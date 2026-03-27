Zakaj imajo morski ježki bodice

Morski ježki so dolgo veljali za preprosta morska bitja brez centraliziranih možganov. A nove raziskave razkrivajo, da je njihov živčni sistem veliko bolj zapleten, kot smo si mislili. Izkazalo se je, da imajo ta bitja možganske celice, ki so po genetski zasnovi presenetljivo podobne človeškim.

Preobrazba, ki presega meje evolucije

Ekipa znanstvenikov pod vodstvom razvojnega biologa Periklisa Paganosa iz živalskega vrta Anton Dohrn v Italiji je raziskovala metamorfozo pri vijoličnih morskih ježkih (Paracentrotus lividus). Ti se iz planktonskih ličink z bilateralno simetrijo preoblikujejo v odrasle oblike z radialno simetrijo, podobno meduzam in morskim zvezdam. Med to preobrazbo se razvije izjemna raznolikost nevronskih celic, ki tvorijo integriran sistem po celotnem telesu ježka. "Čeprav se za ustvarjanje nevronov uporablja isti genetski nabor orodij, se rezultati nevrogenega programa med obema analiziranima življenjskima fazama bistveno razlikujejo," poročajo raziskovalci.

Morski ježek (Paracentrotus lividus)





"Vsemožgansko" stanje

Raziskovalci so ustvarili celični atlas mladih odraslih ježkov in ugotovili, da več kot polovica celičnih grozdov vsebuje nevronalne podpise, kot so dopamin, serotonin, GABA, glutamat, histamin in nevropeptidi. To dokazuje, da je njihov živčni sistem veliko bolj dovršen kot zgolj decentralizirana mreža nevronov. Pravzaprav so ga opisali kot vsemožgansko stanje, kjer je celoten telesni načrt podoben glavi vretenčarja, poln kompleksnih nevronov. Evolucijski biolog Jack Ullrich-Lüter iz Prirodoslovnega muzeja v Berlinu je poudaril: "Naši rezultati kažejo, da lahko živali brez običajnega osrednjega živčnega sistema še vedno razvijejo organizacijo, podobno možganom." Dodaja pa še: "To odkritje bistveno spremeni naš pogled na evolucijo kompleksnih živčnih sistemov."

