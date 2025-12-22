Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Krvni test lahko razkrije težave, še preden se pojavijo simptomi.
Znanost

Ali boste čez 10 let umrli? Odgovor skriva krvni test

E.R.
22. 12. 2025 04.00
0

Nova raziskava nakazuje, da bi lahko analiza skoraj 3000 krvnih beljakovin v prihodnosti omogočila natančnejše napovedovanje tveganja za prezgodnjo smrt ter bolezni, kot sta rak ali srčno obolenje.

Zamislite si, da bi vam en sam krvni test lahko povedal več kot le to, ali ste trenutno zdravi. Namesto klasičnih rezultatov bi vam pokazal, ali je vaše tveganje za resne bolezni ali celo prezgodnjo smrt v naslednjih letih višje ali nižje od povprečja.

To, kar je bilo dolgo časa le ambiciozna ideja, se z najnovejšimi raziskavami počasi približuje realnosti. Znanstveniki namreč ugotavljajo, da krvne beljakovine morda skrivajo pomembne informacije o našem dolgoročnem zdravju.

Si predstavljate, da bi vam en sam krvni test lahko povedal več kot le to, ali ste trenutno zdravi?
Si predstavljate, da bi vam en sam krvni test lahko povedal več kot le to, ali ste trenutno zdravi? FOTO: Shutterstock

Zakaj je napovedovanje zdravja tako zahtevno?

Kljub napredku medicine zdravniki ocene tveganja še vedno večinoma temeljijo na:

starosti,

telesni teži,

kajenju,

osnovnih krvnih testih.

Ti podatki so koristni, vendar pogosto ponujajo le grobe ocene, ki veljajo za celotno populacijo, ne pa za posameznika.

Medtem se zdravstveni sistemi po svetu soočajo z naraščanjem kroničnih bolezni in staranjem prebivalstva. Zato postaja zgodnje odkrivanje tveganj pomembnejše kot kadarkoli prej.

PSA test za prostato: Kako se izvaja in kaj pomenijo rezultati?
Preberi še
PSA test za prostato: Kako se izvaja in kaj pomenijo rezultati?

Nova raziskava: ali krvne beljakovine razkrivajo prihodnje tveganje?

V obsežni študiji, ki je analizirala podatke več kot 38.000 odraslih iz britanske raziskave UK Biobank, so raziskovalci preučevali skoraj 3.000 različnih beljakovin v krvi. Udeleženci, stari med 39 in 70 let, so oddali vzorce krvi ter podatke o zdravju in življenjskem slogu, raziskovalci pa so spremljali, kdo je v naslednjih letih preživel in kdo ne.

Cilj je bil ugotoviti, ali se v krvi skrivajo vzorci, ki bi lahko napovedali:

petletno tveganje smrti,

desetletno tveganje smrti,

tveganje za smrt zaradi raka, bolezni srca ali drugih kroničnih stanj.

Katere preglede bi moral opraviti vsak moški po 30. letu in zakaj?
Preberi še
Katere preglede bi moral opraviti vsak moški po 30. letu in zakaj?

Kaj so odkrili?

Stotine beljakovin je povezanih z večjim tveganjem smrti

Ko so raziskovalci upoštevali znane dejavnike tveganja (starost, ITM, kajenje), so našli več sto beljakovin, ki so bile statistično povezane z večjo verjetnostjo smrti v naslednjih letih.

Ustvarili so dva beljakovinska panela

Iz tisočev beljakovin so izluščili manjše, bolj uporabne skupine:

10 beljakovin za napoved desetletnega tveganja,

6 beljakovin za napoved petletnega tveganja.

Ti paneli so izboljšali natančnost napovedi v primerjavi s klasičnimi modeli, ki temeljijo le na demografiji in življenjskem slogu.

Beljakovine odražajo dogajanje v telesu v realnem času

Za razliko od starosti ali teže, ki sta statična podatka, beljakovine kažejo:

nizko stopnjo vnetja,

razgradnjo tkiv,

stres organov,

spremembe v imunskem sistemu,

zgodnje znake srčnožilnih težav.

To pomeni, da lahko razkrijejo težave, še preden se pojavijo simptomi.

Krvni test lahko razkrije težave, še preden se pojavijo simptomi.
Krvni test lahko razkrije težave, še preden se pojavijo simptomi. FOTO: Shutterstock

Kaj ta test (še) ne zmore?

Raziskovalci poudarjajo, da beljakovinski paneli niso kristalna krogla.

Ne morejo natančno napovedati, kdaj bo nekdo umrl.

Ne morejo nadomestiti zdravniške presoje.

Ne povedo, ali beljakovine povzročajo tveganje ali ga le odražajo.

