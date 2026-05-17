Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
pivo
Znanost

Zakaj ima isto pivo včasih drugačen okus? Razlog preseneča tudi ljubitelje piva

B.R.
17. 05. 2026 02.23
0

Mnogi ljubitelji piva so že opazili nenavadno razliko: isto pivo ima lahko popolnoma drugačen okus, če je shranjeno v drugi steklenici. Kar se je dolgo zdelo kot posledica slabega skladiščenja ali naključja, ima v resnici znanstveno razlago.

Zakaj je barva pivske steklenice tako pomembna?

Pivovarji že desetletja uporabljajo predvsem rjave in zelene steklenice, ker te pomagajo zaščititi pivo pred svetlobo. Po podatkih strokovnjakov iz industrije embalaže je prav izpostavljenost svetlobi eden največjih sovražnikov kakovostnega piva. Temnejše steklo preprečuje, da bi škodljivi svetlobni žarki dosegli tekočino in sprožili kemične reakcije.

Rjava steklenica velja za najbolj učinkovito zaščito, saj blokira velik del ultravijolične in modre svetlobe. Zelene steklenice nudijo nekoliko manj zaščite, medtem ko prozorne steklenice skoraj ne preprečujejo vpliva svetlobe. Prav zato se pri pivih v prozorni embalaži hitreje pojavi neprijeten okus ali vonj.

Rjava steklenica velja za najbolj učinkovito zaščito.
Rjava steklenica velja za najbolj učinkovito zaščito. FOTO: Adobe Stock

Hmelj je občutljiv na svetlobo

Ključni razlog za spremembo okusa se skriva v hmelju, eni najpomembnejših sestavin piva. Hmelj daje pivu značilno aromo, grenkobo in svežino, vendar je zelo občutljiv na svetlobo. Ko je pivo predolgo izpostavljeno sončni ali močni umetni svetlobi, se kemične spojine v hmelju začnejo razgrajevati.

Strokovnjaki iz podjetja Quality Bottles pojasnjujejo, da svetloba povzroči nastanek spojin, ki ustvarijo neprijeten vonj. Ta pojav je v pivovarski industriji znan kot "lightstruck" oziroma svetlobno poškodovano pivo. Posledica je okus, ki ga mnogi opisujejo kot postanega ali celo neprijetno ostrega.

Ta kemična reakcija se lahko zgodi precej hitro, še posebej če je pivo dlje časa izpostavljeno neposredni svetlobi na policah trgovin ali na prostem.

Ali ima pivo res presenetljive koristi za zdravje? Kaj pravi znanost?
Preberi še
Ali ima pivo res presenetljive koristi za zdravje? Kaj pravi znanost?

Zakaj nekatera piva še vedno uporabljajo zelene steklenice?

Čeprav rjave steklenice nudijo boljšo zaščito, številne znane pivovarne še vedno uporabljajo zelene steklenice zaradi tradicije in prepoznavnosti blagovne znamke. Po navedbah pivovarskih strokovnjakov iz organizacije Brewers Association je zelena steklenica skozi desetletja postala simbol določenih vrst evropskega piva.

Nekateri proizvajalci težavo rešujejo z uporabo posebnih stabiliziranih izvlečkov hmelja, ki so manj občutljivi na svetlobo. Kljub temu strokovnjaki opozarjajo, da nobena rešitev ni tako učinkovita kot ustrezna zaščita pred svetlobo.

Kako pravilno shranjevati pivo?

Za ohranjanje kakovosti piva ni pomembna samo embalaža, temveč tudi način shranjevanja. Po priporočilih strokovnjakov iz MasterClass je najbolje pivo hraniti v hladnem in temnem prostoru, stran od neposredne sončne svetlobe in visokih temperatur.

Pivo, ki je dolgo časa izpostavljeno vročini ali svetlobi, lahko izgubi svežino, aromo in značilen okus. To velja tako za industrijska kot tudi za kraft piva, pri katerih je kakovost hmelja še posebej pomembna.

