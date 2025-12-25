To se zgodi v vaših ustih, ko jeste sladkor

Ob koncu leta se vrstijo priložnosti za sladke užitke – od noči čarovnic do prazničnih piškotov in obilnih obrokov. Toda že prvi grižljaj sladkarije sproži proces v ustih, ki lahko dolgoročno vodi do kariesa.
Kot pojasnjujejo mikrobiologi: "Bakterije v ustih sladkorje pretvorijo v energijo in ob tem proizvajajo velike količine kislin." Te kisline že v nekaj minutah po zaužitju dvignejo kislost v ustih na raven, ki lahko začne raztapljati zobno sklenino.
Napad kisline na zobno sklenino
Slina sicer pomaga izpirati sladkorje in nevtralizirati kisline, a ob pogostem uživanju sladkarij škodljive bakterije prevladajo.
Biofilm: bakterije ustvarijo lepljivo plast, ki se trdno oprime zob.
Zaščitna trdnjava: biofilm preprečuje, da bi slina nevtralizirala kisline.
Posledica: dobre bakterije ne preživijo, škodljive pa se množijo, kar vodi v izgubo mineralov in karies.
"Biofilme je zelo težko odstraniti brez mehanske sile – rednega ščetkanja ali profesionalnega čiščenja," opozarjajo strokovnjaki.
Kako zaščititi zobe pred posledicami uživanja sladkorja?
Preden posežete po naslednji sladki poslastici, upoštevajte nekaj ključnih nasvetov:
Zmanjšajte vnos sladkorja – sladkarije jejte med obroki, ko je proizvodnja sline večja.
Izogibajte se prigrizkom – stalno grizljanje sladkarij ali pitje sladkih pijač ohranja kislost v ustih.
Redno ščetkajte zobe – po obrokih odstranite zobne obloge.
Uporabljajte zobno nitko – doseže mesta, ki jih ščetka ne more.
Sladkor sam po sebi ni sovražnik, a njegova kombinacija z bakterijami v ustih sproži proces, ki lahko vodi do kariesa. Kot poudarjajo mikrobiologi: "Nenehno izpostavljanje ust sladkorju ohranja njihovo kislost višjo, kot jo lahko premagajo slina in koristne bakterije."
Z nekaj preprostimi ukrepi lahko uživate v prazničnih dobrotah, ne da bi pri tem ogrozili zdravje svojih zob.
Vir: Science Alert
