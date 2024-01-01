Odnosi

Kaj izbira darila za valentinovo pove o vajini zvezi?

Marsikomu ta uvožen praznik, ki slavi ljubezen, ni všeč, saj ni slovenski, a je hkrati eden tistih, ki ga preprosto ne smete prezreti, sicer se lahko znajdete v težavah pri vaši boljši polovici. Ji boste prinesli čokolado, vrtnice, nakit, jo peljali na večerjo ali morda kaj drugega? Preverite, kaj izbira darila pove o vas oziroma vajinem odnosu. Četudi praznik zaljubljencev ignorirate, to še ne pomeni, da je vse izgubljeno, če ste sicer pozorni.