Zato naši možgani še vedno prekašajo umetno inteligenco

Ste že slišali za 'super-jupiter'?

Rezultati nove raziskave kažejo, da super-Jupitri niso le povečane kopije Jupitra, temveč imajo povsem svojstven videz.
Dieta, ki povzroča dinamične spremembe v človeških možganih

Poglejte, kako dieta z občasnim omejevanjem kalorij v slogu posta vpliva na črevesje, možgane in samo hujšanje.
Najstarejša opažena supernova, ki je izbruhnila v kozmični zori

Najstarejša opažena supernova, povezana z izbruhom gama žarkov GRB 250314A, je odprla novo poglavje v raziskovanju zgodnjega vesolja.
Zakaj mačke pogosteje mijavkajo pri moških lastnikih?

Ste vedeli, da mačke pogosteje mijavkajo pri moških lastnikih? Nova raziskava razkriva, zakaj je temu tako.
Česa takšnega astronomi v vesolju še niso videli

Zdaj pa so raziskovalci prvič ujeli nastanek ultrahitrega vetra iz supermasivne črne luknje!
Tako teleskop James Webb odkriva nove eksoplanete

Revolucionarni teleskop James Webb postavlja temelje za iskanje Zemlji podobnih planetov. Z napredno analizo ozračij in iskanjem znanilcev življenja bomo morda kmalu odkrili, ali smo v vesolju sami ali ne ...
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi

Vrsta raka, ki je do zdaj večinoma prizadela starejše, se vse pogosteje pojavlja med mlajšimi odraslimi, ugotavlja nova raziskava.
Študija razkriva: To imajo skupnega ljudje in zlati prinašalci

Nova raziskava Univerze v Cambridgeu je odkrila, da imajo ljudje in zlati prinašalci skupnega veliko več kot smo mislili do sedaj.
So električni avtomobili res nevarni zaradi sevanja?

Vas skrbi, ali električni avtomobili oddajajo nevarno sevanje? Nemška študija je analizirala več modelov. Spodaj izveste, kaj so ugotovili.
To se bo zgodilo, če boste vsak dan pili pomarančni sok

Strokovnjaki so naredili raziskavo, v kateri so udeleženci 60 dni vsak dan pili pomarančni sok. Poglejte, kaj so ugotovili.
Zakaj imajo žirafe tako dolge noge? Razlog vas bo presenetil

Nova študija razkriva presenetljive odgovore o fizičnem izgledu žiraf.
Trik, zaradi katerega med rezanjem čebule ne boste več jokali

Raziskava Univerze Cornell razkriva, kaj zmanjša število potočenih solz pri sekljanju čebule in obenem tudi širjenje bakterij.
