Kaj pomeni zelena pika na telefonu Android? Preverite, katera aplikacija uporablja kamero ali mikrofon

Kaj pomeni zelena pika na telefonu Android?

Zelena pika je varnostni indikator, ki ga je Google uvedel z operacijskim sistemom Android 12. Po informacijah podjetja Google se prikaže takrat, ko neka aplikacija uporablja kamero ali mikrofon telefona. To pomeni, da boste zeleno piko pogosto opazili med videoklici, fotografiranjem, snemanjem videoposnetkov ali uporabo glasovnih ukazov. V večini primerov gre za povsem običajno delovanje naprave.

icon-expand Zelena pika je varnostni indikator FOTO: Adobe Stock

Strokovnjaki za kibernetsko varnost pa opozarjajo, da je treba biti pozoren predvsem takrat, ko se zelena pika pojavi brez očitnega razloga.

Kdaj je zelena pika lahko razlog za skrb?

Direktor podjetja CyberSmart Jamie Akhtar je za britanski Daily Mail pojasnil, da zelena pika sama po sebi ni nevarna. Običajno pomeni le, da aplikacija uporablja dovoljenja, ki ste ji jih predhodno odobrili. Težava nastane, če se indikator pojavlja takrat, ko ne uporabljate nobene aplikacije za fotografiranje, snemanje ali komunikacijo. Jamie Akhtar opozarja, da je v takšnih primerih smiselno preveriti, katera aplikacija trenutno dostopa do mikrofona ali kamere. Če tega ne morete pojasniti z uporabo telefona, je priporočljivo pregledati dovoljenja aplikacij in odstraniti morebitne sumljive programe.

Kako preveriti, katera aplikacija uporablja mikrofon ali kamero?

Strokovnjaki portala MakeUseOf pojasnjujejo, da Android omogoča zelo preprost pregled uporabe občutljivih funkcij naprave. Ko opazite zeleno piko, povlecite meni z obvestili navzdol. Sistem vam lahko pokaže, katera aplikacija trenutno uporablja mikrofon ali kamero. Nato lahko neposredno preverite njena dovoljenja in po potrebi omejite dostop. Po navedbah tehnološkega portala ScreenRant se ob kliku na indikator pogosto prikaže tudi ime aplikacije, ki uporablja posamezno funkcijo naprave. Tako lahko hitro ugotovite, ali gre za pričakovano uporabo ali za nekaj nenavadnega.

icon-expand Zeleno piko boste opazili med fotografiranjem. FOTO: Shutterstock

Androidova nadzorna plošča za zasebnost razkriva vse dostope

Google je v Android vključil tudi posebno orodje za spremljanje zasebnosti. Funkcija se imenuje Nadzorna plošča za zasebnost in omogoča pregled vseh nedavnih dostopov do kamere, mikrofona in lokacije. Portal Tom's Guide poroča, da lahko uporabniki v tej nadzorni plošči vidijo časovnico uporabe dovoljenj za zadnjih 24 ur. Tako je mogoče natančno preveriti, katere aplikacije so dostopale do občutljivih podatkov in kdaj se je to zgodilo. To je posebej uporabno, če sumite, da neka aplikacija deluje v ozadju brez vaše vednosti.

Ali zelena pika pomeni, da vas nekdo vohuni?

V večini primerov ne. Večina strokovnjakov poudarja, da zelena pika ne pomeni samodejno vdora v telefon ali vohunjenja. Po pojasnilih portala Everyday Tech Plain English gre največkrat za običajno uporabo funkcij naprave. Kamera, videoklici, glasovni pomočniki, snemanje zvoka in nekatere druge aplikacije potrebujejo dostop do mikrofona ali kamere za normalno delovanje. Kljub temu je priporočljivo preveriti situacijo, če se indikator pojavlja pogosto, brez jasnega razloga ali če ostane prikazan dlje časa.

Kako povečati varnost telefona?

Strokovnjaki priporočajo redno pregledovanje dovoljenj aplikacij. V nastavitvah telefona lahko preverite, katere aplikacije imajo dostop do kamere, mikrofona, lokacije in drugih občutljivih podatkov. Google med svojimi priporočili za zasebnost svetuje tudi redno posodabljanje operacijskega sistema, odstranjevanje neuporabljenih aplikacij ter nameščanje programov iz preverjenih virov. Dodatno zaščito predstavlja možnost popolnega izklopa dostopa do kamere in mikrofona za vse aplikacije, kadar teh funkcij ne uporabljate. Zelena pika je zato predvsem opozorilni sistem, ki uporabnikom pomaga bolje nadzorovati zasebnost. Če jo opazite med uporabo videoklica ali kamere, razloga za skrb najverjetneje ni. Če pa se pojavi brez pojasnila, je smiselno preveriti, katera aplikacija dostopa do vašega telefona, saj lahko že nekaj minut pregleda pomembno prispeva k večji digitalni varnosti.

Preberi še Polnite telefon narobe? To so napake, ki jih delamo vsi

Preberi še Neobičajni triki za premagovanje odvisnosti od telefona