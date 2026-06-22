Jemljete kreatin? Pa veste, kako deluje na vaše možgane?

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Čeprav se kreatin najpogosteje omenja v kontekstu športa in izgradnje mišic, vse več raziskav kaže, da bi lahko imel tudi druge koristne učinke – vključno z izboljšanjem razpoloženja, bojem proti možganski megli in, kot kažejo nove raziskave, morebitnim lajšanjem simptomov Alzheimerjeve bolezni. Gre za majhno pilotno študijo, kar pomeni, da gre za nekakšno testiranje na manjši skupini ljudi, vendar so rezultati še vedno dovolj zanimivi, da odprejo vrata nadaljnjim raziskavam. Raziskovalci so želeli ugotoviti, ali se kreatin lahko varno uporablja pri ljudeh z Alzheimerjevo boleznijo in ali ima kakršen koli vpliv na njihove kognitivne sposobnosti.

icon-expand Kreatin ni rezerviran samo za športnike! FOTO: Dreamstime

Kaj so pokazali rezultati študije?

Študija, objavljena v reviji Alzheimer's & Dementia Translational Research & Clinical Interventions, je preučila, ali bi lahko 20 gramov kreatin monohidrata na dan (najbolj raziskana oblika kreatina), ki so ga uživali osem tednov, vplivalo na ljudi z diagnozo Alzheimerjeve bolezni. Udeleženci so redno jemali kreatin, znanstveniki pa so merili raven kreatina v njihovi krvi in možganih na začetku, po štirih in osmih tednih. Pole po tem so preizkusili tudi njihove kognitivne sposobnosti. Rezultati so pokazali, da je pri 19 od 20 udeležencev, ki so redno jemali kreatin, raven kreatina v krvi narasla, v možganih pa se je povečala za 11 odstotkov. Še pomembneje je, da so udeleženci pokazali izboljšave v testih pozornosti, branja, reakcijskega časa in mentalnega razvrščanja. Znanstveniki poudarjajo, da gre za "prve dokaze", ki kažejo, da ima kreatin lahko pozitiven učinek, in da so potrebne nadaljnje raziskave. "Nedavno so nekatere študije na miših pokazale, da je kreatin lahko koristen pri modelu Alzheimerjeve bolezni," pravi soavtor študije dr. Matthew Taylor, strokovnjak za prehrano možganov z Univerze v Kansasu. "Pred to raziskavo ni bilo nobenih kliničnih preskušanj na ljudeh, zato smo se odločili, da jih začnemo."

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Zakaj bi kreatin lahko pomagal ljudem z Alzheimerjevo boleznijo?

Čeprav ta študija tega ni podrobno obravnavala, obstajajo določene predpostavke. Možgani namreč porabljajo veliko količino energije, pri Alzheimerjevi bolezni pa pride do upada delovanja mitohondrijev in proizvodnje energije. "Kreatin pomaga pri prenosu energije v celici, dodaten vnos pa lahko spodbudi mitohondrije, da proizvedejo več energije," pojasnjuje Taylor. Dodaja tudi, da lahko kreatin potencialno zmanjša vnetja in oksidativni stres v telesu – dejavnika, za katera velja, da igrata pomembno vlogo pri razvoju simptomov Alzheimerjeve bolezni.

Ali naj bolniki z Alzheimerjevo boleznijo začnejo jemati kreatin?

Ne še. Strokovnjaki opozarjajo, da so to le prvi rezultati in jih ne smemo jemati kot priporočilo za vsakodnevno uporabo. "Jemanja kreatina z namenom izboljšanja kognitivnih sposobnosti ne bi svetoval," pravi nevrolog dr. Amit Sachdev z državne univerze v Michiganu. "Nimamo še dovolj trdnih dokazov, ki bi podprli takšno vlogo." Podobno razmišlja tudi nevrolog dr. Clifford Segil iz Kalifornije: "Kreatin še ni splošno sprejet dodatek za izboljšanje zdravja možganov." Dr. Taylor poudarja tudi pomen previdnosti. "Naše raziskave še zdaleč niso dokončni odgovor. Potrebna so dobro zasnovana, s placebom nadzorovana klinična preskušanja. Do takrat priporočam, da se ljudje z Alzheimerjevo boleznijo in njihove družine pred jemanjem kakršnih koli prehranskih dopolnil posvetujejo s svojim nevrologom."

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Vir: index.hr