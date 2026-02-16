Vzdržljiv, odporen, narejen za ekstremne razmere: to je telefon za moške na terenu

Svet, kjer je pomembno, da naprava preživi padce, mraz, vročino, prah, dež in vse, kar prinaša teren. Prav v ta svet se vračata Samsung Galaxy XCover7 in Galaxy XCover7 Pro, robustna telefona, ki sta na voljo tudi v Sloveniji in sta namenjena vsem, ki potrebujejo zanesljivo orodje, ne le pametnega pripomočka. Obe napravi sta zasnovani za profesionalce, ki delajo v zahtevnih razmerah, od reševalcev in gasilcev do policistov in gorskih reševalcev. A prav tako sta odlična izbira za vse, ki svoj prosti čas preživljajo v naravi, na kolesu, v gorah ali na terenu, kjer je telefon pogosto izpostavljen udarcem in vremenskim ekstremom. Galaxy XCover7 in Galaxy XCover7 Pro sta ustvarjena za resnične obremenitve, ne za vitrino. Njuna vzdržljivost ni marketinška fraza, temveč preverjeno dejstvo. Opremljena sta s certifikatom MIL STD 810H, kar pomeni, da preneseta padce z višine do metra in pol na jekleno površino ter delujeta v temperaturah od minus dvajset do petinpetdeset stopinj Celzija. Poleg tega imata oceno IP68, kar zagotavlja odpornost proti vodi in prahu. To je telefon, ki ga lahko vzamete s seboj v dež, na gradbišče, v gozd ali na snežno turo, brez strahu, da vas bo pustil na cedilu.

icon-expand PR ČLANEK SAMSUNG FOTO: Arhiv naročnika

Ker je na terenu najpomembneje ostati povezan, Samsung pri teh modelih ni sklepal kompromisov pri bateriji in povezljivosti. Obe napravi omogočata hitro polnjenje, podpirata POGO polnilne postaje in imata možnost preproste zamenjave baterije, kar je danes prava redkost. To pomeni, da lahko s seboj nosite dodatno baterijo in telefon v nekaj sekundah pripravite na nadaljnje delo, brez čakanja na polnjenje. Galaxy XCover7 Pro pa dodatno ponuja podporo za 5G in Wi-Fi 6E, kar zagotavlja hitro prenašanje podatkov tudi v bolj obremenjenih okoljih. Zaslon obeh modelov je optimiziran za uporabo na prostem. Tehnologija Vision Booster izboljša vidljivost na močni sončni svetlobi, kar je ključno za vse, ki delajo ali trenirajo zunaj. Galaxy XCover7 Pro ima tudi napredne stereo zvočnike in tehnologijo za zmanjšanje tuljenja, kar omogoča jasne klice tudi v hrupnih okoljih, kot so gradbišča ali industrijska območja. Pri modelu Galaxy XCover7 Pro je produktivnost dvignjena še stopničko višje. Podpira Samsung DeX, ki omogoča, da telefon ob priklopu na zunanji zaslon deluje kot kompaktna namizna postaja. V praksi to pomeni, da lahko delavci, ki se po terenu pogosto vračajo v mobilne enote ali začasne pisarne, hitro uredijo dokumentacijo, pregledajo fotografije ali pripravijo poročila, ne da bi potrebovali klasičen računalnik. Obe napravi imata tudi programabilne tipke, ki omogočajo hiter dostop do ključnih aplikacij, kar je v praksi izjemno uporabno, ko morate v trenutku odpreti kamero, svetilko ali komunikacijsko aplikacijo.

icon-expand PR ČLANEK SAMSUNG FOTO: Arhiv naročnika

Ker se robustni telefoni pogosto uporabljajo v okoljih, kjer so podatki občutljivi, Samsung ni pozabil na varnost. Opremljena sta s sistemom Knox Vault, ki občutljive podatke, kot so PIN kode, gesla in biometrični podatki, shranjuje v strojno izoliranem okolju. To je pomembno za vse, ki delajo z zaupno dokumentacijo, evidencami ali fotografijami s terena, kjer je varnost podatkov ključnega pomena. Napravi imata tudi sedem let programske podpore, ki vključuje večje posodobitve in varnostne popravke, kar zagotavlja dolgoročno varnost ter zanesljivo uporabo.

Robustna na zunaj, pametna na znotraj

Galaxy XCover7 in Galaxy XCover7 Pro pa nista le robustna, temveč tudi pametna v najnovejšem pomenu besede. Opremljena sta z Galaxy AI, Samsung naborom naprednih funkcij umetne inteligence, ki olajšajo vsakodnevno delo. Iskanje z obkroževanjem omogoča, da na zaslonu preprosto obkrožite predmet ali besedilo in telefon takoj poišče informacije o tem. To je izjemno uporabno, ko na terenu naletite na neznano napravo, rastlino ali del opreme in potrebujete hitre informacije. Brisalnik motivov omogoča odstranjevanje neželenih elementov s fotografij, kar pride prav pri dokumentiranju terena ali opreme, kjer želite jasen in čist posnetek. Izbira AI pa omogoča pametno urejanje in prilagajanje vsebin, kar je dobrodošlo pri pripravi poročil ali predstavitev.

icon-expand PR ČLANEK SAMSUNG FOTO: Arhiv naročnika

Oba modela ponujata razširljivo shrambo, Galaxy XCover7 Pro pa omogoča razširitev do 2 TB, kar je idealno za tiste, ki na terenu snemajo veliko fotografij, videov ali uporabljajo aplikacije, ki zahtevajo več prostora. Galaxy XCover7 je osnovni, a izjemno zanesljiv model, medtem ko Galaxy XCover7 Pro ponuja dodatno procesno moč, boljši zvočni sistem in naprednejši fotografski sklop. Galaxy XCover7 in Galaxy XCover7 Pro sta telefona, ki ju izberete, ko potrebujete zanesljivost, vzdržljivost in pametne funkcije v enem. Sta orodje, ki vas spremlja na terenu, v naravi, v službi in doma, brez strahu, da bi vas pustila na cedilu. Če še nimate Samsung telefona, lahko Galaxy AI preizkusite že danes. Na voljo je brezplačna aplikacija Try Galaxy, ki vam omogoča vpogled v izkušnjo, ki jo ponujajo najnovejše naprave Samsung.

Kaj sledi

Ko govorimo o prihodnosti, se ta piše zdaj. Zelo kmalu bodo na voljo novi telefoni serije Galaxy S , ki bodo postavili nove standarde v mobilni fotografiji in pametnih funkcijah. Če želite biti med prvimi, ki bodo izvedeli vse podrobnosti, se lahko registrirate na samsung.com/unpacked. Tako boste prejeli vse prihajajoče napovednike, predstavitve, posodobitve in dostop do ekskluzivnih ugodnosti pred dogodkom Galaxy Unpacked februarja 2026. Vsi slovenski kupci, ki bodo svoj interes registrirali pred 25. februarjem, pa bodo ob nakupu ene izmed naprav Galaxy, predstavljenih kasneje ta mesec, prejeli še vavčer v vrednosti 30 evrov za e-trgovino Samsung.

icon-expand PR ČLANEK SAMSUNG FOTO: Arhiv naročnika