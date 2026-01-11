Načrtujete otroke? Na to morate biti še posebej pozorni

Znanstveniki z Univerze v Kaliforniji v Riversideu so prišli do prelomnega odkritja, ki odpira nova vprašanja o vplivu onesnaženega okolja na prihodnje generacije. Njihova študija je namreč prvič pokazala, da lahko izpostavljenost mikroplastiki pri očetih povzroči presnovne motnje pri njihovih potomcih. Gre za raziskavo, izvedeno na miših, ki razkriva doslej nepoznan mehanizem prenosa posledic okoljskih toksinov na naslednje generacije. Mikroplastiko so sicer že našli v človeškem reproduktivnem sistemu, vendar do zdaj ni bilo dokazov, da bi lahko očetova izpostavljenost vplivala na zdravje otrok.

Mikroplastika in presnovne bolezni – povezava, ki je nismo pričakovali

Mikroplastika so drobni delci plastike, manjši od pet milimetrov, ki nastanejo zaradi razgradnje embalaže, tekstila in industrijskih materialov. Raziskovalci so želeli preveriti, ali lahko izpostavljenost tem delcem vpliva na razvoj presnovnih bolezni, kot so povišan krvni tlak, sladkorna bolezen in povečana telesna maščoba. Da bi učinke lažje zaznali, so potomce izpostavljenih samcev hranili z mastno prehrano, ki posnema tipično zahodnjaško prehrano. Očetje sami so jedli običajno hrano, zato je bila debelost pri potomcih izključno posledica prehrane – in morebitnega vpliva mikroplastike. Rezultati so presenetili. Samice, katerih očetje so bili izpostavljeni mikroplastiki, so razvile izrazite presnovne motnje, medtem ko so samci pokazali le manjše spremembe v telesni sestavi. Vodja raziskave, profesor Changcheng Zhou, je pojasnil: "Natančen razlog, zakaj so prizadete predvsem samice, še ni jasen. Pri njih smo opazili znake sladkorne bolezni in povečano izražanje genov, povezanih z vnetji in presnovnimi boleznimi. Pri samcih teh sprememb ni bilo."

Kako se posledice prenesejo na potomce?

Raziskovalci so uporabili napredno tehnologijo PANDORAseq, ki omogoča analizo majhnih molekul RNA v spermijih. Ugotovili so, da mikroplastika spremeni t. i. tovor spermija – majhne nekodirajoče RNA-molekule, ki uravnavajo, kako se geni v zgodnjem razvoju vklapljajo in izklapljajo. Zhou je poudaril: "Po naših podatkih je to prva raziskava, ki dokazuje, da lahko očetova izpostavljenost mikroplastiki spremeni profil majhnih RNA v spermijih in povzroči presnovne motnje pri potomcih." Te RNA-molekule delujejo kot nekakšna stikala, ki določajo, kako močno se določen gen izrazi. Če se ta stikala spremenijo, lahko to vpliva na razvoj organov in presnovnih procesov pri potomcih.

Posledice za prihodnje generacije

Zhou opozarja, da vpliv onesnaženega okolja ni omejen le na posameznika, ki je izpostavljen. "Naše ugotovitve kažejo, da lahko mikroplastika pusti biološki pečat, ki poveča tveganje za kronične bolezni pri otrocih. To odpira novo poglavje v razumevanju okoljskega zdravja," je dejal. Dodaja, da bi morali moški, ki načrtujejo družino, razmisliti o zmanjšanju izpostavljenosti mikroplastiki in drugim škodljivim snovem. Raziskovalna skupina načrtuje nadaljnje študije, v katerih bodo preverili, ali ima podobne učinke tudi izpostavljenost mater ter ali je mogoče presnovne spremembe omiliti. Študijo so podprli Nacionalni inštituti za zdravje (NIH), sodelovali pa so tudi raziskovalci z univerz v Utahu in Nevadi.

