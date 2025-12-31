Zakaj alkohol drugače vpliva na ženske?

Zakaj se ženskam med pitjem alkohola prej zvrti v glavi kot moškim, čeprav spijejo enako količino alkohola? Preverite, kaj pravi znanost.

Francoska filozofinja in feministična ikona Simone de Beauvoir je že v pariških intelektualnih krogih opazila nekaj, kar danes potrjuje znanost: alkohol je nanjo deloval hitreje kot na moške okoli nje, piše DW. Šalila se je, da se ji je po dveh kozarcih že zavrtelo, še preden so se začele resne razprave. Danes vemo, da je razlog za to v bioloških razlikah med spoloma, ki vplivajo na presnovo alkohola, njegovo potovanje po telesu in odziv možganov.

Kako alkohol potuje po telesu?

Učinki alkohola se začnejo še preden ta sploh doseže želodec. Že okus sproži signale v možgane, ki pripravijo telo na razgradnjo alkohola – spremeni se srčni utrip, pretok krvi in kemija možganov. Ko alkohol pride v prebavila: le majhen del se absorbira v želodcu, večina pa preide v tanko črevo, kjer hitro vstopi v krvni obtok, del se razgradi z encimom ADH (alkohol dehidrogenaza), kar imenujemo presnova prvega prehoda. V eni od ključnih raziskav iz leta 1990 so moški in ženske prejeli enako količino alkohola, prilagojeno telesni teži. Rezultat? Ženske so imele višjo koncentracijo alkohola v krvi, ker je njihovo telo na začetku filtriralo manj alkohola.

Telesna masa ali encimi? Znanstveniki niso enotni

Večina raziskovalcev se strinja, da ženske hitreje občutijo učinke alkohola, a razlogi se razlikujejo. Nemški nevrofarmakolog Rainer Spanagel poudarja predvsem telesno velikost: "Ne gre za encim, ampak za telesno maso." Pojasnjuje, da se etanol porazdeli po telesnih predelkih – organih, tkivih in možganih. Manjše telo pomeni manj prostora za razredčenje alkohola. Zato bo enaka količina vina v ženskem telesu povzročila višjo koncentracijo alkohola kot pri moškem. A drugi strokovnjaki opozarjajo, da to ni celotna zgodba.

Vloga encimov, telesne sestave in možganov

Edward Scotts z državne univerze Louisiana meni, da je pomembnejša sestava telesa: ženske imajo običajno manj vode in manj maščobnega tkiva, zato je alkohol v krvi bolj koncentriran, poleg tega imajo manj ADH, encima, ki razgrajuje alkohol. Scotts pojasnjuje: "Moški imajo v želodcu več ADH kot ženske. Zato ženske v začetni fazi presnovijo manj alkohola." To pomeni, da več alkohola pride neposredno v krvni obtok – in hitreje doseže možgane. Tudi Jill Becker z Univerze v Michiganu opozarja, da ženske pogosto zaužijejo večji odmerek glede na telesno težo, saj nihče ne prilagaja kozarca vina posamezniku: "Kozarec vina ima enako količino, ne glede na to, ali ga spije ženska ali moški."

Zakaj ženske hitreje razvijejo odvisnost?

Ko alkohol doseže možgane, se pojavijo še izrazitejše razlike. Pri ženskah se pogosto pojavi pojav, imenovan teleskopiranje – hitrejši prehod od občasnega pitja do odvisnosti. Becker pojasnjuje: "Hitreje postanejo odvisne in zaužijejo večje količine v krajšem času." Raziskave iz zadnjih desetletij potrjujejo, da ženske: hitreje preidejo od prvega pitja do odvisnosti, poiščejo zdravljenje prej kot moški, razvijejo resne posledice po manj letih pitja. To se zgodi kljub temu, da ženske pogosto začnejo redno piti kasneje kot moški.

