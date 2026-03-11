Znanstveniki ustvarili drobno kodo QR, ki jo je mogoče prebrati le z mikroskopom

Kot poroča ScienceAlert, je skupina sedmih raziskovalcev prejela Guinnessov rekord za najmanjšo kodo QR, kar jih je bilo kdaj ustvarjenih. Njena površina meri le 1,977 kvadratnega mikrometra, kar pomeni, da je manjša od številnih bakterijskih celic in celo nekaterih delcev onesnaženega zraka. Gre za dosežek, ki je približno tretjino manjši od prejšnjega rekorda.

Kako so ustvarili kodo, ki je ne morete videti

Raziskovalci z Dunajske tehniške univerze (TU Wien) so kodo QR izdelali v sodelovanju s podjetjem Cerabyte, ki razvija napredne tehnologije shranjevanja podatkov. Uporabili so izjemno tanko keramično plast, sicer namenjeno prevleki visokozmogljivih rezalnih orodij. S fokusiranimi ionskimi žarki so v material izrezali pike velikosti 49 nanometrov, kar je desetkrat manj od valovne dolžine vidne svetlobe. Zaradi tega je koda QR popolnoma nevidna človeškemu očesu. ScienceAlert navaja, da tako majhne strukture same po sebi niso redkost, vendar je izziv ustvariti vzorec, ki je hkrati stabilen, obstojen in dovolj natančen, da ga je mogoče prebrati kot dejansko kodo. Kljub mikroskopski velikosti je koda QR delovala brezhibno, kar so preverili s pomočjo elektronskega mikroskopa in potrdili neodvisni strokovnjaki z Univerze na Dunaju.

Zakaj je keramični material ključ do uspeha

Keramika, ki so jo uporabili, je izjemno odporna na čas, temperaturo in okoljske vplive. Raziskovalci poudarjajo, da je to podobno pristopu starodavnih civilizacij, katerih napise lahko beremo še danes. Stabilen material omogoča, da informacije ostanejo berljive tudi po zelo dolgem času, kar je ključno za prihodnost trajnega shranjevanja podatkov.

Ogromen potencial za prihodnost shranjevanja podatkov

Ekipa zdaj načrtuje razvoj še manjših in še bolj obstojnih keramičnih podatkovnih nosilcev. Po njihovih ocenah bi lahko na en list velikosti A4 shranili več kot 2 terabajta podatkov, kar bi lahko močno zmanjšalo okoljski odtis digitalnega shranjevanja. Takšna tehnologija bi lahko postala odgovor na naraščajoče potrebe po varnem, trajnem in energetsko učinkovitem shranjevanju informacij. Dosežek raziskovalcev z Dunaja predstavlja pomemben korak v razvoju mikroskopskih podatkovnih nosilcev. Nevidna koda QR dokazuje, da je mogoče združiti izjemno miniaturizacijo, stabilnost in funkcionalnost. Če bo tehnologija napredovala v smeri, ki si jo želijo znanstveniki, bi lahko v prihodnosti shranjevali ogromne količine podatkov na izjemno majhnih, trajnih in okolju prijaznih nosilcih.

