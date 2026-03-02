Zakaj se oblačila krčijo pri pranju in kako jih rešiti?

Vsakdo je že doživel neprijetno presenečenje, ko se je najljubša srajca ali obleka po pranju skrčila, kljub natančnemu upoštevanju navodil. Razlog tiči v lastnostih tekstilnih vlaken, ki se pod vplivom toplote, vlage in mehanskega delovanja sprostijo ter vrnejo v svoje naravno stanje.

Vse je odvisno od vlaken

Naravna vlakna, kot sta bombaž in lan, so sestavljena iz celuloznih molekul, ki so v svoji osnovni obliki nepravilna in nagubana. Med proizvodnjo se vlakna raztegnejo in poravnajo, kar ustvari gladke niti. A ta vlakna imajo spomin – ob stiku z vodo in toploto se sprostijo ter vrnejo v prvotno, manj raztegnjeno obliko. Ta spomin vlaken je razlog, zakaj se nekatere tkanine zlahka zmečkajo in zakaj se lahko skrčijo po pranju, pojasnjujejo tekstilni strokovnjaki.

Kako pranje povzroči krčenje?

Vroča voda poveča energijo vlaken, kar prekine vodikove vezi, ki jih držijo skupaj. Način tkanja vpliva na odpornost: ohlapno pletene tkanine se krčijo lažje kot tesno tkane. Celuloza je hidrofilna, zato voda prodre v vlakna, jih nabrekne in naredi bolj gibljiva. Mehansko delovanje pralnega stroja (vrtenje, tresenje) dodatno sprosti vlakna. Rezultat je oblačilo, ki se skrči in izgubi prvotno obliko.

Volna in sintetika – posebni primeri

Volna: vlakna iz keratina imajo površino prekrito z luskami. Med pranjem se te prepletejo, kar povzroči filcanje – oblačila postanejo gostejša in manjša. Sintetika (poliester, najlon): zasnovana je za stabilnost. Kristalne regije v polimerih delujejo kot notranji skelet, ki preprečuje gubanje in krčenje. Raziskovalci razvijajo tudi mešane preje in polimere s spominom oblike, ki se odzivajo na temperaturo ali vlago ter zmanjšujejo možnost krčenja.

Kako preprečiti krčenje?

uporabljajte hladno vodo, izberite najnižjo hitrost centrifuge ali nežen cikel, pri občutljivih tkaninah (bombaž, rajon) nastavite program občutljivo.

Kako rešiti že skrčena oblačila?

Če se je oblačilo že skrčilo, obstaja preprosta metoda: namočite ga v mlačno vodo z dodatkom balzama za lase ali otroškega šampona (1 žlica na liter), blago previdno raztegnite nazaj v prvotno obliko, posušite ga na ravni površini ali z rahlo napetostjo na stojalu. Balzami vsebujejo kationske površinsko aktivne snovi, ki vlakna začasno zmehčajo in omogočijo raztezanje. Čeprav metoda ne odpravi ekstremnega krčenja, lahko povrne del izgubljene velikosti.

