Dinozavre je pokopal eden najredkejših asteroidov v Osončju

Kot poroča ScienceAlert, so znanstveniki ugotovili, da je bil asteroid, ki je ustvaril krater Chicxulub v današnji Mehiki, del zelo redke skupine karbonatnih asteroidov . Takšni objekti predstavljajo le majhen delež vseh meteoritov, ki dosežejo Zemljo.

Raziskovalci menijo, da dinozavrov ni pokopal le trk, ampak kombinacija več nesrečnih okoliščin. Asteroid s premerom okoli deset kilometrov je sprožil ogromne požare, cunamije in podnebne spremembe. Prah in delci so za daljše obdobje zakrili Sonce, zaradi česar so propadle rastline, za njimi pa še številne živalske vrste.

Po navedbah raziskovalcev je bilo za dinozavre usodno tudi to, da je asteroid zadel ravno območje, bogato z žveplom in drugimi kamninami, ki so ob trku v ozračje sprostile ogromne količine delcev. Ti so odbijali sončno svetlobo in Zemljo pahnili v dolgotrajno ohladitev. Znanstveniki zato menijo, da bi bile posledice morda precej milejše, če bi asteroid padel v drug del planeta.

K tragediji je prispevalo še eno presenetljivo dejstvo: najnovejše raziskave kažejo, da je bil asteroid tudi izjemno redke vrste. To pomeni, da dinozavrov ni pokopal le velik vesoljski kamen, temveč zelo redek obiskovalec iz oddaljenih delov Osončja. Zaradi spleta vseh teh okoliščin nekateri raziskovalci danes menijo, da je bilo izumrtje dinozavrov pravzaprav rezultat neverjetnega niza nesrečnih naključij.