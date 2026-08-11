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Znanost

Kanibalizem se preprosto ne izplača: matematiki razkrili srhljivo računico

M. A.
11. 08. 2026 02.15
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Nova raziskava razkriva, da razlog, zakaj je kanibalizem pri ljudeh ostal predvsem zgodovinska zanimivost, ni le moralni odpor. Matematiki so izračunali, da se takšna praksa dolgoročno preprosto ne izplača in lahko vodi v propad celotnih skupnosti.

Kanibalizem velja za enega največjih družbenih tabujev, a zgodovina kaže, da se je v različnih obdobjih in kulturah vedno znova pojavljal. Najpogosteje v času vojn, lakote ali kot del verskih oziroma pogrebnih obredov. Zakaj pa se nikoli ni razvil v trajen način preživetja?

Na to vprašanje so skušali odgovoriti raziskovalci z Univerze v Vroclavu na Poljskem in Karlove univerze v Pragi, ki so pripravili matematični model, s katerim so analizirali razmerje med koristmi in tveganji kanibalizma. Njihovi izsledki so bili objavljeni v ugledni znanstveni reviji PNAS.

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Kratkoročna korist, dolgoročna katastrofa

Na prvi pogled ima človeško meso enako prehransko vrednost kot katero koli drugo meso. V skrajnih okoliščinah lahko posamezniku celo reši življenje.

Toda raziskovalci poudarjajo, da obstaja le zelo omejen scenarij, v katerem bi bil kanibalizem z vidika preživetja smiseln:

- če druge hrane praktično ni,

- če gre za že umrle ljudi (brez dodatnega tveganja pri lovu),

- če je meso termično obdelano,

- in če pokojnik sam ni bil kanibal.

Ko ti pogoji niso izpolnjeni, začnejo tveganja hitro presegati morebitne koristi.

Kanibalizem lahko v skrajnih primerih reši življenje
Kanibalizem lahko v skrajnih primerih reši življenje FOTO: Shutterstock

Največji sovražnik so bolezni

Glavna težava je širjenje nalezljivih bolezni. Za razliko od uživanja mesa drugih živali se pri prehranjevanju z lastno vrsto patogeni veliko lažje prenašajo in prilagajajo novim gostiteljem.

Še posebej nevarne postanejo tako imenovane "verige kanibalizma", ko nekdo zaužije osebo, ki je bila prav tako kanibal. Takšne verige močno povečajo možnost širjenja smrtonosnih okužb, zaradi česar se populacija lahko hitro zmanjša ali celo propade.

Po izračunih raziskovalcev epidemiološka tveganja zelo hitro presežejo energijsko korist, ki jo človek pridobi s takšno prehrano.

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Primer iz resničnega sveta

Matematični model potrjuje tudi primer ljudstva Fore iz Papue Nove Gvineje. Tam so dolga leta izvajali pogrebni kanibalizem, pri katerem so sorodniki pojedli umrle člane skupnosti.

Posledica je bil izbruh smrtonosne bolezni kuru, redke prionske bolezni možganov, ki jo povzročajo nepravilno zvite beljakovine. Posebej nevarno je, da se prioni s kuhanjem ne uničijo, zato priprava hrane ni zmanjšala tveganja okužbe. Bolezen je začela izginjati šele po opustitvi tega običaja.

Po mnenju avtorjev raziskave prav družbeni tabu pred kanibalizmom ni zgolj kulturna ali moralna norma, ampak pomemben evolucijski mehanizem, ki je človeške skupnosti varoval pred dolgoročnim širjenjem nevarnih bolezni. Z drugimi besedami: odpor do kanibalizma je lahko eden od razlogov, da so se človeške družbe razvijale stabilneje in uspešneje.

Glavna težava je širjenje bolezni
Glavna težava je širjenje bolezni FOTO: Shutterstock

Raziskava ne odgovori na vse

Avtorji opozarjajo, da njihov model ne vključuje vseh razlogov, zaradi katerih se je kanibalizem v zgodovini pojavljal. V nekaterih kulturah je imel simbolni pomen, drugod pa je služil kot sredstvo zastraševanja sovražnikov ali dokazovanja moči. Takšne družbene in psihološke motive bo treba po njihovem mnenju raziskati z drugačnimi modeli.

Ena stvar pa je po novi raziskavi precej jasna: čeprav je kanibalizem lahko v izjemnih okoliščinah kratkoročno povečal možnosti za preživetje posameznika, je dolgoročno predstavljal evolucijsko slepo ulico. Prav zato se je skozi zgodovino vedno znova pojavil in nato skoraj vedno tudi izginil.

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Vir: sciencealert.com

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