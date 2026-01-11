Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
oče z dojenčkom
Znanost

Načrtujete otroke? Na to morate biti še posebej pozorni

E.R.
11. 01. 2026 02.00
0

Nova raziskava razkriva, kako lahko okolje, v katerem živi bodoči očka, vpliva na zdravje njegovega bodočega otroka. Podrobneje pa v nadaljevanju.

Znanstveniki z Univerze v Kaliforniji v Riversideu so prišli do prelomnega odkritja, ki odpira nova vprašanja o vplivu onesnaženega okolja na prihodnje generacije. Njihova študija je namreč prvič pokazala, da lahko izpostavljenost mikroplastiki pri očetih povzroči presnovne motnje pri njihovih potomcih.

Gre za raziskavo, izvedeno na miših, ki razkriva doslej nepoznan mehanizem prenosa posledic okoljskih toksinov na naslednje generacije. Mikroplastiko so sicer že našli v človeškem reproduktivnem sistemu, vendar do zdaj ni bilo dokazov, da bi lahko očetova izpostavljenost vplivala na zdravje otrok.

Ne boste verjeli, kaj so našli v moških modih
Preberi še
Ne boste verjeli, kaj so našli v moških modih

Mikroplastika in presnovne bolezni – povezava, ki je nismo pričakovali

Mikroplastika so drobni delci plastike, manjši od pet milimetrov, ki nastanejo zaradi razgradnje embalaže, tekstila in industrijskih materialov. Raziskovalci so želeli preveriti, ali lahko izpostavljenost tem delcem vpliva na razvoj presnovnih bolezni, kot so povišan krvni tlak, sladkorna bolezen in povečana telesna maščoba.

Da bi učinke lažje zaznali, so potomce izpostavljenih samcev hranili z mastno prehrano, ki posnema tipično zahodnjaško prehrano. Očetje sami so jedli običajno hrano, zato je bila debelost pri potomcih izključno posledica prehrane – in morebitnega vpliva mikroplastike.

Rezultati so presenetili. Samice, katerih očetje so bili izpostavljeni mikroplastiki, so razvile izrazite presnovne motnje, medtem ko so samci pokazali le manjše spremembe v telesni sestavi.

Vodja raziskave, profesor Changcheng Zhou, je pojasnil:

"Natančen razlog, zakaj so prizadete predvsem samice, še ni jasen. Pri njih smo opazili znake sladkorne bolezni in povečano izražanje genov, povezanih z vnetji in presnovnimi boleznimi. Pri samcih teh sprememb ni bilo."

V nerojenih dojenčkih so našli delce te nevarne snovi
Preberi še
V nerojenih dojenčkih so našli delce te nevarne snovi

Kako se posledice prenesejo na potomce?

Raziskovalci so uporabili napredno tehnologijo PANDORAseq, ki omogoča analizo majhnih molekul RNA v spermijih. Ugotovili so, da mikroplastika spremeni t. i. tovor spermija – majhne nekodirajoče RNA-molekule, ki uravnavajo, kako se geni v zgodnjem razvoju vklapljajo in izklapljajo.

Zhou je poudaril:

"Po naših podatkih je to prva raziskava, ki dokazuje, da lahko očetova izpostavljenost mikroplastiki spremeni profil majhnih RNA v spermijih in povzroči presnovne motnje pri potomcih."

Te RNA-molekule delujejo kot nekakšna stikala, ki določajo, kako močno se določen gen izrazi. Če se ta stikala spremenijo, lahko to vpliva na razvoj organov in presnovnih procesov pri potomcih.

Zaskrbljujoče odkritje: Pijače v steklenici vsebujejo več mikroplastike kot tiste v plastenkah
Preberi še
Zaskrbljujoče odkritje: Pijače v steklenici vsebujejo več mikroplastike kot tiste v plastenkah

Posledice za prihodnje generacije

Zhou opozarja, da vpliv onesnaženega okolja ni omejen le na posameznika, ki je izpostavljen.

"Naše ugotovitve kažejo, da lahko mikroplastika pusti biološki pečat, ki poveča tveganje za kronične bolezni pri otrocih. To odpira novo poglavje v razumevanju okoljskega zdravja," je dejal.

Dodaja, da bi morali moški, ki načrtujejo družino, razmisliti o zmanjšanju izpostavljenosti mikroplastiki in drugim škodljivim snovem.

Raziskovalna skupina načrtuje nadaljnje študije, v katerih bodo preverili, ali ima podobne učinke tudi izpostavljenost mater ter ali je mogoče presnovne spremembe omiliti.

Študijo so podprli Nacionalni inštituti za zdravje (NIH), sodelovali pa so tudi raziskovalci z univerz v Utahu in Nevadi.

Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: news.ucr.edu

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
mikroplastika reprodukcija presnovne motnje onesnaženje okolja nosečnost družina zdravje potomcev okoljski vplivi zdravje okolje onesnaženost posledice plodnost geni znanost
Vesolje

Razkrita dolgo varovana skrivnost Betelgeze

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1434