabljali napačno?

Zima prinaša neprijetno jutranje opravilo – strganje ledu s stekel avtomobila pred odhodom v službo ali po opravkih. Vsak izmed nas ima v avtomobilu za tak primer strgalo za led, ki pa ste ga verjetno vsi do zdaj uporabljali napačno oz. niste izkoristili njegovega polnega potenciala. Poleg tega z vami delimo trik za odmrzovanje stekel, za katerega ne potrebujete nobenega pripomočka.
1
Te lastnosti otrok podeduje od očeta
Zdravje

Te lastnosti otrok podeduje od očeta

''Visok je kot oče'', ''Rjave oči ima po očetu,'' to sta samo dva primera, kaj drugi pogosto govorijo o otrocih in lastnosti, ki so jih ti podedovali od svojih staršev.
1
7-minutni trening, ki ga lahko izvedete kjerkoli in kadarkoli
Telovadba

7-minutni trening, ki ga lahko izvedete kjerkoli in kadarkoli

Nimate dovolj časa za vadbo? Ponujamo vam vadbeno rutino iz 12 vaj, ki ponuja odlične rezultate in ne zahteva vadbene opreme in veliko časa.
0
Kako razlikovati med paničnim napadom in srčnim infarktom?
Zdravje

Kako razlikovati med paničnim napadom in srčnim infarktom?

Srčni infarkt in panični napad imata zelo podobne simptome. Kako ju torej ločimo? Razliko je pogosto težko opaziti.
0
ITM - Index telesne mase

Stanje prehranjenosti ugotavljamo tudi z indeksom telesne mase (ITM), pomeni pa razmerje med telesno težo (v kilogramih) in kvadratom telesne višine (v metrih).

do 18,49 podhranjeni
18,50 - 24,9 normalno prehranjeni
25,0 - 29,0 čezmerno prehranjeni; debelost I. stopnje
30,0 - 39,9 debeli; debelost II. stopnje
40 in več izredno debeli; debelost III. stopnje
