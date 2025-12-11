Tako teleskop James Webb odkriva nove eksoplanete

Revolucionarni teleskop James Webb postavlja temelje za iskanje Zemlji podobnih planetov. Z napredno analizo ozračij in iskanjem znanilcev življenja bomo morda kmalu odkrili, ali smo v vesolju sami ali ne ...

Revolucija v astronomiji

Vesoljski teleskop James Webb (JWST) je odprl povsem novo poglavje v planetarni znanosti, opozarjajo na Tech Times. Kot naslednik teleskopov Hubble in Spitzer je zasnovan za preučevanje najšibkejše svetlobe oddaljenih zvezd in planetov, kar znanstvenikom omogoča analizo njihovih atmosfer, sestave in pogojev. Zaradi svojih infrardečih zmogljivosti lahko Webb prodre skozi kozmični prah in oblake plina ter razkrije skrite značilnosti planetov, ki krožijo okoli drugih zvezd. Njegova občutljivost spreminja naše razumevanje nastanka planetov, atmosferske kemije in možnosti življenja zunaj Osončja.

icon-expand Vesoljski teleskop James Webb (JWST) FOTO: Profimedia

Kako vesoljski teleskop James Webb preučuje eksoplanete?

Eden najpomembnejših prispevkov teleskopa je njegova sposobnost preučevanja atmosfer eksoplanetov. Z metodo tranzitne spektroskopije JWST opazuje zvezdno svetlobo, ki prehaja skozi atmosfero planeta, ko ta kroži okoli svoje zvezde. Ta svetloba nosi kemične prstne odtise, ki razkrivajo sestavo atmosfere. JWST je že identificiral molekule, kot so vodna para, ogljikov dioksid, metan in žveplov dioksid, ter celo namignil na kompleksnejšo kemijsko aktivnost. To raziskovalcem pomaga razlikovati med plinskimi velikani, skalnatimi superZemljami, oceanskimi planeti ali povsem novimi tipi svetov.

Preberi še Astronomi v vesolju priče izjemnemu pojavu

Tehnološke posebnosti JWST

JWST je tehnološko najbolj napreden vesoljski teleskop doslej, kar potrjuje več ključnih lastnosti: Ogromno zrcalo: Kot navaja NASA Science, ima JWST primarno zrcalo s premerom 6,6 metra, sestavljeno iz 18 heksagonalnih segmentov. To mu daje zbiralno površino približno 25 m, kar je skoraj šestkrat več kot pri Hubbleu (4,5 m). Lokacija v Lagrangeovi točki L2: Kot poročajo pri Teledyne Technologies, teleskop kroži v halo orbiti okoli Lagrangeove točke L2, 1,5 milijona kilometrov od Zemlje. Ta lega mu omogoča stabilen pogled v vesolje brez motenj svetlobe in toplote Zemlje, Sonca in Lune. Sončni ščit s petimi plastmi: Kot piše NASA Science, JWST uporablja ogromen sončni ščit velikosti teniškega igrišča (22 12 metrov), sestavljen iz petih plasti posebnega materiala. Ščit blokira toploto in svetlobo ter ohranja teleskop pri temperaturi okoli –233 C, kar je nujno za zaznavanje infrardeče svetlobe.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia 1 / 3 Teleskop James Webb





Instrumenti

Kot navaja Northrop Grumman, JWST vključuje štiri glavne instrumente: NIRCam (Near-Infrared Camera). NIRSpec (Near-Infrared Spectrograph). MIRI (Mid-Infrared Instrument). FGS/NIRISS (Fine Guidance Sensor/Near Infrared Imager and Slitless Spectrograph). Ti instrumenti omogočajo analizo atmosferskih molekul, neposredno slikanje eksoplanetov in raziskovanje zgodnjih galaksij.

