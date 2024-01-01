Film/tv
Na domu so ga našli mrtvega
0
Šport
Tako zadovoljna s svojim telesom še ni bila
3
Zabava
Pred vsemi se je podelal v hlače
0
Film/tv
Se ga spomnite? Danes ga ne bi prepoznali
0
Arhiv člankov
Visoki obrati
Te znamke avtomobilov so najboljšePreverite lestvice najboljših in najslabših avtomobilsih znamk, ki jih je za leto 2026 pripravil Consumer Reports.
0
Zabava
Top 10: Knjige, ki so navdušile SlovenceIščete popolno branje za vroče poletne dni? Odkrijte knjižne uspešnice, ki so v maju osvajale srca Slovencev.
0
Zdravje
To se dogaja z našim telesom med postenjemLjudje se postijo ob različnih priložnostih, ko so na dieti, postijo se kristjani, postijo se muslimani itd. Postenje lahko razumemo na različne načine – lahko gre za dolgotrajnejšo vzdržnost brez hrane, lahko za enodnevni post, kar je bolj običajno. Postenje je v grobem zgolj interval med dvema obrokoma, ki je lahko različno dolg, v tem času pa se naše celice obnavljajo.
0
Potovanja
Najboljše plaže za dopust 2025, ki so prava paša za očiSeznam desetih najboljših plaž za letošnje leto je sestavil in objavil TripAdvisor, na podlagi ocen in mnenj popotnikov, ki so jih obiskali.
0
Potovanja
10 najboljših roadtripov po EvropiEvropa je zakladnica raznolikih pokrajin, zgodovinskih znamenitosti in kulturnih čudes. Najboljši način, da se naužijete vse njene lepote? Roadtrip! Od obalnih voženj do gorskih prelazov, teh 10 najboljših cestnih potovanj po Evropi ponuja nepozabne dogodivščine za vsakega popotnika.
0
Odnosi
Kaj izbira darila za valentinovo pove o vajini zvezi?Marsikomu ta uvožen praznik, ki slavi ljubezen, ni všeč, saj ni slovenski, a je hkrati eden tistih, ki ga preprosto ne smete prezreti, sicer se lahko znajdete v težavah pri vaši boljši polovici. Ji boste prinesli čokolado, vrtnice, nakit, jo peljali na večerjo ali morda kaj drugega? Preverite, kaj izbira darila pove o vas oziroma vajinem odnosu. Četudi praznik zaljubljencev ignorirate, to še ne pomeni, da je vse izgubljeno, če ste sicer pozorni.
1
Zdravje
Te stvari morate storiti takoj, ko vstanete, da boste bolj srečniVsak si želi biti v življenju srečen, a to je lažje reči, kot pa storiti. Tempo življenja, visoki življenjski stroški, zdravje, veliko je stvari, ki nam lahko ''hodijo narobe''. Toda kot pravijo, sreča je v majhnih stvareh in tudi če želite svoje življenje spremeniti na bolje, za to včasih ni treba veliko.
0
Zdravje
To se zgodi, če redno jeste čebulo: pričakujete lahko te težaveČebula je koristna in zdrava, a marsikdo je ne mara. Ne le zato, ker povzroča slab zadah, ampak ker ima tudi nekatere druge negativne posledice na telo. Čebula ima res čuden sloves.
0
Varni v prometu
Ste tudi vi strgalo za led ves čas uporabljali napačno?Zima prinaša neprijetno jutranje opravilo – strganje ledu s stekel avtomobila pred odhodom v službo ali po opravkih. Vsak izmed nas ima v avtomobilu za tak primer strgalo za led, ki pa ste ga verjetno vsi do zdaj uporabljali napačno oz. niste izkoristili njegovega polnega potenciala. Poleg tega z vami delimo trik za odmrzovanje stekel, za katerega ne potrebujete nobenega pripomočka.
1
Zdravje
Te lastnosti otrok podeduje od očeta''Visok je kot oče'', ''Rjave oči ima po očetu,'' to sta samo dva primera, kaj drugi pogosto govorijo o otrocih in lastnosti, ki so jih ti podedovali od svojih staršev.
1
Telovadba
7-minutni trening, ki ga lahko izvedete kjerkoli in kadarkoliNimate dovolj časa za vadbo? Ponujamo vam vadbeno rutino iz 12 vaj, ki ponuja odlične rezultate in ne zahteva vadbene opreme in veliko časa.
0