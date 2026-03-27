Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Morski ježek (Paracentrotus lividus)
Znanost

Zakaj imajo morski ježki bodice

27. 03. 2026 03.09
Nove raziskave razkrivajo, kaj sestavlja morske ježke, kar posledično pojasnjuje tudi, zakaj imajo bodice oziroma kaj z njimi ščitijo.

Morski ježki so dolgo veljali za preprosta morska bitja brez centraliziranih možganov. A nove raziskave razkrivajo, da je njihov živčni sistem veliko bolj zapleten, kot smo si mislili. Izkazalo se je, da imajo ta bitja možganske celice, ki so po genetski zasnovi presenetljivo podobne človeškim.

Preobrazba, ki presega meje evolucije

Ekipa znanstvenikov pod vodstvom razvojnega biologa Periklisa Paganosa iz živalskega vrta Anton Dohrn v Italiji je raziskovala metamorfozo pri vijoličnih morskih ježkih (Paracentrotus lividus). Ti se iz planktonskih ličink z bilateralno simetrijo preoblikujejo v odrasle oblike z radialno simetrijo, podobno meduzam in morskim zvezdam.

Med to preobrazbo se razvije izjemna raznolikost nevronskih celic, ki tvorijo integriran sistem po celotnem telesu ježka. "Čeprav se za ustvarjanje nevronov uporablja isti genetski nabor orodij, se rezultati nevrogenega programa med obema analiziranima življenjskima fazama bistveno razlikujejo," poročajo raziskovalci.

"Vsemožgansko" stanje

Raziskovalci so ustvarili celični atlas mladih odraslih ježkov in ugotovili, da več kot polovica celičnih grozdov vsebuje nevronalne podpise, kot so dopamin, serotonin, GABA, glutamat, histamin in nevropeptidi. To dokazuje, da je njihov živčni sistem veliko bolj dovršen kot zgolj decentralizirana mreža nevronov.

Pravzaprav so ga opisali kot vsemožgansko stanje, kjer je celoten telesni načrt podoben glavi vretenčarja, poln kompleksnih nevronov. Evolucijski biolog Jack Ullrich-Lüter iz Prirodoslovnega muzeja v Berlinu je poudaril: "Naši rezultati kažejo, da lahko živali brez običajnega osrednjega živčnega sistema še vedno razvijejo organizacijo, podobno možganom."

Dodaja pa še: "To odkritje bistveno spremeni naš pogled na evolucijo kompleksnih živčnih sistemov."

Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Povzeto po Science Alert

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1602