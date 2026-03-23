Človeška evolucija se morda pospešeno spreminja pred našimi očmi

Kultura kot nova gonilna sila človeške evolucije

Kot poroča ScienceAlert, več raziskovalnih skupin opozarja, da se je pritisk naravne selekcije na človeka v zadnjih stoletjih močno spremenil. Tehnologija, medicina in kompleksni družbeni sistemi naj bi danes imeli večji vpliv na to, kako se razvijamo, kot klasični okoljski dejavniki. Rešitve, ki jih ustvarjamo, od ogrevanja do medicinskih posegov, odpravljajo biološke izzive veliko hitreje, kot bi to lahko storila genetika. Raziskovalec kulturne evolucije Tim Waring z Univerze v Mainu poudarja, da se človeška evolucija prestavlja v višjo prestavo. Po njegovih besedah se z učenjem, prenosom znanja in tehnološkim napredkom oblikujejo nove prilagoditve, ki niso zapisane v genih, temveč v kulturi.

Evolucija je počasna, kultura ni

Evolucija običajno poteka počasi, skozi številne generacije. Okoljski pritiski določajo, katere genetske lastnosti se ohranijo. Klasičen primer je povezava med malarijo in srpastocelično anemijo: ljudje z eno kopijo gena so imeli večjo možnost preživetja v tropskih območjih, zato se je gen pogosteje prenašal naprej. Toda kultura je že v preteklosti vplivala na evolucijo. Kot navaja ScienceAlert, je sposobnost prebave laktoze v odraslosti nastala v skupnostih, ki so se ukvarjale s pastirstvom. V izolirani francosko-kanadski skupnosti Île aux Coudres pa se je v 140 letih znižala starost ob prvem rojstvu, sprememba, ki je vidna tudi na genetski ravni.

Kultura prehiteva gene

Waring in njegov sodelavec, evolucijski ekolog Zachary Wood, trdita, da je kultura danes glavni dejavnik, ki oblikuje selekcijske pritiske. Po njunih besedah kultura požre genetsko evolucijo za zajtrk, saj se rešitve, ki jih ustvarimo, širijo veliko hitreje kot mutacije.

To ne pomeni, da kultura ustvarja nove gene, temveč da zmanjšuje pomen bioloških omejitev. Primer je porod: nekoč so ženske z ozko medenico pogosto umirale, danes pa carski rez omogoča preživetje in nadaljnje razmnoževanje.

Ali smo ustvarili evolucijsko zanko?

Zdravila, medicinski postopki in tehnološki pripomočki zmanjšujejo vpliv naravnih selekcijskih pritiskov. Kot piše ScienceAlert, so raziskovalci v študiji iz leta 2025 opozorili, da smo morda tako uspešni pri zmanjševanju zunanjih nevarnosti, da smo nehote oslabili lastno evolucijsko pot. Mednarodna ekipa pod vodstvom mikrobiologa Arthurja Saniotisa predlaga, da bi lahko človeštvo v prihodnosti potrebovalo dodatne medicinske ali tehnološke izboljšave, da bi nadomestilo posledice sproščene naravne selekcije. Gre za občutljivo in kontroverzno področje, ki se dotika tem, povezanih z zgodovinsko zlorabo evgenike, zato raziskovalci poudarjajo previdnost pri interpretaciji teh idej.

Kultura kot ključ preživetja

Waring poudarja, da je lahko rešitev povsem drugje, v močnih, prilagodljivih družbah. Kultura spodbuja sodelovanje, organiziranost in skupinsko reševanje problemov. Če bo kulturna evolucija še naprej prevladovala, bo prihodnost posameznikov in celotne vrste vse bolj odvisna od sposobnosti družb, da se prilagajajo in sodelujejo. Človeštvo se morda res nahaja na prelomni točki evolucije. Tehnologija in kultura nas ščitita pred številnimi nevarnostmi, a hkrati ustvarjata nove izzive. Čeprav je ideja o evolucijskem premiku drzna, raziskave kažejo, da se vpliv kulture na naš razvoj hitro krepi. Kako se bo to odrazilo v prihodnosti, bo odvisno predvsem od tega, kako dobro bomo znali upravljati svoje družbene sisteme in tehnološki napredek.

