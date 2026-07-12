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Hedy Lamarr
Tehnologija

Ženske, ki so zaslužne za tehnologije, brez katerih danes ne bi šlo

L.G.
12. 07. 2026 02.55
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Ko pomislimo na največje izume sodobnega časa, večina ljudi najprej pomisli na Thomasa Edisona ali Nikolo Teslo. Manj znano pa je, da so številne tehnologije, ki jih uporabljamo vsak dan, nastale tudi po zaslugi žensk.

Nekatere so s svojimi idejami spremenile način, kako vozimo, komuniciramo, delamo in živimo, njihove zgodbe pa so pogosto ostale v senci.

Predstavljamo nekaj žensk, brez katerih bi bil naš vsakdan danes videti precej drugače.

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Pomivalni stroj: konec ur drgnjenja posode

Če vas po kosilu čaka kup umazane posode, ste verjetno hvaležni za pomivalni stroj. Za njegov prvi komercialno uspešen model je zaslužna Josephine Cochrane, ki ga je patentirala leta 1886.

Po poročanju enciklopedije Britannica in zapisih o njenem življenju se je za izum odločila, ker so služkinje med pomivanjem pogosto poškodovale njeno dragoceno porcelanasto posodo. Najprej je stroj uporabljal pritisk vode, kar je bila za tisti čas izjemno napredna rešitev. Njena tehnologija je postavila temelje sodobnim pomivalnim strojem.

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Kevlar: material, ki rešuje življenja

Policisti, gasilci, vojaki in celo astronavti uporabljajo opremo, ki temelji na materialu kevlar. Ta je približno petkrat močnejši od jekla glede na svojo težo.

Kevlar je leta 1965 odkrila kemičarka Stephanie Kwolek, ki je delala za podjetje DuPont. Kot piše Study Daily, je med raziskovanjem novih sintetičnih vlaken naletela na nenavadno raztopino, iz katere je nastal eden najpomembnejših zaščitnih materialov 20. stoletja. Danes ga uporabljajo v neprebojnih jopičih, čeladah, letalstvu in številnih industrijskih izdelkih.

Stephanie Kwolek
Stephanie Kwolek FOTO: Profimedia

Temelji sodobnega programiranja

Če uporabljate računalnik, pametni telefon ali spletne storitve, se posredno lahko zahvalite tudi Grace Hopper.

Ameriška matematičarka in častnica ameriške mornarice velja za eno najpomembnejših pionirk računalništva. Razvila je prvi računalniški prevajalnik (compiler), ki je omogočil, da programerji niso več pisali ukazov zgolj v strojni kodi. Njeno delo je močno vplivalo na razvoj sodobnih programskih jezikov, med drugim COBOL-a. Številni tehnološki zgodovinarji jo zato označujejo za eno izmed ključnih osebnosti v razvoju računalništva.

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Wi-Fi in Bluetooth imata presenetljivo ozadje

Avstrijsko-ameriška igralka Hedy Lamarr je bila v Hollywoodu znana po svoji lepoti, a mnogo manj ljudi ve, da je bila tudi odlična izumiteljica.

Med drugo svetovno vojno je skupaj s skladateljem Georgeem Antheilom razvila sistem za t. i. preskakovanje frekvenc, ki naj bi preprečeval prestrezanje vojaških signalov. Čeprav njena ideja takrat ni zaživela v praksi, strokovnjaki danes poudarjajo, da je postala eden od temeljev tehnologij, kot so Wi Fi, Bluetooth in GPS.

Hedy Lamarr
Hedy Lamarr FOTO: Profimedia

GPS ne bi bil tako natančen brez nje

Ko vas navigacija brez težav pripelje do cilja, je pri tem svojo vlogo odigrala tudi matematičarka Gladys West.

Kot poročajo številni tehnološki mediji, je sodelovala pri razvoju matematičnih modelov Zemlje in satelitskih izračunov, ki so bili ključni za natančno delovanje sistema GPS. Njeni izračuni so omogočili bistveno boljše določanje lokacije, kar danes uporabljajo avtomobili, letala, ladje in milijarde pametnih telefonov po svetu.

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Varnostne kamere pred domačimi vrati

Če imate doma video nadzor ali domofon s kamero, uporabljate sistem, katerega začetki segajo v delo Marie Van Brittan Brown.

V šestdesetih letih prejšnjega stoletja je razvila enega prvih sistemov za videonadzor doma. Takrat je želela izboljšati varnost svoje družine, njen patent pa velja za enega od temeljev sodobnih varnostnih kamer in nadzornih sistemov.

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Pogosto spregledane pionirke

Zgodovina tehnologije je polna žensk, ki so reševale vsakdanje probleme in pri tem ustvarjale rešitve, ki jih danes jemljemo za samoumevne. Od pomivalnih strojev do programiranja, GPS-a in neprebojnih jopičev – njihovi izumi dokazujejo, da napredek ni rezultat dela posameznikov, temveč številnih inovatorjev, ki so pogosto ostali spregledani.

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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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