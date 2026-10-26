Ne nasedajte: Kako se zaščititi pred napadom na vaš račun WhatsApp

Lažno glasovanje na WhatsAppu: tako se začne prevara

Prevara je prepričljiva predvsem zato, ker se pogosto začne pri osebi, ki ji zaupate. Na WhatsApp prejmete sporočilo s prošnjo, da glasujete za otroka, prijatelja ali kandidata na domnevnem tekmovanju. Povezava vodi na spletno stran, ki je na prvi pogled videti kot običajno glasovanje. Toda za oddajo glasu stran zahteva dodatno potrditev. V nekaterih primerih morate vnesti telefonsko številko, nato pa v aplikaciji WhatsApp uporabiti osemmestno kodo. V drugih vas stran pozove, da odprete nastavitve aplikacije in skenirate kodo QR. Uporabnik pa s tem ne odda glasu, temveč lahko napadalcu omogoči povezavo njegove naprave z računom WhatsApp.

icon-expand Lažno glasovanje na WhatsAppu: tako se začne prevara. FOTO: SI-CERT

Goljufi ne potrebujejo vašega gesla

Najbolj zahrbten del prevare je, da žrtev pogosto ne opazi, da je pravkar dovolila dostop do svoje komunikacije. Napadalci zlorabijo funkcijo povezanih naprav, ki je sicer namenjena uporabi WhatsAppa na računalniku, tablici ali drugi podprti napravi. Ko uporabnik potrdi povezavo, lahko napadalec račun uporablja na svoji napravi. Pri tem žrtev ni nujno odjavljena iz telefona, zato lahko še naprej normalno pošilja in prejema sporočila, ne da bi vedela, da ima do računa dostop še nekdo drug. Švicarski nacionalni center za kibernetsko varnost NCSC je v opozorilu o lažnih spletnih tekmovanjih maja 2024 opisal enak način zlorabe. Napadalci izkoristijo zaupanje med znanci, uporabnika prepričajo v skeniranje kode QR ali vnos potrditvene kode, nato pa lahko prek povezane naprave dostopajo do njegovega računa.

Kaj lahko napadalci počnejo z vašim računom?

Ko pridobijo dostop, lahko goljufi berejo pogovore, pregledujejo podatke o stikih in skupinah ter pošiljajo sporočila v vašem imenu. To jim omogoča, da prevaro razširijo na nove žrtve. Vaši prijatelji lahko na primer prejmejo enako prošnjo za glasovanje, tokrat z vašega računa. Ker sporočilo prihaja od znane osebe, je verjetnost, da bodo povezavo odprli, večja. Napadalci lahko izkoristijo tudi zaupanje za finančne prevare. Stik lahko zaprosijo za nujno denarno nakazilo ali ga usmerijo na drugo lažno spletno stran. Čeprav dostop do računa sam po sebi še ne pomeni, da imajo tudi dostop do bančnega računa, lahko zlorabijo osebne podatke in odnose, ki jih razkrijejo pogovori. Prav zato je takšna prevara nevarnejša od običajnega neželenega sporočila. Napadalec ne pridobi le novega kanala za pošiljanje goljufivih povezav, temveč se lahko predstavlja kot oseba, ki ji prejemniki zaupajo.

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Kako preverite, ali je nekdo povezan z vašim računom WhatsApp?

Preverjanje je preprosto in vam vzame le nekaj trenutkov. - Odprite aplikacijo WhatsApp na telefonu. - Odprite meni z nastavitvami oziroma meni s tremi pikami, odvisno od naprave. - Izberite možnost Povezane naprave. - Preglejte seznam naprav in preverite, ali katero prepoznate. - Če opazite neznan računalnik, brskalnik ali drugo napravo, jo izberite in se odjavite. Uradno središče za pomoč WhatsApp svetuje redno preverjanje povezanih naprav in odstranitev tistih, ki jih ne prepoznate. Priporoča tudi vklop preverjanja v dveh korakih, ki računu doda dodatno varnostno zaščito.

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Pet pravil, s katerimi se lahko izognete prevari

1. Ne zaupajte slepo niti sporočilom znancev. Račun pošiljatelja je lahko že zlorabljen. Če je prošnja nenavadna, osebo pokličite ali jo preverite po drugem komunikacijskem kanalu. 2. Ne skenirajte kod QR z neznanih spletnih strani. Kodo uporabite za povezavo naprave le takrat, ko sami vzpostavljate povezavo z lastnim računalnikom ali drugo napravo. 3. Ne vpisujte potrditvenih kod na sumljivih straneh. Če spletno glasovanje zahteva nenavadne korake v aplikaciji za sporočanje, postopek prekinite. 4. Vklopite preverjanje v dveh korakih. Varnostni PIN predstavlja dodatno zaščito računa, vendar ne nadomesti previdnosti pri povezovanju naprav. 5. Redno pregledujte povezane naprave. Tako lahko hitreje odkrijete nepooblaščen dostop in preprečite nadaljnjo zlorabo.

icon-expand Ko pridobijo dostop, lahko goljufi berejo pogovore, pregledujejo podatke o stikih in skupinah ter pošiljajo sporočila v vašem imenu. FOTO: Shutterstock

Kaj storiti, če ste že nasedli?

Če ste na neznani spletni strani skenirali kodo QR ali potrdili povezavo naprave, najprej odprite razdelek Povezane naprave in odstranite vse naprave, ki jih ne prepoznate. Če ste izgubili dostop do računa, se poskusite znova registrirati s svojo telefonsko številko in sledite uradnemu postopku preverjanja v aplikaciji. Nato svoje stike po drugem komunikacijskem kanalu opozorite, da je bil vaš račun morda zlorabljen. Prosite jih, naj ne odpirajo sumljivih povezav in ne nakazujejo denarja na podlagi sporočil, ki naj bi prišla od vas. V Sloveniji lahko sumljivo sporočilo ali povezavo posredujete na naslov phishing@cert.si, kjer SI-CERT sprejema prijave lažnih spletnih strani. Če je zaradi prevare nastala finančna škoda, čim prej obvestite tudi banko in policijo. Pri tej prevari je ključno eno pravilo: za spletni glas nikoli ne potrjujte povezave naprave z računom WhatsApp, če ne veste natančno, kaj s tem dovoljujete. Tudi če prošnja prihaja od prijatelja, preverite, ali je res on tisti, ki vas prosi za pomoč.

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