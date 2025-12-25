Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
ženska je piškot
Znanost

To se zgodi v vaših ustih, ko jeste sladkor

E.R.
25. 12. 2025 03.00
0

Kaj se zgodi v ustih, če jeste sladkarije? Odkrijte, kako sladkor vpliva na zobe in kako jih zaščititi.

Ob koncu leta se vrstijo priložnosti za sladke užitke – od noči čarovnic do prazničnih piškotov in obilnih obrokov. Toda že prvi grižljaj sladkarije sproži proces v ustih, ki lahko dolgoročno vodi do kariesa.

Kot pojasnjujejo mikrobiologi: "Bakterije v ustih sladkorje pretvorijo v energijo in ob tem proizvajajo velike količine kislin." Te kisline že v nekaj minutah po zaužitju dvignejo kislost v ustih na raven, ki lahko začne raztapljati zobno sklenino.

Nova študija: Hitro izpadanje zob povečuje tveganje za smrt
Preberi še
Nova študija: Hitro izpadanje zob povečuje tveganje za smrt

Napad kisline na zobno sklenino

Slina sicer pomaga izpirati sladkorje in nevtralizirati kisline, a ob pogostem uživanju sladkarij škodljive bakterije prevladajo.

Biofilm: bakterije ustvarijo lepljivo plast, ki se trdno oprime zob.

Zaščitna trdnjava: biofilm preprečuje, da bi slina nevtralizirala kisline.

Posledica: dobre bakterije ne preživijo, škodljive pa se množijo, kar vodi v izgubo mineralov in karies.

"Biofilme je zelo težko odstraniti brez mehanske sile – rednega ščetkanja ali profesionalnega čiščenja," opozarjajo strokovnjaki.

Vam manjka zob? Zahvaljujoč znanosti ne boste potrebovali implantanta
Preberi še
Vam manjka zob? Zahvaljujoč znanosti ne boste potrebovali implantanta

Kako zaščititi zobe pred posledicami uživanja sladkorja?

Preden posežete po naslednji sladki poslastici, upoštevajte nekaj ključnih nasvetov:

Zmanjšajte vnos sladkorja – sladkarije jejte med obroki, ko je proizvodnja sline večja.

Izogibajte se prigrizkom – stalno grizljanje sladkarij ali pitje sladkih pijač ohranja kislost v ustih.

Redno ščetkajte zobe – po obrokih odstranite zobne obloge.

Uporabljajte zobno nitko – doseže mesta, ki jih ščetka ne more.

Si že vse življenje narobe umivate zobe?
Preberi še
Si že vse življenje narobe umivate zobe?

Sladkor sam po sebi ni sovražnik, a njegova kombinacija z bakterijami v ustih sproži proces, ki lahko vodi do kariesa. Kot poudarjajo mikrobiologi: "Nenehno izpostavljanje ust sladkorju ohranja njihovo kislost višjo, kot jo lahko premagajo slina in koristne bakterije."

Z nekaj preprostimi ukrepi lahko uživate v prazničnih dobrotah, ne da bi pri tem ogrozili zdravje svojih zob.

Razkrivamo, v katerih primerih si zob NE SMETE umivati
Preberi še
Razkrivamo, v katerih primerih si zob NE SMETE umivati
Zdravi in v formi
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: Science Alert

sladkor zobna sklenina karies ustna higiena zdravi zobje zdravje znanost
Vesolje

Neverjetno! To so v vesolju opazili drugič v zgodovini

SORODNI ČLANKI
Neverjetno! To so v vesolju opazili drugič v zgodovini

Neverjetno! To so v vesolju opazili drugič v zgodovini

Bodo polarni medvedi preživeli globalno segrevanje ozračja?

Bodo polarni medvedi preživeli globalno segrevanje ozračja?

Ali boste čez 10 let umrli? Odgovor skriva krvni test

Ali boste čez 10 let umrli? Odgovor skriva krvni test

Zato naši možgani še vedno prekašajo umetno inteligenco

Zato naši možgani še vedno prekašajo umetno inteligenco

Dieta, ki povzroča dinamične spremembe v človeških možganih

Dieta, ki povzroča dinamične spremembe v človeških možganih

Zakaj mačke pogosteje mijavkajo pri moških lastnikih?

Zakaj mačke pogosteje mijavkajo pri moških lastnikih?

Kako zmanjšati pitje alkohola? Ta enostaven trik vam lahko pomaga

Kako zmanjšati pitje alkohola? Ta enostaven trik vam lahko pomaga

Zakaj ljudje z Alzheimerjevo boleznijo ne prepoznajo več svojih bližnjih?

Zakaj ljudje z Alzheimerjevo boleznijo ne prepoznajo več svojih bližnjih?

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
novice
Neobičajni manever predsednika vlade
Neobičajni manever predsednika vlade
šport
Slovenski hokejski čudež v rokah nove generacije
Slovenski hokejski čudež v rokah nove generacije
popin
WC-sedež za 90 tisočakov in druga razkošna božična darila zvezdnikov
WC-sedež za 90 tisočakov in druga razkošna božična darila zvezdnikov
tv oddaje
Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?
Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?
Vizita.si
5 sezonskih sadežev, ki jih telo pozimi res potrebuje
5 sezonskih sadežev, ki jih telo pozimi res potrebuje
Okusno.je
Tako boste pripravili najboljše kuhano vino
Tako boste pripravili najboljše kuhano vino
Zadovoljna.si
Trpi za hudo boleznijo, čaka jo presaditev pljuč
Trpi za hudo boleznijo, čaka jo presaditev pljuč
Moskisvet.com
S tem je obseden David Beckham
S tem je obseden David Beckham
Bibaleze.si
Brez privilegijev in polno ljubezni: skrivnost vzgoje princa Georgea
Brez privilegijev in polno ljubezni: skrivnost vzgoje princa Georgea
Cekin.si
Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?
Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?
Dominvrt.si
Pozabite na strupe: učinkoviti naravni načini, kako se znebiti miši in podgan
Pozabite na strupe: učinkoviti naravni načini, kako se znebiti miši in podgan
Vizita.si
Piješ preveč alkohola?
Piješ preveč alkohola?
RUBRIKE:

Novice Šport Zabava Visoki obrati Tehnologija Potovanja Odnosi Fit Stil Skrivnosti Varni v prometu
Moskisvet.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1356