Zakaj imamo občutek, da čas z leti teče hitreje?

Če se vam zdi, da so bila leta v otroštvu neskončno dolga, odraslost pa mineva v trenutku, niste edini. Ta pojav so preučevali tudi znanstveniki, ki so ugotovili, da se subjektivno doživljanje časa z leti spreminja. Pomembna raziskava psihologov Marca Wittmanna in Sandre Lehnhoff, objavljena leta 2005 v reviji Psychological Reports, je zajela 499 ljudi, starih od 14 do 94 let. Udeleženci so ocenjevali, kako hitro se jim zdi, da mineva čas. Rezultati so pokazali povezavo med starostjo in občutkom hitrejšega minevanja daljših časovnih obdobij, vendar je bil učinek razmeroma majhen. To pomeni, da občutek hitrejšega minevanja let ni zgolj plod domišljije, vendar tudi ne velja enako za vse ljudi. Pomembno je tudi, ali ocenjujemo, kako hitro mineva trenutek, dan ali več let našega življenja.

icon-expand Zakaj imamo občutek, da čas z leti teče hitreje? FOTO: Adobe Stock

Kaj imajo možgani in spomin opraviti z minevanjem časa?

Ko razmišljamo o preteklem letu, ne podoživljamo vsakega dne posebej. Naš spomin izbere določene dogodke, jih poveže in ustvari občutek, kako dolgo je neko obdobje trajalo. Zanimivo je, da je novejša raziskava iz leta 2026, objavljena v reviji Memory & Cognition, podrobneje preučila prav povezavo med spominom in občutkom minevanja časa. Raziskovalci so proučevali 120 ljudi, starih od 20 do 91 let. Ugotovili so, da starejši udeleženci preteklo desetletje pogosteje doživljajo kot hitreje minulo. Vendar število osebnih spominov in njihova čustvena pomembnost sama po sebi nista pojasnili tega občutka. Z njim je bila povezana predvsem sposobnost oblikovanja novih spominov oziroma priklica informacij po določenem času. Ugotovitev je pomembna, ker opozarja, da občutka hitrejšega minevanja časa ne moremo preprosto pojasniti s trditvijo, da si z leti zapomnimo manj dogodkov. Pomembno je tudi, kako naši možgani obdelujejo in shranjujejo nove informacije.

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Kako doseči, da nam življenje ne bo tako hitro spolzelo mimo?

Časa ne moremo upočasniti, lahko pa poskrbimo, da bodo naši dnevi bolj raznoliki in vsebinsko bogati. Ni treba spreminjati celotnega življenjskega sloga. Pogosto zadostujejo že manjše spremembe. Poskusite nekaj novega. Naučite se kuhati novo jed, začnite se ukvarjati s športom ali osvojite spretnost, ki ste jo dolgo odlagali. Prekinite vsakodnevno rutino. Občasno izberite drugo pot do službe, obiščite nov kraj ali si organizirajte izlet. Več časa namenite ljudem. Pogovori, druženja in skupna doživetja lahko ustvarijo spomine, ki jih boste z veseljem obujali. Odložite telefon. Med obrokom, sprehodom ali druženjem poskusite pozornost nameniti dogajanju okoli sebe. Ne živite samo za naslednji konec tedna. Tudi med tednom si vzemite čas za dejavnosti, ki vas veselijo. Morda je prav v tem ena pomembnejših lekcij, ki nam jih prinaša odraščanje. Ne moremo vplivati na to, kako hitro se premikajo kazalci na uri, lahko pa vplivamo na to, koliko zanimivih, novih in pomembnih trenutkov bomo doživeli. In ko se bomo čez nekaj let ozrli nazaj, si bomo morda lažje rekli, da smo leto resnično živeli, ne zgolj čakali, da mine. Vir: Psychological Reports, European Review, Memory & Cognition

icon-expand Zakaj nam dnevi v rutini tako hitro minejo? FOTO: Adobe Stock

Zakaj nam dnevi v rutini tako hitro minejo?

Pomislite, kako pogosto opravila izvajate, ne da bi jim namenili posebno pozornost. Med vožnjo v službo morda razmišljate o sestanku, med kosilom preverjate telefon, zvečer pa že načrtujete naslednji dan. Ko je večina dneva sestavljena iz ponavljajočih se dejavnosti, imamo manj občutka, da se je zgodilo kaj posebnega. To ne pomeni, da je bilo življenje dolgočasno, temveč da nam je ostalo manj jasno ločenih dogodkov, po katerih bi si neko obdobje zapomnili. Nasprotno pa se dan, poln novih izkušenj, v spominu lahko zdi precej bogatejši. Potovanje v neznan kraj, nova dejavnost ali pomemben pogovor lahko ustvarijo spomine, ki jih še dolgo povezujemo z določenim obdobjem.

Kako doseči, da nam življenje ne bo tako hitro spolzelo mimo?

Časa ne moremo upočasniti, lahko pa poskrbimo, da bodo naši dnevi bolj raznoliki in vsebinsko bogati. Ni treba spreminjati celotnega življenjskega sloga. Pogosto zadostujejo že manjše spremembe. Poskusite nekaj novega. Naučite se kuhati novo jed, začnite se ukvarjati s športom ali osvojite spretnost, ki ste jo dolgo odlagali. Prekinite vsakodnevno rutino. Občasno izberite drugo pot do službe, obiščite nov kraj ali si organizirajte izlet. Več časa namenite ljudem. Pogovori, druženja in skupna doživetja lahko ustvarijo spomine, ki jih boste z veseljem obujali. Odložite telefon. Med obrokom, sprehodom ali druženjem poskusite pozornost nameniti dogajanju okoli sebe. Ne živite samo za naslednji konec tedna. Tudi med tednom si vzemite čas za dejavnosti, ki vas veselijo. Morda je prav v tem ena pomembnejših lekcij, ki nam jih prinaša odraščanje. Ne moremo vplivati na to, kako hitro se premikajo kazalci na uri, lahko pa vplivamo na to, koliko zanimivih, novih in pomembnih trenutkov bomo doživeli. In ko se bomo čez nekaj let ozrli nazaj, si bomo morda lažje rekli, da smo leto resnično živeli, ne zgolj čakali, da mine.

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