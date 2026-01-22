Moskisvet.com
dreamstime m 156869041
Vesolje

Mars je bil nekoč modri planet

L.G.
22. 01. 2026 03.32
0

Mars danes deluje kot rdeča puščava, a v resnici skriva presenetljivo preteklost. Znanstveniki so našli dokaze, da je bil nekoč poln vode, morda celo z oceanom. Kako je to mogoče in kaj to pomeni za življenje zunaj Zemlje?

Mars danes poznamo kot suh, neizprosen in rdeč planet. A ko znanstveniki pogledajo globoko v njegovo preteklost, se pokaže povsem drugačna zgodba. Zadnje raziskave razkrivajo, da je bil Mars nekoč bogat z vodo, morda je imel celo ogromen ocean, ki je prekrival severno polovico planeta.

Kaj pravijo znanstveniki?

Kot poroča ScienceAlert, so raziskovalci z Univerze v Bernu skupaj s kolegi iz Italije in Švice analizirali podatke z več Marsovih satelitov. Pri tem so odkrili oblike površja, ki močno spominjajo na rečne delte. Takšne oblike nastanejo, ko reka prinaša usedline in se izlije v večjo, mirno vodno površino, na primer v jezero ali ocean.

Profesor Fritz Schlunegger z Univerze v Bernu pojasnjuje, da gre za jasna 'ustja rek', podobna tistim, ki jih poznamo z Zemlje. To pomeni, da so te reke nekoč tekle v veliko vodno telo. Geolog Ignatius Argadestya, soavtor raziskave, dodaja, da ti dokazi predstavljajo enega najmočnejših argumentov doslej, da je na Marsu res obstajal ocean.

Mars velja za rdeči planet, a novi dokazi kažejo, da je bil nekoč bogat z vodo.
Mars velja za rdeči planet, a novi dokazi kažejo, da je bil nekoč bogat z vodo. FOTO: Profimedia

Kako velik je bil ta ocean?

Kot piše Phys.org, izračuni kažejo, da bi bil ta starodavni marsovski ocean lahko vsaj tako velik kot Arktični ocean na Zemlji. Raziskava temelji na zelo natančnih posnetkih z orbiterjev vesoljskih agencij ESA in NASA, ki omogočajo podrobno preučevanje nekdanjih obalnih linij in sedimentnih plasti.

Kdaj je Mars imel vodo?

Znanstveniki ocenjujejo, da so te strukture nastale približno pred 3 milijardami let. To je pozneje, kot so predvidevali nekateri starejši modeli, in kaže, da je Mars ostal vlažen dlje, kot smo dolgo verjeli.

Kaj to pomeni za možnost življenja?

Če je Mars res imel oceane in dolgotrajno tekočo vodo, se logično postavi vprašanje: ali je bil kdaj primeren za življenje? Kot piše Universe Today, sta stalna tekoča voda in zmerno okolje ključna pogoja za razvoj preprostih, mikrobioloških oblik življenja.

Čeprav neposrednih dokazov o življenju na Marsu še nimamo, njegova vodna preteklost kaže, da so bili pogoji nekoč vsaj deloma podobni tistim na zgodnji Zemlji.

Ali je teorija o oceanskem Marsu nova?

Znanstveniki že desetletja odkrivajo sledi, ki kažejo na nekdanjo prisotnost vode, od izsušenih rečnih dolin do sedimentnih plasti in domnevnih obal.

Tudi roverja Curiosity in Perseverance sta na površju našla veliko kamnin in struktur, ki so nastale v vodnem okolju, kar dodatno potrjuje, da Mars nekoč ni bil zgolj rdeča puščava, kakršno poznamo danes.

Vir: Universe Today, Phys.org, ScienceAlert

mars planeti vesolje voda znanstvena odkritja voda na Marsu
Vesolje

NASA pred velikim izzivom: na Luni želi zgraditi to

