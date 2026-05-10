Veste, da oddajate svetlobo?

Bolj duhovni med nami že tisočletja govorijo o tem, da vse ljudi obdaja aura; energetsko polje, ki se sveti v različnih barvah in sporoča marsikaj o osebi. Če so aure duhovno obarvana tema, v katero velika večina strokovnjakov milo rečeno dvomi, pa je to, da ljudje oddajamo svetlobo, ki se jo da zaznati, nedavno postalo znanstveno dokazano dejstvo.

Kaj seva iz nas in zakaj?

Raziskovalci z univerze v Calgaryju so dokazali, da vsako živo bitje oddaja zelo šibko, a z naprednimi instrumenti zaznavno količino svetlobe. To se dogaja zaradi reaktivnih kisikovih spojin, ki se sproščajo med celično presnovo. Ko se te spojine srečajo z drugimi molekulami, se nekaj energije sprosti v obliki fotonov. Vaše celice torej oddajajo svetlobo – a je ta tako šibka, da je s prostim očesom ne moremo zaznati.

Kako so to dokazali?

Proces za dokazovanje tega zanimivega fenomena je bil precej nenavaden. Znanstveniki so ugotovili, da žive miši oddajajo veliko več fotonov od mrtvih (ki svetlobe niso oddajale). Ko organizem umre, se "luč", ki jo oddaja, v trenutku ugasne. "Ugašanje luči" bi še pred letom dni spadalo v zelo spiritualno kategorijo, danes pa predstavlja glavno temo uglednih znanstvenih revij.

Tudi rastline oddajajo svetlobo

Svetilnost živih organizmov pa ni omejena le na ljudi in živali; tudi rastline oddajajo fotone, pri čemer je količina svetlobe močno odvisna od zdravja posameznega dela. Poškodovani deli listov so zaradi povečanega oksidativnega stresa sevali veliko močneje od preostalega dela rastline. Zaznavanje poškodb prek oddane svetlobe odpira zanimiva vprašanja o tem, kako bomo v prihodnosti diagnosticirali bolezni.

Kaj pa nas čaka?

Trenutno gre za nišno znanstveno obsesijo, ki zahteva napredne (in seveda drage) kamere, ki so tako majhno količino fotonov sposobne razbrati. Sploh ugotovitve glede poškodb pa odpirajo zanimiva ugibanja o tem, kaj bi razvoj tega pristopa lahko pomenil za nas. Neinvazivno spremljanje zdravja rastlin bi utegnilo že v nekaj letih postati tudi neinvazivno spremljanje fizičnega stanja ljudi. Če bodo raziskave na ljudeh pokazale enak vzorec, obstaja velika verjetnost, da se bo dalo popolnoma brez fizičnega stika v kratkem natančno analizirati zdravje posameznikov. In če bomo (kot rastline) bolj sevali tisti v fizično slabšem stanju, si lahko mislimo, da bo to, da "siješ", postala zbadljivka, ne pohvala.