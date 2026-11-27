Zakaj nas naravni vonj partnerja tako privlači?

Privlačnost ni povezana samo z videzom, glasom ali značajem. Pomembno vlogo ima tudi vonj, ki ga pogosto zaznavamo, ne da bi se tega sploh zavedali. Naravni telesni vonj druge osebe lahko vpliva na naše občutke, spomine in doživljanje bližine. Ko smo z nekom v partnerskem odnosu, se njegov vonj postopoma poveže s skupnimi trenutki, objemi in občutkom domačnosti. Zato nam lahko postane posebej prijeten, čeprav bi bil vonj neznanca povsem drugačen. Raziskovalca Mehmet Mahmut in Ilona Croy sta v znanstvenem pregledu, objavljenem v reviji Physiology & Behavior, ugotovila, da lahko telesni vonj sodeluje pri vzpostavljanju in ohranjanju partnerskih odnosov. Med drugim lahko prispeva k občutku ugodja in bližine, ki se razvije med partnerjema.

icon-expand Privlačnost ni povezana samo z videzom, glasom ali značajem ... FOTO: Adobe Stock

Nova raziskava: prijeten vonj je povezan z večjo intimnostjo

Zanimive ugotovitve prinaša tudi raziskava nizozemskih znanstvenikov z univerze Radboud, objavljena novembra 2026 v reviji Archives of Sexual Behavior. V raziskavi je sodelovalo 206 ljudi, ki so ocenjevali različne lastnosti svojih partnerjev, med drugim njihov videz, glas, osebnost, dotik in telesni vonj. Raziskovalce je zanimalo, kako so te lastnosti povezane z zadovoljstvom v razmerju ter čustveno in spolno intimnostjo. Rezultati so pokazali, da je prijetno doživljanje partnerjevega naravnega vonja povezano z večjo spolno intimnostjo. Ta povezava je ostala pomembna tudi po upoštevanju drugih partnerjevih lastnosti. V delu raziskave so sodelujoči povohali tudi majico, ki jo je nosil njihov partner. Raziskovalci so ugotovili, da je bil prijeten vonj povezan z občutkom čustvene varnosti in spolne vzburjenosti. Oboje je bilo povezano z večjo bližino v partnerskem odnosu.

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Lahko vonj partnerja pomaga tudi pri obvladovanju stresa?

Vonj ljubljene osebe je lahko pomemben tudi takrat, ko partnerja ni ob nas. To je pokazala raziskava psihologov z Univerze Britanske Kolumbije iz leta 2018. V njej je sodelovalo 96 žensk, ki so bile izpostavljene vonju svojega partnerja, neznanega moškega ali nevtralnemu vonju. Pred tem so opravile stresno nalogo, raziskovalci pa so spremljali njihove odzive. Ženske, ki so vonjale oblačilo svojega partnerja, so poročale o manjšem občutku stresa. Pri tistih, ki so bile izpostavljene vonju neznanega moškega, je bil učinek nasproten. To bi lahko pojasnilo, zakaj nekateri ljudje tako radi spijo v partnerjevi majici ali jo vzamejo s seboj na potovanje. Poznani vonj jih lahko spomni na bližino ljubljene osebe in jim daje občutek domačnosti. Vendar učinek ni vedno enak. Novejša raziskava, objavljena leta 2026, v kateri je sodelovalo 179 ljudi, ni pokazala zmanjšanja stresnega hormona kortizola zaradi partnerjevega vonja. Raziskovalci so pri izpostavljenih partnerjevemu vonju celo zaznali večji subjektivni občutek stresa in hitrejši srčni utrip. Zato vonja ljubljene osebe ne moremo preprosto označiti za naravno sredstvo proti stresu.

Zakaj nam vonj ene osebe diši, druge pa nas odbija?

Naš odziv na telesni vonj je precej zapleten. Nanj vplivajo osebne izkušnje, poznanost, spomini in čustvena povezanost. Pomembno je tudi, da se vonj posameznika spreminja glede na številne okoliščine, med drugim prehrano, telesno dejavnost in zdravstveno stanje. Znanstvenike že dolgo zanima tudi povezava med telesnim vonjem in geni, ki sodelujejo pri delovanju imunskega sistema. Ena od razširjenih teorij pravi, da nas lahko privlačijo ljudje z drugačnimi različicami določenih imunskih genov. Toda znanstveni dokazi za to razlago niso enotni. Pregled raziskav, objavljen v reviji Proceedings of the Royal Society B, zato ne omogoča sklepa, da bi lahko zgolj na podlagi telesnega vonja zanesljivo prepoznali genetsko združljivega partnerja.

icon-expand Nova raziskava: prijeten vonj je povezan z večjo intimnostjo. FOTO: Shutterstock

Partnerjeva majica ni le kos oblačila

Morda se zdi nenavadno, da nam lahko vonj druge osebe pomeni toliko, vendar ima voh pomembno vlogo pri doživljanju sveta. Povezan je s spomini in čustvi, zato lahko že znani vonj prikliče občutek bližine. Prav zato nekateri pogrešajo partnerjev naravni vonj, kadar je ta odsoten, in se radi zavijejo v njegovo majico ali objamejo njegov vzglavnik. Znanost še ne pozna vseh odgovorov o tem, kako vonj vpliva na ljubezen in privlačnost. Raziskave pa kažejo, da je lahko pomemben del partnerske povezanosti. Včasih nas namreč pri drugi osebi ne pritegne samo tisto, kar vidimo, ampak tudi nekaj, česar skoraj ne znamo opisati.

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