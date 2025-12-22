Ali boste čez 10 let umrli? Odgovor skriva krvni test

Nova raziskava nakazuje, da bi lahko analiza skoraj 3000 krvnih beljakovin v prihodnosti omogočila natančnejše napovedovanje tveganja za prezgodnjo smrt ter bolezni, kot sta rak ali srčno obolenje.

Zamislite si, da bi vam en sam krvni test lahko povedal več kot le to, ali ste trenutno zdravi. Namesto klasičnih rezultatov bi vam pokazal, ali je vaše tveganje za resne bolezni ali celo prezgodnjo smrt v naslednjih letih višje ali nižje od povprečja. To, kar je bilo dolgo časa le ambiciozna ideja, se z najnovejšimi raziskavami počasi približuje realnosti. Znanstveniki namreč ugotavljajo, da krvne beljakovine morda skrivajo pomembne informacije o našem dolgoročnem zdravju.

icon-expand Si predstavljate, da bi vam en sam krvni test lahko povedal več kot le to, ali ste trenutno zdravi? FOTO: Shutterstock

Zakaj je napovedovanje zdravja tako zahtevno?

Kljub napredku medicine zdravniki ocene tveganja še vedno večinoma temeljijo na: starosti, telesni teži, kajenju, osnovnih krvnih testih. Ti podatki so koristni, vendar pogosto ponujajo le grobe ocene, ki veljajo za celotno populacijo, ne pa za posameznika. Medtem se zdravstveni sistemi po svetu soočajo z naraščanjem kroničnih bolezni in staranjem prebivalstva. Zato postaja zgodnje odkrivanje tveganj pomembnejše kot kadarkoli prej.

Preberi še PSA test za prostato: Kako se izvaja in kaj pomenijo rezultati?

Nova raziskava: ali krvne beljakovine razkrivajo prihodnje tveganje?

V obsežni študiji, ki je analizirala podatke več kot 38.000 odraslih iz britanske raziskave UK Biobank, so raziskovalci preučevali skoraj 3.000 različnih beljakovin v krvi. Udeleženci, stari med 39 in 70 let, so oddali vzorce krvi ter podatke o zdravju in življenjskem slogu, raziskovalci pa so spremljali, kdo je v naslednjih letih preživel in kdo ne. Cilj je bil ugotoviti, ali se v krvi skrivajo vzorci, ki bi lahko napovedali: petletno tveganje smrti, desetletno tveganje smrti, tveganje za smrt zaradi raka, bolezni srca ali drugih kroničnih stanj.

Preberi še Katere preglede bi moral opraviti vsak moški po 30. letu in zakaj?

Kaj so odkrili?

Stotine beljakovin je povezanih z večjim tveganjem smrti

Ko so raziskovalci upoštevali znane dejavnike tveganja (starost, ITM, kajenje), so našli več sto beljakovin, ki so bile statistično povezane z večjo verjetnostjo smrti v naslednjih letih.

Ustvarili so dva beljakovinska panela

Iz tisočev beljakovin so izluščili manjše, bolj uporabne skupine: 10 beljakovin za napoved desetletnega tveganja, 6 beljakovin za napoved petletnega tveganja. Ti paneli so izboljšali natančnost napovedi v primerjavi s klasičnimi modeli, ki temeljijo le na demografiji in življenjskem slogu.

Beljakovine odražajo dogajanje v telesu v realnem času

Za razliko od starosti ali teže, ki sta statična podatka, beljakovine kažejo: nizko stopnjo vnetja, razgradnjo tkiv, stres organov, spremembe v imunskem sistemu, zgodnje znake srčnožilnih težav. To pomeni, da lahko razkrijejo težave, še preden se pojavijo simptomi.

icon-expand Krvni test lahko razkrije težave, še preden se pojavijo simptomi. FOTO: Shutterstock

Kaj ta test (še) ne zmore?

Raziskovalci poudarjajo, da beljakovinski paneli niso kristalna krogla. Ne morejo natančno napovedati, kdaj bo nekdo umrl. Ne morejo nadomestiti zdravniške presoje. Ne povedo, ali beljakovine povzročajo tveganje ali ga le odražajo. Ne razlikujejo med različnimi boleznimi, ki vodijo do smrti. Gre za povezave, ne za vzročne odnose.

Preberi še Diagnoza iz kaplje krvi: demenco bo mogoče odkriti, preden udari

Kako bi lahko tak test pomagal v praksi?

Če bi se takšni paneli izkazali za zanesljive, bi lahko zdravnikom pomagali: prepoznati ljudi z višjim tveganjem, priporočiti pogostejše preglede, predlagati preventivne ukrepe, prilagoditi življenjski slog posameznika, zgodaj odkriti skrite zdravstvene težave. Povišan rezultat ne bi pomenil skorajšnje nevarnosti, temveč bi služil kot opozorilo, da je potrebna večja pozornost.

Kaj sledi?

Da bi tak test postal del rutinske zdravstvene oskrbe, bo potrebnih še veliko korakov: validacija v različnih državah in etničnih skupinah, preverjanje natančnosti v različnih starostnih obdobjih, razumevanje, kako paneli delujejo v kombinaciji z drugimi testi, ocena stroškov in dostopnosti. Šele ko bodo ti pogoji izpolnjeni, bi lahko beljakovinski paneli postali del standardnih preventivnih pregledov.

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.