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Kreatin
Znanost

Jemljete kreatin? Pa veste, kako deluje na vaše možgane?

Moškisvet.com
22. 06. 2026 03.20
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Ste vedeli, da ima kreatin poleg učinka na mišice lahko tudi velik vpliv na delovanje vaših možganov? Znanstveniki so to preučili in med drugim ovrednotili tudi, kakšne so posledice jemanja pri bolnikih z Alzheimerjevo boleznijo. Več o tem pa v nadaljevanju.

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Čeprav se kreatin najpogosteje omenja v kontekstu športa in izgradnje mišic, vse več raziskav kaže, da bi lahko imel tudi druge koristne učinke – vključno z izboljšanjem razpoloženja, bojem proti možganski megli in, kot kažejo nove raziskave, morebitnim lajšanjem simptomov Alzheimerjeve bolezni.

Gre za majhno pilotno študijo, kar pomeni, da gre za nekakšno testiranje na manjši skupini ljudi, vendar so rezultati še vedno dovolj zanimivi, da odprejo vrata nadaljnjim raziskavam. Raziskovalci so želeli ugotoviti, ali se kreatin lahko varno uporablja pri ljudeh z Alzheimerjevo boleznijo in ali ima kakršen koli vpliv na njihove kognitivne sposobnosti.

Kreatin ni rezerviran samo za športnike!
Kreatin ni rezerviran samo za športnike! FOTO: Dreamstime

Kaj so pokazali rezultati študije?

Študija, objavljena v reviji Alzheimer's & Dementia Translational Research & Clinical Interventions, je preučila, ali bi lahko 20 gramov kreatin monohidrata na dan (najbolj raziskana oblika kreatina), ki so ga uživali osem tednov, vplivalo na ljudi z diagnozo Alzheimerjeve bolezni.

Udeleženci so redno jemali kreatin, znanstveniki pa so merili raven kreatina v njihovi krvi in možganih na začetku, po štirih in osmih tednih. Pole po tem so preizkusili tudi njihove kognitivne sposobnosti.

Rezultati so pokazali, da je pri 19 od 20 udeležencev, ki so redno jemali kreatin, raven kreatina v krvi narasla, v možganih pa se je povečala za 11 odstotkov. Še pomembneje je, da so udeleženci pokazali izboljšave v testih pozornosti, branja, reakcijskega časa in mentalnega razvrščanja.

Znanstveniki poudarjajo, da gre za "prve dokaze", ki kažejo, da ima kreatin lahko pozitiven učinek, in da so potrebne nadaljnje raziskave.

"Nedavno so nekatere študije na miših pokazale, da je kreatin lahko koristen pri modelu Alzheimerjeve bolezni," pravi soavtor študije dr. Matthew Taylor, strokovnjak za prehrano možganov z Univerze v Kansasu. "Pred to raziskavo ni bilo nobenih kliničnih preskušanj na ljudeh, zato smo se odločili, da jih začnemo."

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Zakaj bi kreatin lahko pomagal ljudem z Alzheimerjevo boleznijo?

Čeprav ta študija tega ni podrobno obravnavala, obstajajo določene predpostavke. Možgani namreč porabljajo veliko količino energije, pri Alzheimerjevi bolezni pa pride do upada delovanja mitohondrijev in proizvodnje energije.

"Kreatin pomaga pri prenosu energije v celici, dodaten vnos pa lahko spodbudi mitohondrije, da proizvedejo več energije," pojasnjuje Taylor. Dodaja tudi, da lahko kreatin potencialno zmanjša vnetja in oksidativni stres v telesu – dejavnika, za katera velja, da igrata pomembno vlogo pri razvoju simptomov Alzheimerjeve bolezni.

Ali naj bolniki z Alzheimerjevo boleznijo začnejo jemati kreatin?

Ne še. Strokovnjaki opozarjajo, da so to le prvi rezultati in jih ne smemo jemati kot priporočilo za vsakodnevno uporabo.

"Jemanja kreatina z namenom izboljšanja kognitivnih sposobnosti ne bi svetoval," pravi nevrolog dr. Amit Sachdev z državne univerze v Michiganu. "Nimamo še dovolj trdnih dokazov, ki bi podprli takšno vlogo."

Podobno razmišlja tudi nevrolog dr. Clifford Segil iz Kalifornije: "Kreatin še ni splošno sprejet dodatek za izboljšanje zdravja možganov."

Dr. Taylor poudarja tudi pomen previdnosti. "Naše raziskave še zdaleč niso dokončni odgovor. Potrebna so dobro zasnovana, s placebom nadzorovana klinična preskušanja. Do takrat priporočam, da se ljudje z Alzheimerjevo boleznijo in njihove družine pred jemanjem kakršnih koli prehranskih dopolnil posvetujejo s svojim nevrologom."

Zdravi in v formi
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Vir: index.hr

Razlagalnik

Mitohondriji so celični organeli, ki jih pogosto imenujemo 'elektrarne celice'. Njihova glavna naloga je proces celičnega dihanja, pri katerem iz hranilnih snovi proizvajajo adenozin trifosfat (ATP). ATP je ključna molekula, ki shranjuje in prenaša energijo, nujno za delovanje vseh procesov v telesu, vključno z delovanjem možganskih celic in mišičnim krčenjem.

Oksidativni stres je stanje v telesu, do katerega pride, ko porušimo ravnovesje med nastajanjem prostih radikalov in sposobnostjo telesa, da jih nevtralizira z antioksidanti. Prosti radikali so nestabilne molekule, ki lahko poškodujejo celične strukture, kot so beljakovine, lipidi in DNK. Dolgotrajen oksidativni stres je povezan s številnimi kroničnimi boleznimi in procesi staranja, saj lahko vodi do postopnega propadanja celic in tkiv.

Alzheimerjeva bolezen je najpogostejša oblika demence, ki postopoma uničuje možganske celice. Značilna je za kopičenje nenormalnih beljakovinskih oblog, znanih kot amiloidni plaki in tav-pentlje, ki motijo komunikacijo med nevroni. Bolezen se kaže z izgubo spomina, težavami pri razmišljanju, zmedenostjo in spremembami v vedenju, kar sčasoma vodi do nezmožnosti opravljanja vsakodnevnih opravil.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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