Preberi še JWST vesoljski teleskop bo stal 1,5 milijarde dolarjev več

Najodmevnejša odkritja James Webba

Vesoljski teleskop James Webb (JWST) je že v prvih letih delovanja prinesel prelomna odkritja:

Atmosfera eksoplaneta WASP-39b

Kot poroča NASA Science, je JWST prvič podrobno razkril molekularni in kemični profil oddaljenega planeta. V atmosferi plinskega velikana so zaznali ogljikov dioksid, vodno paro, natrij, kalij in celo znake aktivne kemije, kar je bil zgodovinski trenutek, saj je šlo za prvo neposredno zaznavo ogljika v atmosferi eksoplaneta. Podrobnosti o WASP-39b: Pri Advanced Science News pišejo, da je JWST omogočil najjasnejši vpogled v atmosfero eksoplaneta doslej. Podatki so razkrili oblake, strukturo atmosfere in kompleksne kemične procese, kar je bilo objavljeno v seriji znanstvenih člankov v reviji Nature. Prve slike zgodnjih galaksij Kot poroča Space.com, je JWST razkril galaksije, stare več kot 13 milijard let, kar je znanstvenikom omogočilo vpogled v najzgodnejše faze nastanka vesolja.

icon-expand FOTO: NASA

icon-expand FOTO: NASA 1 / 2 Eksoplanet WASP-39 b



Preberi še To je najhladnejši eksoplanet, ki ga poznamo

Drugi primeri raziskav

TWA 7b: mladi planet velikosti Jupitra, ki se še oblikuje. Podatki JWST razkrivajo zgodnji razvoj njegove atmosfere. Alfa Kentavra: naš najbližji zvezdni sistem, kjer znanstveniki preučujejo razlike v atmosferah planetov v primerjavi z mlajšimi sistemi. Ti vpogledi so ključni, saj lahko razkrijejo oblake, vodne cikle, vulkansko aktivnost ali pogoje, podobne zgodnji Zemlji.

Iskanje bivalnih svetov

Možnost odkritja bivalnih planetov – svetov, ki lahko podpirajo tekočo vodo in življenje – je že desetletja gonilna sila astronomije. JWST s svojimi naprednimi slikovnimi zmogljivostmi povečuje možnosti za odkrivanje planetov v t. i. Zlatolaska coni, kjer so temperature ravno pravšnje. Analiza atmosferskega tlaka, temperatur in kemičnega ravnovesja razkriva, ali bi planeti lahko vzdrževali okolja, primerna za življenje. Prisotnost molekul, kot sta ogljikov dioksid in vodna para, kaže na stabilno podnebje, medtem ko kisik ali metan lahko nakazujeta biološko ali geološko aktivnost.

Preberi še Astronomi odkrili nov eksoplanet, ki sproži lastno apokalipso

Vloga pri potrjevanjuZemlji podobnih planetov

Zmožnost JWST-a, da zazna drobne spremembe v zvezdni svetlobi, omogoča iskanje majhnih, skalnatih planetov, podobnih Zemlji – kar prejšnji teleskopi niso mogli dosledno doseči. Astronomi pričakujejo, da bo Webb v prihodnjih letih pomagal odkriti na desetine potencialno bivalnih svetov, kar nas bo približalo odgovoru na eno največjih vprašanj človeštva: Ali smo sami v vesolju?

Pogled v prihodnost

Uspeh JWST-a dokazuje pomen močnih vesoljskih teleskopov. Njegova občutljivost omogoča neposredne slike šibke svetlobe eksoplanetov z majhno maso, kar podpira študije vremenskih vzorcev, površinskih temperatur in atmosferskih plasti. Opazovanja bodo vplivala na zasnovo prihodnjih misij, kot je Nasin observatorij za bivalne svetove (Habitable Worlds Observatory). V kombinaciji z napredkom umetne inteligence, spektroskopije in visokokontrastnega slikanja JWST postavlja temelje za prihodnost, v kateri bomo morda lahko prepoznali planete z oceani, celinami, oblaki in pogoji za življenje.

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.