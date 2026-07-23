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Človeški možgani so dosegli svoje meje, opozarjajo raziskovalci

L.G.
23. 07. 2026 02.28
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Ste že kdaj imeli občutek, da preprosto ne dohajate vsega? Da je preveč dela, informacij in pričakovanj? Čeprav se marsikdo zaradi tega počuti neuspešnega ali premalo organiziranega, raziskovalci opozarjajo, da razlog morda ni v posamezniku. Težava bi lahko bila v tem, da se naši možgani niso razvili za svet, v katerem živimo danes.

Po mnenju raziskovalcev Sarah Chan z Univerze za tehnologijo in oblikovanje v Singapurju ter Joseja Yonga z Univerze James Cook so številne stiske sodobnega človeka lahko posledica tako imenovanega 'evolucijskega neskladja'. Gre za pojav, ko so naši možgani in telesa prilagojeni na povsem drugačne življenjske razmere, kot jih živimo danes.

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Naši možgani niso bili ustvarjeni za današnji svet

Večino človeške zgodovine smo živeli v majhnih skupnostih, kjer smo poznali skoraj vse ljudi okoli sebe. Grožnje so bile neposredne in jasne, družbeni status pa je bilo relativno enostavno oceniti. Danes je situacija povsem drugačna.

S pomočjo interneta se primerjamo z ljudmi z vsega sveta. Vsak dan spremljamo uspehe podjetnikov, športnikov, vplivnežev in prijateljev. Naši možgani pa te množice informacij pogosto ne ločijo od resničnih groženj ali družbenih pritiskov. Posledica je občutek, da moramo biti ves čas boljši, hitrejši in uspešnejši.

Raziskovalec Jose Yong opozarja, da tekmovalnost sama po sebi ni nič novega, vendar lahko sodobno okolje ustvari občutek, da tekmovanje nikoli ne preneha. Tudi če sedite doma na kavču, vas zasloni neprestano opominjajo, kaj vse počnejo drugi.

S pomočjo interneta se primerjamo z ljudmi z vsega sveta.
S pomočjo interneta se primerjamo z ljudmi z vsega sveta. FOTO: Shutterstock

Zakaj se toliko moških počuti izčrpane?

Mnogi moški danes hkrati lovijo karierno uspešnost, finančno stabilnost, dobro telesno pripravljenost, aktivno družinsko življenje in privlačen videz. Težava je v tem, da so merila za uspeh postala skoraj neskončna.

Nekoč si se primerjal z nekaj deset ljudmi iz svojega okolja. Danes se lahko primerjaš s tisoči. Vedno obstaja nekdo, ki zasluži več, trenira bolje, vozi dražji avtomobil ali ima bolj razburljivo življenje. Prav ta stalna primerjava lahko po ugotovitvah raziskovalcev povečuje stres, tesnobo in občutek zaostajanja.

K temu se pridružujejo še gospodarska negotovost, hiter tehnološki razvoj, umetna inteligenca, podnebne spremembe in drugi globalni izzivi.

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Pet znakov, da vas sodobni tempo morda preobremenjuje

1. Težko se odklopite

Tudi ko imate prost dan, razmišljate o službi, preverjate elektronsko pošto ali spremljate novice.

2. Ves čas imate občutek, da nekaj zamujate

Ne glede na to, koliko opravite, vas spremlja neprijeten občutek, da bi morali narediti še več.

3. Pogosto se primerjate z drugimi

Uspehi drugih vas ne navdihujejo, ampak v vas vzbudijo občutek nezadostnosti.

4. Utrujeni ste, čeprav dovolj spite

Mentalna utrujenost ni vedno posledica pomanjkanja spanca. Pogosto je posledica stalne kognitivne obremenitve.

5. Nikoli nimate občutka, da ste "končali"

Telefon, aplikacije in družbena omrežja poskrbijo, da delo in obveznosti nikoli zares ne izginejo iz misli.

Mentalna utrujenost ni vedno posledica pomanjkanja spanca. Pogosto je posledica stalne kognitivne obremenitve.
Mentalna utrujenost ni vedno posledica pomanjkanja spanca. Pogosto je posledica stalne kognitivne obremenitve. FOTO: Shutterstock

Kaj lahko naredite?

Raziskovalci poudarjajo, da rešitev ni zgolj v večji osebni disciplini ali produktivnosti. Po njihovem mnenju bi morali razmišljati tudi o tem, kako oblikujemo svoje okolje, skupnosti in vsakdanje navade.

Nekaj preprostih korakov:
- Omejite čas na družbenih omrežjih.
- Ne primerjajte svoje realnosti s skrbno izbranimi utrinki drugih ljudi.
- Redno preživljajte čas v naravi.
- Negujte stike z ljudmi v resničnem življenju.
- Vsaj del dneva preživite brez telefona in obvestil.

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Ko smo utrujeni, pod stresom ali se počutimo, da ne dohajamo vseh zahtev sodobnega življenja, pogosto mislimo, da je težava v nas. A raziskovalci opozarjajo, da je del težave morda v dejstvu, da naši možgani preprosto niso bili ustvarjeni za neprekinjen tok informacij, neskončne primerjave in stalno dosegljivost.

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Viri: Science Alert, Behavioral Sciences, Phys.org

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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