Ne razlikujejo med različnimi boleznimi, ki vodijo do smrti.

Gre za povezave, ne za vzročne odnose.

Diagnoza iz kaplje krvi: demenco bo mogoče odkriti, preden udari
Preberi še
Diagnoza iz kaplje krvi: demenco bo mogoče odkriti, preden udari

Kako bi lahko tak test pomagal v praksi?

Če bi se takšni paneli izkazali za zanesljive, bi lahko zdravnikom pomagali:

prepoznati ljudi z višjim tveganjem,

priporočiti pogostejše preglede,

predlagati preventivne ukrepe,

prilagoditi življenjski slog posameznika,

zgodaj odkriti skrite zdravstvene težave.

Povišan rezultat ne bi pomenil skorajšnje nevarnosti, temveč bi služil kot opozorilo, da je potrebna večja pozornost.

Kaj sledi?

Da bi tak test postal del rutinske zdravstvene oskrbe, bo potrebnih še veliko korakov:

validacija v različnih državah in etničnih skupinah,

preverjanje natančnosti v različnih starostnih obdobjih,

razumevanje, kako paneli delujejo v kombinaciji z drugimi testi,

ocena stroškov in dostopnosti.

Šele ko bodo ti pogoji izpolnjeni, bi lahko beljakovinski paneli postali del standardnih preventivnih pregledov.

Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: Science Alert

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
krvni test zdravje beljakovine tveganje smrti preventivna medicina znanost raziskava študija kri pregled
Vesolje

Neverjetno! To so v vesolju opazili drugič v zgodovini

Vesolje

Neverjetno odkritje pretreslo znanost

SORODNI ČLANKI
Ključno hranilo za možgane, ki ga mnogi na zaužijejo dovolj

Ključno hranilo za možgane, ki ga mnogi na zaužijejo dovolj

Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi

Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi

Pozor: Ta prehranska dopolnila lahko ogrozijo zdravje jeter

Pozor: Ta prehranska dopolnila lahko ogrozijo zdravje jeter

To je krivo, da imate zjutraj visok pritisk

To je krivo, da imate zjutraj visok pritisk

Kako zmanjšati pitje alkohola? Ta enostaven trik vam lahko pomaga

Kako zmanjšati pitje alkohola? Ta enostaven trik vam lahko pomaga

To se bo zgodilo, če boste vsak dan pili pomarančni sok

To se bo zgodilo, če boste vsak dan pili pomarančni sok

Najpogostejši miti o preprečevanju raka – kaj resnično deluje?

Najpogostejši miti o preprečevanju raka – kaj resnično deluje?

Miti in resnice o depresiji pri moških

Miti in resnice o depresiji pri moških

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
novice
Dars med prazniki izjemnih situacij ne pričakuje, na sneg pripravljeni
Dars med prazniki izjemnih situacij ne pričakuje, na sneg pripravljeni
šport
'10 ur bi sedeli, če bi vam našteval, kaj vse sem počel med pripravami'
'10 ur bi sedeli, če bi vam našteval, kaj vse sem počel med pripravami'
popin
Tanja Žagar nasmejala občinstvo: na odru izvedla 'trik' s šalom
Tanja Žagar nasmejala občinstvo: na odru izvedla 'trik' s šalom
tv oddaje
Monika je hitro zaključila zgodbo s Petrom: Najlepše šele prihaja
Monika je hitro zaključila zgodbo s Petrom: Najlepše šele prihaja
Vizita.si
Kaj se zgodi, če alkohol zamenjamo z vodo?
Kaj se zgodi, če alkohol zamenjamo z vodo?
Okusno.je
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Zadovoljna.si
Razveselila sta se rojstva hčerke
Razveselila sta se rojstva hčerke
Moskisvet.com
Kate Winslet po Titaniku: 'Bilo je grozljivo'
Kate Winslet po Titaniku: 'Bilo je grozljivo'
Bibaleze.si
Macaulay Culkin o svojih otrocih
Macaulay Culkin o svojih otrocih
Cekin.si
Sive ločitve: selitev v upokojenski raj odprla boleče rane
Sive ločitve: selitev v upokojenski raj odprla boleče rane
Dominvrt.si
S tem bodo letošnji prazniki resnično nekaj posebnega
S tem bodo letošnji prazniki resnično nekaj posebnega
Vizita.si
7 živil, ki imajo več beljakovin kot jajce
7 živil, ki imajo več beljakovin kot jajce
RUBRIKE:

Novice Šport Zabava Visoki obrati Tehnologija Potovanja Odnosi Fit Stil Skrivnosti Varni v prometu
Moskisvet.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1356