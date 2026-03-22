Znanstveniki odkrili še eno prednost veganske prehrane

E.R.
22. 03. 2026 04.00
1

Raziskava je odkrila pomembne koristi veganske prehrane za diabetike!

Diabetiki, ki želijo napolniti svoje denarnice, bi morda želeli razmisliti o prehodu na vegansko prehrano, svetuje Zdravniški odbor za odgovorno medicino (PCRM) s sedežem v Washingtonu.

Rezultati študije odbora, objavljeni v reviji BMC Nutrition, so pokazali, da bolniki s sladkorno boleznijo tipa 1, ki so uživali pretežno vegansko prehrano z nizko vsebnostjo maščob, potrebujejo približno 28 odstotkov oziroma 12,1 enote manj inzulina na dan kot drugi bolniki, hkrati pa prihranijo približno 1,08 dolarja na dan pri zdravljenju.

Veganska prehrana z nizko vsebnostjo maščob bi lahko zmanjšala tako uporabo inzulina kot stroške nakupa inzulina pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 1, so zapisali raziskovalci v svojem članku. FOTO: Shutterstock

Zmanjšana uporaba inzulina v veganski skupini bolnikov je verjetno odraz izboljšane občutljivosti na inzulin oziroma tega, kako dobro se telo odziva na inzulin, pravijo zdravniki in dodajajo, da na inzulinsko rezistenco močno vplivajo prehranske maščobe, ki lahko preprečijo vstop glukoze v celice.

Ljudje s sladkorno boleznijo tipa 1 si morajo običajno vsak dan injicirati inzulin, za razliko od tistih s tipom 2, ki morajo le paziti na svojo prehrano.

Bolniki s sladkorno boleznijo tipa 1 in inzulinsko rezistenco morajo jemati več inzulina kot drugi v isti kategoriji.

Cene inzulina še naprej naraščajo

Vendar pa je uživanje veganske hrane, čeprav je mnogim manj okusna ali celo odvratna, očitno prispevalo k temu, da se je bolnikom izboljšala občutljivost na inzulin in glikemični nadzor, pa tudi raven holesterola in delovanje ledvic.

Po podatkih Ameriškega združenja za sladkorno bolezen so se stroški inzulina od leta 2017 do 2022 povečali za 24 odstotkov, kar je sledilo širši spirali inflacije cen potrošnikov in hrane, ki je sledila zaprtju zaradi koronavirusa in ruski invaziji na Ukrajino.

"Ker cene inzulina še naprej naraščajo, bi morali bolniki s sladkorno boleznijo tipa 1 razmisliti o prehodu na vegansko prehrano z zelo nizko vsebnostjo maščob, ki bi lahko pomagala izboljšati občutljivost na inzulin in zmanjšati njihove dnevne potrebe po inzulinu, kar bi jim lahko prihranilo več sto dolarjev na leto," pravi Hana Kahleova, direktorica kliničnih raziskav pri Zdravniškem odboru za odgovorno medicino (PCRM).

PCRM je neprofitna raziskovalna organizacija s sedežem v Washingtonu, D.C. Odbor je zavezan učinkoviti medicinski praksi, raziskavam in promociji zdravja. Ta neprofitna organizacija, ustanovljena leta 1985, ima trenutno skoraj milijon članov, vključno s 17.000 zdravniki.

Vir: dnevnik.hr

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

abmam 22. 03. 2026 08.46
Veganska ali vegetarijanska prehrana ni isto! Vegani v bistvu jedo manj zdravo hrano, kot vegetarijanci. Pri veganih je pomembno samo to, da v prehrani ni živalskih produktov, ne moti jih pa sladkor in kemija v hrani.
