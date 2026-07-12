Ženske, ki so zaslužne za tehnologije, brez katerih danes ne bi šlo

Nekatere so s svojimi idejami spremenile način, kako vozimo, komuniciramo, delamo in živimo, njihove zgodbe pa so pogosto ostale v senci. Predstavljamo nekaj žensk, brez katerih bi bil naš vsakdan danes videti precej drugače.

Preberi še Resnica o AI: Zakaj umetna inteligenca ni nikoli popolnoma nevtralna

Pomivalni stroj: konec ur drgnjenja posode

Če vas po kosilu čaka kup umazane posode, ste verjetno hvaležni za pomivalni stroj. Za njegov prvi komercialno uspešen model je zaslužna Josephine Cochrane, ki ga je patentirala leta 1886. Po poročanju enciklopedije Britannica in zapisih o njenem življenju se je za izum odločila, ker so služkinje med pomivanjem pogosto poškodovale njeno dragoceno porcelanasto posodo. Najprej je stroj uporabljal pritisk vode, kar je bila za tisti čas izjemno napredna rešitev. Njena tehnologija je postavila temelje sodobnim pomivalnim strojem.

Preberi še Te funkcije v Zemljevidih vam lahko prihranijo gorivo, čas in denar

Kevlar: material, ki rešuje življenja

Policisti, gasilci, vojaki in celo astronavti uporabljajo opremo, ki temelji na materialu kevlar. Ta je približno petkrat močnejši od jekla glede na svojo težo. Kevlar je leta 1965 odkrila kemičarka Stephanie Kwolek, ki je delala za podjetje DuPont. Kot piše Study Daily, je med raziskovanjem novih sintetičnih vlaken naletela na nenavadno raztopino, iz katere je nastal eden najpomembnejših zaščitnih materialov 20. stoletja. Danes ga uporabljajo v neprebojnih jopičih, čeladah, letalstvu in številnih industrijskih izdelkih.

icon-expand Stephanie Kwolek FOTO: Profimedia

Temelji sodobnega programiranja

Če uporabljate računalnik, pametni telefon ali spletne storitve, se posredno lahko zahvalite tudi Grace Hopper. Ameriška matematičarka in častnica ameriške mornarice velja za eno najpomembnejših pionirk računalništva. Razvila je prvi računalniški prevajalnik (compiler), ki je omogočil, da programerji niso več pisali ukazov zgolj v strojni kodi. Njeno delo je močno vplivalo na razvoj sodobnih programskih jezikov, med drugim COBOL-a. Številni tehnološki zgodovinarji jo zato označujejo za eno izmed ključnih osebnosti v razvoju računalništva.

Preberi še Imate na telefonu katero od teh aplikacij? Takoj jo izbrišite!

Wi-Fi in Bluetooth imata presenetljivo ozadje

Avstrijsko-ameriška igralka Hedy Lamarr je bila v Hollywoodu znana po svoji lepoti, a mnogo manj ljudi ve, da je bila tudi odlična izumiteljica. Med drugo svetovno vojno je skupaj s skladateljem Georgeem Antheilom razvila sistem za t. i. preskakovanje frekvenc, ki naj bi preprečeval prestrezanje vojaških signalov. Čeprav njena ideja takrat ni zaživela v praksi, strokovnjaki danes poudarjajo, da je postala eden od temeljev tehnologij, kot so Wi Fi, Bluetooth in GPS.

icon-expand Hedy Lamarr FOTO: Profimedia

GPS ne bi bil tako natančen brez nje

Ko vas navigacija brez težav pripelje do cilja, je pri tem svojo vlogo odigrala tudi matematičarka Gladys West. Kot poročajo številni tehnološki mediji, je sodelovala pri razvoju matematičnih modelov Zemlje in satelitskih izračunov, ki so bili ključni za natančno delovanje sistema GPS. Njeni izračuni so omogočili bistveno boljše določanje lokacije, kar danes uporabljajo avtomobili, letala, ladje in milijarde pametnih telefonov po svetu.

Preberi še Tehnologije, ki nam jih je dala vojska

Varnostne kamere pred domačimi vrati

Če imate doma video nadzor ali domofon s kamero, uporabljate sistem, katerega začetki segajo v delo Marie Van Brittan Brown. V šestdesetih letih prejšnjega stoletja je razvila enega prvih sistemov za videonadzor doma. Takrat je želela izboljšati varnost svoje družine, njen patent pa velja za enega od temeljev sodobnih varnostnih kamer in nadzornih sistemov.

Preberi še Veste, da oddajate svetlobo?

Pogosto spregledane pionirke

Zgodovina tehnologije je polna žensk, ki so reševale vsakdanje probleme in pri tem ustvarjale rešitve, ki jih danes jemljemo za samoumevne. Od pomivalnih strojev do programiranja, GPS-a in neprebojnih jopičev – njihovi izumi dokazujejo, da napredek ni rezultat dela posameznikov, temveč številnih inovatorjev, ki so pogosto ostali spregledani.

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.