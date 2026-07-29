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Znanost

Dinozavre je pokopal eden najredkejših asteroidov v Osončju

L.G.
29. 07. 2026 03.41
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Pred 66 milijoni let je Zemljo zadel asteroid, ki je povzročil izumrtje dinozavrov. Toda nova raziskava kaže, da ni šlo za običajen vesoljski kamen, temveč za izjemno redko vrsto asteroida.

Kot poroča ScienceAlert, so znanstveniki ugotovili, da je bil asteroid, ki je ustvaril krater Chicxulub v današnji Mehiki, del zelo redke skupine karbonatnih asteroidov. Takšni objekti predstavljajo le majhen delež vseh meteoritov, ki dosežejo Zemljo.

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Neverjetno zaporedje nesrečnih naključij

Raziskovalci menijo, da dinozavrov ni pokopal le trk, ampak kombinacija več nesrečnih okoliščin. Asteroid s premerom okoli deset kilometrov je sprožil ogromne požare, cunamije in podnebne spremembe. Prah in delci so za daljše obdobje zakrili Sonce, zaradi česar so propadle rastline, za njimi pa še številne živalske vrste.

Po navedbah raziskovalcev je bilo za dinozavre usodno tudi to, da je asteroid zadel ravno območje, bogato z žveplom in drugimi kamninami, ki so ob trku v ozračje sprostile ogromne količine delcev. Ti so odbijali sončno svetlobo in Zemljo pahnili v dolgotrajno ohladitev. Znanstveniki zato menijo, da bi bile posledice morda precej milejše, če bi asteroid padel v drug del planeta.

K tragediji je prispevalo še eno presenetljivo dejstvo: najnovejše raziskave kažejo, da je bil asteroid tudi izjemno redke vrste. To pomeni, da dinozavrov ni pokopal le velik vesoljski kamen, temveč zelo redek obiskovalec iz oddaljenih delov Osončja. Zaradi spleta vseh teh okoliščin nekateri raziskovalci danes menijo, da je bilo izumrtje dinozavrov pravzaprav rezultat neverjetnega niza nesrečnih naključij.

dinozaver
dinozaver FOTO: Shutterstock

Kaj so odkrili znanstveniki?

Ekipa je analizirala starodavne geološke plasti iz Evrope in jih primerjala z različnimi vrstami meteoritov. Posebej so preučevali kemične podpise niklja in ugotovili, da se najbolje ujemajo z zelo redko skupino asteroidov.

Belgijski geolog Philippe Claeys je ob tem poudaril, da odkritje kaže, da dinozavrov ni pokopal le velik vesoljski kamen, temveč zelo redek obiskovalec iz oddaljenih delov Osončja. Zaradi spleta vseh teh okoliščin nekateri raziskovalci danes menijo, da je bilo izumrtje dinozavrov pravzaprav rezultat neverjetnega niza nesrečnih naključij.

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Brez tega trka morda ne bi bilo človeka

Čeprav je bil dogodek katastrofalen, je odprl vrata razvoju sesalcev. Po izumrtju dinozavrov so se začele hitro širiti skupine živali, iz katerih se je pozneje razvil tudi človek.

Nova raziskava tako ponuja zanimiv pogled na zgodovino življenja: morda je naš obstoj posledica izjemno redkega vesoljskega naključja, ki je pred milijoni let popolnoma preoblikovalo življenje na Zemlji.

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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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