Slovenci razkrili: To alkoholno pijačo najraje pijejo poleti
Preberi še
Slovenci razkrili: To alkoholno pijačo najraje pijejo poleti

Rjava steklenica ostaja industrijski standard

Direktor podjetja Quality Bottles Rowland King poudarja, da veliko ljudi preseneti dejstvo, kako močno lahko svetloba vpliva na okus piva. Ob tem dodaja, da ne gre za klasično kvarjenje piva, temveč za kemično reakcijo, ki se lahko razvije zelo hitro v neustreznih pogojih.

Prav zato večina pivovarjev še danes prisega na rjave steklenice, ki veljajo za najboljšo zaščito pred vplivom svetlobe. Če želite v pivu uživati v polnem okusu, je pomembno, da poleg izbire kakovostnega piva pozornost namenite tudi embalaži in načinu shranjevanja.

Za ohranjanje kakovosti piva ni pomembna samo embalaža, temveč tudi način shranjevanja.
Za ohranjanje kakovosti piva ni pomembna samo embalaža, temveč tudi način shranjevanja. FOTO: Adobe Stock
Ste res trezni? Alkohol v telesu ostane dlje, kot si mislite
Preberi še
Ste res trezni? Alkohol v telesu ostane dlje, kot si mislite
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Preberi še
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Razlagalnik

Hmelj (latinsko Humulus lupulus) je trajna rastlina vzpenjavka, katere ženski cvetovi, imenovani storžki, se uporabljajo v pivovarstvu. Hmelj ima v pivu tri ključne vloge: deluje kot naravni konzervans, ki podaljšuje obstojnost piva, zagotavlja grenkobo, ki uravnoteži sladkobo sladnega ječmena, ter prispeva k edinstveni aromi, ki lahko variira od cvetličnih in sadnih do zeliščnih in zemeljskih not. Danes poznamo na stotine sort hmelja, ki pivovarjem omogočajo ustvarjanje izjemno raznolikih profilov okusa.

Ko ultravijolična svetloba prodre v steklenico, reagira z izo-alfa kislinami, ki se v pivu nahajajo zaradi uporabe hmelja. Ta fotokemična reakcija razgradi omenjene kisline in pri tem nastane spojina, imenovana 3-metil-2-buten-1-tiol. Ta molekula je kemijsko zelo podobna tisti, ki jo izločajo skunki za obrambo, zato pivovarji ta pojav pogosto imenujejo 'skunked beer'. Že v izjemno majhnih koncentracijah je človeški nos zelo občutljiv na to spojino, kar povzroči, da pivo zaznamo kot pokvarjeno ali neprijetno.

Izraz 'kraft pivo' (iz angleškega 'craft beer') označuje pivo, ki ga varijo neodvisne, manjše pivovarne, ki se osredotočajo na kakovost, inovativnost in tradicionalne postopke varjenja namesto na masovno proizvodnjo. Kraft pivovarji pogosto eksperimentirajo z različnimi sestavinami, kot so eksotične vrste hmelja, sadje, začimbe ali staranje v lesenih sodih. Za razliko od velikih industrijskih obratov, kjer je cilj konsistentnost okusa za milijone potrošnikov, kraft pivovarstvo daje prednost raznolikosti in ustvarjalnosti, kar pogosto pomeni, da je pivo bolj sveže in bogatejše z aromami.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
pivo kakovost piva pivovarske skrivnosti shranjevanje piva hmelj pivovarske steklenice lightstruck pivska steklenica svetlobna poškodba piva alkohol okus steklenice za pivo
Znanost

Veste, da oddajate svetlobo?

24ur.com Zmerno pitje piva je lahko tudi koristno
Okusno.je Ste vedeli, da pivo lahko uporabite tudi tako?
Vizita.si Tako pivo vpliva na možgane
24ur.com Nemci ustvarili pivo v prahu, ki naj bi bilo povsem enako pravemu
Vizita.si Če spadate v to skupino, ne bi smeli piti piva
Okusno.je V trendu: osvežilna alkoholna pijača, ki bo pogasila poletno žejo
24ur.com Ste že kdaj pili pivo z okusom po prekmurski gibanici?
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1703